Zloděj vrátil Krejčíka, ukradený smírčí kámen. Druhý i pachatele dál hledají

Osm dní uplynulo od chvíle, kdy místní lidé zjistili odcizení dvou cenných smírčích kamenů v okolí Vojtěchova. Z přilehlých lesů zmizel monumentální mramorový Pytlácký kámen, menší kámen Krejčíkův pak pachatel ukradl z jeho stanoviště ve stráni, od polní cesty za vsí.

Neznámému zloději spílali nejen experti, věnující se historii a mapování tohoto druhu památek, ale také široká veřejnost, která příspěvky o ztracených unikátech hojně sdílela na sociálních sítích. Od 23. srpna se případem zabývá rovněž bystřická policie.

A výsledek se dostavil. Ve čtvrtek, tedy přesně týden poté po oznámení o zmizení dvou památek, se Krejčíkův kámen vrátil zpátky na své místo, respektive do jeho blízkosti. Kámen s vyrytým obrysem latinského kříže a rozevřených nůžek nalezli místní pohozený v trávě poblíž cesty.

„Já jsem se tuto informaci dozvěděl odpoledne prostřednictvím svého známého na Facebooku. Protože jsem byl zrovna v práci, vyslal jsem hned na místo svoje lidi, kteří mi naštěstí tuhle novinku potvrdili,“ vylíčil čtvrteční okolnosti Luboš Korbář, znalec křížových kamenů na svém domovském Bystřicku a také zakládající člen a jeden ze správců facebookové skupiny Hraniční kameny & drobné kamenné památky, která má téměř 15 tisíc členů.

Informaci o nalezení kamene potvrdila i policie. „Kámen o rozměrech 57 x 28 x 10 cm s reliéfem kříže a rozevřených nůžek byl vsazen do původního otvoru v zemi. Byl nepoškozený,“ uvedla policejní mluvčí Dana Čírtková.

Luboš Korbář je zprávou nadšený. Obě ukradené památky nevyčíslitelné hodnoty totiž velice dobře znal, obdivoval je a pravidelně k nim chodil. Když se o jejich zmizení minulý týden dozvěděl, obával se, že zloděj oba kameny odcizil na zakázku a jsou již prodané někde v zahraničí.

Radost netají ani další příznivci a znalci křížových kamenů v kraji. „Kdyby to stejně dopadlo také u druhého kamene, bylo by to skvělé. Jeho hodnota je samozřejmě mnohem vyšší. Snad tedy ‚Krejčíka‘ někdo nevrátil jen proto, aby odvrátil pozornost od druhého činu,“ zamýšlí se Pavel Izdný, jihlavský autor několika publikací o křížových kamenech na Vysočině i v dalších regionech.

Pytlácký kámen bude snadno identifikován

Jím zmíněný druhý kámen - takzvaný „Pytlácký“, byl totiž skutečně nepřehlédnutelný; na rozdíl od Krejčíkova kamene je také vyroben z mramoru. V lesích kolem vesnic Vojtěchov a Zubří se nacházel na křižovatce lesních cest, na místě opatřeném i posezením. Také jeho výška byla úctyhodná - 116 centimetrů. Kromě nápisu byl ozdoben ještě reliéfem pušky a kříže.

„Je možné, že k vrácení Krejčíkova kamene přiměl pachatele právě poprask, který se v médiích i mezi lidmi kolem zmizení kamenů strhl,“ míní Izdný. Ovšem také druhý odcizený kámen je velmi známý, nyní po zahájení pátrání a celé kampani o to víc. Jeho majitel tedy nemá moc šancí si „úlovek“ někde vystavit, neboť by mohl být vzápětí identifikován.

24. srpna 2024

Krádeže tohoto druhu památek nebývají podle odborníků sice časté, ale nejsou ani výjimkou. „V minulosti se tak stalo například na Pelhřimovsku u obce Bystrá. Zhotovena byla pak tehdy i replika ukradeného kamene. Nakonec pak ale kámen po deseti letech někdo vrátil zpět,“ zavzpomínal Izdný.

Mohlo by to tak potvrzovat legendy, že smírčí kámen nikomu doma štěstí nepřinese, spíše naopak. Křížové kameny totiž ve většině případů odkazují na tragickou událost. Konkrétně Pytlácký kámen připomíná smrt pytláka Petra Chrásta, kterého roku 1569 zabil myslivec Jan. Krejčíkův kámen zase vznikl na paměť umučení krejčovského tovaryše, jehož Švédové ve třicetileté válce obvinili z vyzvědačství.