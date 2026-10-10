O vedení Třebíče chce ještě dnes jednat koalice Piráti-Břehy-Zelení

Autor: ČTK
  22:06aktualizováno  22:43
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Uskupení Piráti-Břehy-Zelení se chce v Třebíči pokusit sestavit radniční koalici. V komunálních volbách skončilo s 14,03 procenta hlasů třetí. Jednání s dalšími subjekty, které dosud ve vedení města nebyly, začnou ještě dnes, řekl ČTK jeho lídr Aleš Novák. Komunální volby v Třebíči vyhrálo uskupení Pro Třebíč, získalo šest mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu, když pro něj hlasovalo 21,45 procenta voličů, víc než před čtyřmi lety. Podle jeho lídra a starosty města Pavla Pacala je to potvrzení toho, že jsou lidé s fungováním radnice v Třebíči spokojení.

"Budeme rádi jednat s každým, kdo bude mít chuť, aby se naše krásné město rozvíjelo," řekl k povolebnímu jednání Pacal. Současnou koalici tvoří Pro Třebíč spolu s hnutím ANO a lidovci. Jejich lídr Miroslav Krupica ČTK řekl, že nevylučuje jednání ani o jiné podobě koalice s podmínkou, že partneři lidovců budou podporovat vznikl spalovny komunálního odpadu v Třebíči i výstavbu obchvatu města v jeho připravované podobě.

Plánovaný obchvat je ve městě několik let předmětem vyhrocených diskuzí. Chystaná je trasa vedoucí z části lokalitou Borovina a Libušino údolí. "Podstatné při koaličních jednáních bude, aby tyto projekty, které jsou zásadní pro rozvoj města, pokračovaly," dodal Krupica.

Ve volbách uspělo i hnutí Mosty Třebíč. Jeho lídryně Blanka Kutinová byla stejně jako Aleš Novák před čtyřmi lety zvolená na kandidátce uskupení Třebíč Občanům!. Zisk čtyř mandátů, které Mosty Třebíč dostaly, považuje za výborný.

"Lidé, kteří si vytvořili vlastní kandidátky, je netvořili proto, že bychom měli nějaké zásadní rozpory. Myslím si, že jsme schopni se domluvit," řekl k případné spolupráci s Mosty Třebíč a koalicí Piráti-Břehy-Zelení Jaromír Barák, který do voleb vedl Třebíč Občanům!

"Za nás se ukazuje, že volání po změně v Třebíči prostě je, protože uspěly i jiné opoziční strany. Teď se prostě pokusíme poskládat koalici změny. I když jsme se dohodli s našimi zastupiteli, že nemáme problém potkat se s kýmkoli a říct si své pozice," dodal Novák. Jím vedená koalice bude mít čtyři zastupitele stejně jako uskupení Třebíč Občanům!

"Lidé, kteří si vytvořili vlastní kandidátky, je netvořili proto, že bychom měli nějaké zásadní rozpory. Myslím si, že jsme schopni se domluvit," řekl Jaromír Barák, který do voleb vedl Třebíč Občanům!

S pěti mandáty skončilo ve volbách druhé hnutí ANO, pro které hlasovalo 16,4 procenta voličů. Před čtyřmi lety komunální volby v Třebíči vyhrálo. Získalo 21,36 procenta hlasů a osm mandátů. Na stejný zisk křesel dosáhlo v roce 2022 druhé uskupení Pro Třebíč, pro které hlasovalo 20,85 procenta voličů. Třetí Třebíč Občanům! získalo pět zastupitelů, hlasovalo pro ně 14,42 procenta voličů. Po dvou mandátech měli SPD, lidovci a Břehy. Voleb se zúčastnilo 42,25 procenta voličů. Letošní volební účast byla 45,65 procenta.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

KVÍZ: Poznejte český film jen podle obrázku

Z filmu Pelíšky

České filmy jsou plné nezapomenutelných hlášek, legendárních postav a scén, které známe snad všichni. Dokážete ale poznat oblíbené české klasiky jen podle jediného obrázku? Jak dobře si poradíte,...

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

Sloní zadek není diagnóza. Proč s ním můžete chodit a vůbec netušit, že ho máte?

Nejde o to, jestli jsou kalhoty úzké nebo široké. Jde o rozdíl mezi záměrnou...

Není to diagnóza postavy ani módní trend. Sloní zadek je poněkud nelichotivé označení pro situaci, kdy se na zadní části pánských kalhot hromadí přebytečná látka. Pod zadkem pak vznikají nevzhledné...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Volby 2026 skončily, začíná sčítání hlasů. Kde sledovat výsledky online a kdy budou známé?

Vysypávání volební urny ve volební místnosti na Střední průmyslové škole...

