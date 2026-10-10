Mírně obměněná současná koalice by v Pelhřimově podle lídra vítězné ODS a starosty Ladislava Meda mohla pokračovat. Výsledek jeho strany, která bude mít díky 25,16 procenta hlasů voličů šest mandátu v jednadvacetičlenném zastupitelstvu, je lepší než čekal. Povolební vyjednávání chce začít ještě dnes. S vítězem voleb chce o možné spolupráci jednat i hnutí ANO, který skončilo na druhém místě.
"Myslím si, že je za námi vidět práce pro Pelhřimov, která byla, myslím si, velmi úspěšná," řekl ČTK Med. Současná koalice pro něj bude tvořit základ vyjednávání. "Samozřejmě bychom byli rádi, kdybychom mohli pokračovat ve stávající koalici," řekl Zdeněk Jaroš (TOP), místostarosta a lídr kandidátky Společně pro Pelhřimov.
Ze zastupitelstva vypadli Piráti, pro které hlasovalo 3,85 procenta voličů. Podle jejich lídra Pavla Kněžika bylo hlavním důvodem neúspěchu to, že liberální pirátští voliči byli spokojení se současným vedením radnice. Odpovídá tomu podle něj nejen výsledek vítězné ODS, ale i lidovců, které volilo 20,19 procenta voličů. "S výsledkem jsme samozřejmě spokojeni, nečekali jsme ho," řekl ČTK lídr KDU-ČSL a místostarosta Karel Kratochvíl. Důležité teď pro něj bude důvěru voličů nezklamat. Také on by stál o pokračování současné koalice. "Funguje nám to dobře i lidsky a myslím si, že máme hodně rozdělaných projektů a hodně projektů, ve kterých souzníme," dodal Kratochvíl.
Podle lídryně hnutí ANO Bohumily Kobrlové je důležité, že hnutí udrželo v zastupitelstvu pět mandátů, které mělo i po minulých volbách. "Ale nebudu zastírat, že jsme čekali lepší výsledek," řekla Kobrlová.
Před čtyřmi lety vyhrálo komunální volby v Pelhřimově hnutí ANO. Získalo 19,52 procenta hlasů. Pro druhé občanské demokraty hlasovalo 19,17 procenta voličů. Třetí lidovci získali tři mandáty, když pro ně hlasovalo 13,71 procenta voličů. Koalici vytvořili občanští demokraté s TOP 09 a KDU-ČSL a Piráty. Starostou se stal Ladislav Med z ODS. Voleb se zúčastnilo 45,83 procenta voličů, letošní účast byla přes 50 procent.