V Jihlavě nechce vítězný Tým Pro Jihlavu koalici s SPD, s ostatními bude jednat

Autor: ČTK
  19:13aktualizováno  23:20
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| foto: ČTK

V krajské Jihlavě se chystá vítězný Tým Pro Jihlavu složený z ODS, lidovců a TOP 09 na povolební jednání s dosavadním koaličním partnerem ANO, a také se Starosty a s Piráty a Fórem Jihlava, kteří byli v posledním volebním období v opozici. Dosavadní primátor Petr Ryška (ODS), který vítěznou kandidátku vedl, vyloučil pouze koalici s SPD. Voličům poděkoval za podporu. Hnutí ANO, jež předchozí volby v Jihlavě vyhrálo, skončilo druhé.

Jihlavu s 53.000 obyvateli poslední čtyři roky vedla koalice ANO s ODS a lidovci. V opozici byli Piráti s Fórem Jihlava, Starostové a SPD s podporou Trikolory.

Tým Pro Jihlavu teď dostal 37,5 procenta hlasů a v zastupitelstvu obsadí 16 z 37 míst. V minulých volbách měla kandidátka ODS a lidovců o pět mandátů méně. "Ten výsledek je v podstatě nad očekávání a jsme za to moc rádi, že to takhle dopadlo," řekl Ryška. Míní, že kandidátka jediná představila ucelený program. "Máme tam vyšší desítky projektů a věcí, které bychom chtěli splnit a všem dáváme v podstatě stejnou váhu. Nejsou pro nás důležité jen velké stavby, ale i drobný život ve městě," řekl.

ANO získalo 23,24 procenta voličských hlasů a bude mít deset zastupitelů, o čtyři méně. "Jsme druzí, což nás úplně netěší, ale prostě stalo se," řekl lídr Radek Popelka, dosavadní náměstek primátora. Uvedl, že na druhou stranu hnutí chtělo přes 20 procent hlasů, což se povedlo. "Uvidíme. Rádi bychom samozřejmě pokračovali ve vedení Jihlavy," řekl k jednání po volbách.

Polepšili si Starostové a nezávislí, kteří mají se ziskem 12,03 procenta třetí nejlepší volební výsledek. Budou mít pět zastupitelů, o jednoho víc než poslední čtyři roky. Lídr Petr Kabátek vyloučil vstup do koalice, v níž by byla SPD. "S ostatními se budeme bavit," řekl.

Naopak kandidátka Pirátů a Fóra Jihlava s podporou Zelených jeden mandát ztratila, se ziskem 8,29 procenta hlasů bude mít tři zastupitele. "Samozřejmě nás to mrzí, protože si myslím, že jsme odvedli dobrou opoziční práci," řekla Karolína Koubová, která kandidátku vedla. S vítězem je připravená jednat.

Z deseti kandidátek usilujících o místa v jihlavském zastupitelstvu už uspěla jen kandidátka SPD, Svobodných, PRO a Trikolory v koalici. Za zisk 6,7 procenta hlasů bude mít tři zastupitele, rovněž o jednoho méně než dosud.

Pod pěti procenty zůstaly mimo jiné kandidátka Naše Česko s nezávislými kandidáty Jihlava srdcem, Motoristé sobě a KSČM. Voleb se v Jihlavě zúčastnilo 41,23 procenta voličů.

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