Uskupení Piráti-Břehy-Zelení se chce v Třebíči pokusit sestavit radniční koalici. V komunálních volbách skončilo s 14,03 procenta hlasů třetí. Jednání s dalšími subjekty, které dosud ve vedení města nebyly, začnou ještě dnes, řekl ČTK jeho lídr Aleš Novák. Komunální volby v Třebíči vyhrálo uskupení Pro Třebíč, získalo šest mandátů v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu, když pro něj hlasovalo 21,45 procenta voličů, víc než před čtyřmi lety. Podle jeho lídra a starosty města Pavla Pacala je to potvrzení toho, že jsou lidé s fungováním radnice v Třebíči spokojení.
"Budeme rádi jednat s každým, kdo bude mít chuť, aby se naše krásné město rozvíjelo," řekl k povolebnímu jednání Pacal. Současnou koalici tvoří Pro Třebíč spolu s hnutím ANO a lidovci. Jejich lídr Miroslav Krupica ČTK řekl, že nevylučuje jednání ani o jiné podobě koalice s podmínkou, že partneři lidovců budou podporovat vznikl spalovny komunálního odpadu v Třebíči i výstavbu obchvatu města v jeho připravované podobě.
Plánovaný obchvat je ve městě několik let předmětem vyhrocených diskuzí. Chystaná je trasa vedoucí z části lokalitou Borovina a Libušino údolí. "Podstatné při koaličních jednáních bude, aby tyto projekty, které jsou zásadní pro rozvoj města, pokračovaly," dodal Krupica.
Ve volbách uspělo i hnutí Mosty Třebíč. Jeho lídryně Blanka Kutinová byla stejně jako Aleš Novák před čtyřmi lety zvolená na kandidátce uskupení Třebíč Občanům!. Zisk čtyř mandátů, které Mosty Třebíč dostaly, považuje za výborný.
"Lidé, kteří si vytvořili vlastní kandidátky, je netvořili proto, že bychom měli nějaké zásadní rozpory. Myslím si, že jsme schopni se domluvit," řekl k případné spolupráci s Mosty Třebíč a koalicí Piráti-Břehy-Zelení Jaromír Barák, který do voleb vedl Třebíč Občanům!
"Za nás se ukazuje, že volání po změně v Třebíči prostě je, protože uspěly i jiné opoziční strany. Teď se prostě pokusíme poskládat koalici změny. I když jsme se dohodli s našimi zastupiteli, že nemáme problém potkat se s kýmkoli a říct si své pozice," dodal Novák. Jím vedená koalice bude mít čtyři zastupitele stejně jako uskupení Třebíč Občanům!
"Lidé, kteří si vytvořili vlastní kandidátky, je netvořili proto, že bychom měli nějaké zásadní rozpory. Myslím si, že jsme schopni se domluvit," řekl Jaromír Barák, který do voleb vedl Třebíč Občanům!
S pěti mandáty skončilo ve volbách druhé hnutí ANO, pro které hlasovalo 16,4 procenta voličů. Před čtyřmi lety komunální volby v Třebíči vyhrálo. Získalo 21,36 procenta hlasů a osm mandátů. Na stejný zisk křesel dosáhlo v roce 2022 druhé uskupení Pro Třebíč, pro které hlasovalo 20,85 procenta voličů. Třetí Třebíč Občanům! získalo pět zastupitelů, hlasovalo pro ně 14,42 procenta voličů. Po dvou mandátech měli SPD, lidovci a Břehy. Voleb se zúčastnilo 42,25 procenta voličů. Letošní volební účast byla 45,65 procenta.