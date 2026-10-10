Vítězní občanští demokraté v Havlíčkově Brodě chtějí při jednáních o nové koalici mluvit se všemi subjekty, které se dostaly do městského zastupitelstva. ČTK to řekl lídr kandidátky a dosavadní starosta Zbyněk Stejskal. Uvedl, že důležitá bude shoda na věcech, které by mělo město v nejbližších čtyřech letech uskutečnit. ODS si polepšila o dva mandáty a v zastupitelstvu obsadí sedm míst z celkových 25. Minule vítězná kandidátka hnutí ANO a Žen za Brod skončila druhá.
Havlíčkobrodskou radnici poslední čtyři roky vedla koalice ANO s ODS, TOP 09 a kandidátkou Pro Brod. ODS nyní získala 21,46 procenta a druhá kandidátka ANO má 18,02 procenta.
"Zatím nemáme představu o koalici. Teď se tady s kolegy bavíme o tom, na základě čeho ji budeme sestavovat. Jednoznačně jsme se shodli, že to bude na základě programového prohlášení," řekl Stejskal. Poděkoval všem, kteří ODS volili. "Vnímáme to jako nějaké vysvědčení za ty čtyři roky, jak jsme tady pracovali," uvedl.
ANO bude mít v havlíčkobrodském zastupitelstvu šest lidí, o jednoho méně. "Když mám říci pravdu, jsem zklamaný," uvedl lídr kandidátky a dosavadní místostarosta Vladimír Slávka (ANO) k volebnímu výsledku. Pokračování v koalici se nebrání. "Počkáme, jak se zachová vítěz," řekl.
Volební účast byla v Havlíčkově Brodě 46,7 procenta. Z 12 kandidátek se do zastupitelstva dostalo osm subjektů. Pod pěti procenty zůstali i Piráti a KSČM, kteří měli minule shodně po jednom mandátu.
Nová kandidátka Naše Česko dostala osm procent voličských hlasů a bude mít dva zastupitele. Vedla ji dosavadní místostarostka Marie Rothbauerová, která letos vystoupila z ODS a přihlásila se k hnutí jihočeského hejtmana Martina Kuby. Volební výsledek hodnotí jako dobrý vzhledem k tomu, že jde o novou stranu. Má za to, že do nové koalice tato kandidátka přizvaná nebude. "My jsme připraveni být docela akční opoziční strana," řekla ČTK.