Ve Žďáru nad Sázavou vyhrála kandidátka Žďár-živé město obecní volby počtvrté

Autor: ČTK
  20:39aktualizováno  22:15
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Ve Žďáru nad Sázavou vyhrála kandidátka Žďár - živé město komunální volby počtvrté v řadě. Její lídr Martin Mrkos, který teď vedl město jako starosta druhé volební období, dnes ČTK řekl, že by tento post chtěl obhájit. Nynější volební výsledek i u ostatních stran a subjektů podle něj dává dobrý předpoklad pro sestavení radniční koalice, která zachová kontinuitu a naváže na rozdělanou práci a směřování města.

Před čtyřmi lety dohodl Žďár - živé město koalici s kandidátkou hnutí ANO a nezávislých, lidovci a kandidátkou SOS Žďár složenou ze zástupců ČSSD a nezávislých.

Nyní bude mít Žďár - živé město díky zisku 27,03 procenta voličských hlasů v městském zastupitelstvu osm z 27 zastupitelů, ztratilo jeden mandát. Před čtyřmi roky dostala tato kandidátka skoro 28,3 procenta hlasů. Devátý mandát jí tehdy podle starosty přibyl i díky propadlým hlasům dvou subjektů, které se do zastupitelstva nedostaly. Letos žádné hlasy nepropadly, uspělo všech šest kandidátek. "Takže pro nás ten výsledek osmi mandátů považujeme za velice dobrý," řekl Mrkos.

Druhé, stejně jako před čtyřmi lety, skončilo ve Žďáru nad Sázavu hnutí ANO, tentokrát se ziskem 18,09 procenta hlasů. Bude mít pět zastupitelů, rovněž o jednoho méně než minulé volební období. Podle lídra Jaroslava Hedvičáka to je i tak silný mandát. Jednáním o případném pokračování hnutí v koalici se nebrání. "Myslím, že současná koalice fungovala jak po té profesní stránce, tak po té lidské," řekl.

Třetí nejvyšší počet hlasů dostala ve Žďáru nad Sázavou ODS s nezávislými. Podpořilo ji přes 17,6 procenta voličů, což znamená zisk pěti mandátů. Minulé volební období byla kandidátka ODS na radnici v opozici, teď získala navíc dva mandáty. Věra Mokříšová, která ji vedla, považuje výsledek za úspěch. Další jednání komentovat nechtěla. "Je to ještě hodně čerstvé," řekla.

Volební účast byla ve Žďáru nad Sázavou 47,63 procenta, zatímco v roce 2022 to bylo necelých 42 procent.

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