Volební místnosti se v sobotu 10. října ve 14 hodin uzavřely. Komunální a senátní volby 2026 skončily a volební komise začaly sčítat hlasy. Kdo ovládne pražský magistrát a další radnice v Česku?...

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

Vin Diesel možná zaparkuje Doma. Série Rychle a zběsile si žádá mladou krev

Vin Diesel má tílko i v Rychle a zběsile 6.

Definitivní konec Doma Toretta se možná blíží, konec Rychle a zběsile ale zdaleka jistý není. Zatímco jedenáctý film stále zápasí s nedokončeným scénářem, studio údajně přemýšlí o předání série...

11. října 2026  16:44

Výsledky voleb v Praze: Hnutí STAN vyhrálo volby do pražského magistrátu. Senátory čeká 2. kolo

Pražané v komunálních volbách vybírají zastupitele hlavního města i své městské části.

Volební místnosti se v sobotu po 14. hodině uzavřely. Pražané tak rozhodli o budoucím vedení metropole i svých městských částí. V některých částech hlavního města probíhaly také volby do Senátu....

11. října 2026  9:40,  aktualizováno  15:49

Za velkými kapry nemusíte z Prahy. Vltava nabízí rybářům zajímavá místa i na podzim

Císařská louka. Ještě v podobě poloostrova a s názvem Královská louka byla 2....

Za pořádným úlovkem nemusíte vyrážet daleko za Prahu. Podzimní Vltava nabízí rybářům šanci na kapry, candáty i další dravce přímo v centru metropole. Oblíbená Císařská louka láká nejen výhledem na...

11. října 2026  15:02

Bez argumentů Černý výsledek voleb na Žďársku zřejmě zpochybňovat nebude

ilustrační snímek

O přepočítání hlasů v senátních volbách bude Radek Černý (ODS), kterému na Žďársku o jeden hlas unikl postup do druhého kola, stát, pokud pro něj získá...

11. října 2026  12:10,  aktualizováno  12:10

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Vítěz plzeňských voleb ANO a Pro Plzeň budou o dalších partnerech jednat spolu

ilustrační snímek

Vítěz plzeňských komunálních voleb, hnutí ANO, se spojilo se svým dosavadním koaličním partnerem Pro Plzeň a do dalších jednáních budou vystupovat jako jeden...

11. října 2026  12:04,  aktualizováno  15:25

Zemřel Jiří Štěpnička. Hrál v Národním i Gottwalda, namluvil Forda či Douglase

Jiří Štěpnička (Praha, 27. února 2020)

Filmový a divadelní herec Jiří Štěpnička zemřel ve věku 79 let. Dlouholetý člen Národního divadla ztvárnil desítky rolí, jeho hlasem mluvil v českém znění Harrison Ford či Michael Douglas. Jeho...

11. října 2026,  aktualizováno  13:24

Šest z 16 poslanců a senátorů v hradeckém kraji se stalo i zastupiteli

ilustrační snímek

Tři z 11 poslanců z Královéhradeckého kraje budou po nynějších obecních volbách i zastupiteli v obcích a městech, kde bydlí. Z pěti senátorů v obvodech v...

11. října 2026  11:38,  aktualizováno  15:10

V Brně-střed vyhrála KDU-ČSL se STAN, kandidátka starosty Mencla (ODS) je druhá

ilustrační snímek

Volby v městské části Brno-střed vyhráli Lidovci a Starostové pod vedením náměstka brněnské primátorky Filipa Chvátala. Získali 27 procent hlasů a 14 mandátů v...

11. října 2026  10:46,  aktualizováno  12:59

V Lanškrouně nejspíš skončí dosavadní vedení radnice

ilustrační snímek

V Lanškrouně na Orlickoústecku se nejspíš kompletně změní vedení radnice. Poprvé vyhrálo Demokratické fórum, které se současnou koalicí jako s hlavními...

11. října 2026  10:42,  aktualizováno 

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz centrum duševního zdraví

ilustrační snímek

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz Centrum duševního zdraví (CDZ). Vzniklo rozšířením stávajícího střediska organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad...

11. října 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz centrum duševního zdraví

ilustrační snímek

V Rychnově nad Kněžnou zahájilo provoz Centrum duševního zdraví (CDZ). Vzniklo rozšířením stávajícího střediska organizace Péče o duševní zdraví v Rychnově nad...

11. října 2026  10:30,  aktualizováno  10:30

Politologa na volbách v Č. Budějovicích nejvíc překvapil výsledek hnutí ANO

ilustrační snímek

Za překvapivý považuje výsledek hnutí ANO v Českých Budějovicích politolog z Jihočeské univerzity Vladimír Hanáček. Očekával, že ANO získá více hlasů a skončí...

11. října 2026  10:17,  aktualizováno  14:13

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.