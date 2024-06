Reálnou šanci získat post europoslance z Vysočiny má pouze Jana Nagyová

Zřejmě nejznámější kandidátkou je zastupitelka Jihlavy, třiapadesátiletá ekonomka Jana Nagyová, které na kandidátce hnutí ANO patří pátá příčka.

„Problematikou EU se zabývám intenzivně od roku 1997. Na kandidátce ANO do Evropského parlamentu jsem byla na volitelném místě již před 10 lety. Z rodinných důvodů to ale nakonec nevyšlo,“ vysvětluje Nagyová, jejíž osobní život i profesní kariéru negativně ovlivnila kauza Čapí hnízdo.

„Říká se, že co člověka nezabije, to ho posílí,“ vrací se Nagyová (dříve Mayerová) k soudnímu procesu ohledně žaloby týkající se padesátimilionové dotace na stavbu areálu ve středních Čechách.

„Stažení z politiky, ke kterému jsem se v minulosti uchýlila, bylo důsledkem obrovského negativního stresu z kauzy, ve které jsem se od začátku cítila zcela nevinná, ale média a tím pádem i lidé kolem se tvářili tak, že opak je pravdou,“ pokračuje Nagyová.

Trestní senát městského soudu v Praze dospěl letos v polovině února už podruhé k závěru, že skutek nebyl trestným činem. Podezření policie podle něj sice bylo oprávněné, důkazy však netvořily ucelený řetězec, který by vyvrátil obhajobu obžalovaných.

Komunální politiku Nagyová opouštět nechce

„Dvojnásobný osvobozující rozsudek mi dodal obrovskou vnitřní sílu - a taky přesvědčení, že když člověk věří, tak se prostě nesmí dát,“ pokračuje Nagyová. „A když se před rokem začali diskutovat na krajské úrovni nominace do evropských voleb, bylo rozhodnuto.“

Nicméně státní zástupce Jaroslav Šaroch nakonec v dubnu podal proti zmiňovanému letošnímu rozsudku pražského městského soudu odvolání. Kauza tedy zatím nekončí.

Každopádně Nagyová chce i v případě zvolení do Evropského parlamentu dál sledovat také komunální politiku. „Nepředpokládám, že bych se přesunula do Bruselu. Patřím sem, na Vysočinu,“ tvrdí.

„Počítám s tím, že pokud bych byla zvolena do Evropského parlamentu, tak se budu vracet každý týden domů. A i v pracovním týdnu nejsou v Bruselu či Štrasburku každý den zasedání. Prostor by tam být měl. Jistotu ale budu mít až poté, co tato situace nastane,“ nechce předbíhat nedělní vyhlášení volebních výsledků.

Na stejném místě, tedy na páté příčce, kandidátky uskupení Lepší život pro lidi jde do voleb Helena Jakešová, šestapadesátiletá krajinná inženýrka a finanční poradkyně z Havlíčkova Brodu.

„Žijeme na Vysočině, není důvod odcházet“

Známým jménem, ale až na závěrečných příčkách kandidátky Pirátů, je třicetiletý Jan Břížďala, radní Kraje Vysočina (pro školství, mládež a sport, informatiku a komunikační technologie), který jde do voleb z 23. místa.

A jen o příčku lépe postavený (22. místo) na kandidátce Starostů a osobností pro Evropu je bývalý místostarosta, dnes zastupitel Chotěboře, sedmatřicetiletý David Šafránek (STAN).

Ani jednoho kandidáta žijícího na Vysočině překvapivě nepostavilo SPOLU, koalice vládních stran ODS, KDU-ČSL a TOP 09. „Asi nikdo od nás neměl takové ambice, aby šel do Evropského parlamentu,“ říká starosta obce Oslavice Pavel Janoušek, krajský předseda KDU-ČSL.

„Je to práce někde úplně jinde, my bydlíme na Vysočině, líbí se nám tady a nemáme důvod odcházet do Evropy. Chápu, že ne každý chce pracovat ve světě. Je to prostě daleko od rodiny, od České republiky... Nejspíš jsme větší patrioti,“ doplnil s úsměvem Janoušek.

K Vysočině má velmi blízký vztah i Zdechovský

Jednoznačný vztah k Vysočině však má Tomáš Zdechovský, čtyřiačtyřicetiletý poslanec Evropského parlamentu, který se narodil v Havlíčkově Brodě, vyrůstal v Kožlí na Vysočině, vystudoval gymnázium v Ledči nad Sázavou a nyní žije v Hradci Králové. „Má vazby na Vysočinu, takže ho bereme, že je od nás,“ uvedl Janoušek.

Právě Zdechovský bude svůj mandát podruhé obhajovat. Europoslancem je už od roku 2014.