Žďár začal regulovat umístění a počet výdejních boxů. Už zbývá jen osm míst

Jana Nedělková
  5:42aktualizováno  5:42
Přemíra nevzhledných „krabic“ s křiklavými reklamami, a mnohdy navíc na zcela nevhodných místech. Přesně do takové situace se s výdejními boxy nechce dostat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Město již před časem schválilo strategii, řešící podobu těchto zařízení. Teď bude stanovovat i jejich počet na celém území města.
Již více než rok se vedení Žďáru nad Sázavou zabývá množstvím a podobou...

Již více než rok se vedení Žďáru nad Sázavou zabývá množstvím a podobou výdejních boxů v ulicích města. | foto: Jana Nedělková, MF DNES

Například s firmou Alza se žďárská radnice dohodla na monochromatických...
Již více než rok se vedení Žďáru nad Sázavou zabývá množstvím a podobou...
Například s firmou Alza se žďárská radnice dohodla na monochromatických...
Již více než rok se vedení Žďáru nad Sázavou zabývá množstvím a podobou...
6 fotografií

Žďáru má k regulování počtu boxů dopomoci nový tržní řád, jehož aktualizaci schválili žďárští radní. „Legislativa je totiž v oblasti výdejních boxů zatím dost nejednoznačná, takže se právě tržní řád nyní jeví jako ten pravý nástroj, který by mohl obcím umožnit problematiku řešit,“ vyjádřil se žďárský starosta Martin Mrkos.

Takové opatření se totiž týká celého města, a to bez ohledu na to, zda jde o soukromé, nebo městské pozemky.

„V současnosti máme výdejní boxy na celkem devatenácti místech. A my novým tržním řádem říkáme, že ještě na dalších osmi mohou být tato zařízení v budoucnu instalována. Jinde už ne,“ sdělila mluvčí žďárské radnice Blanka Sobolová s tím, že ve všech osmi případech se jedná o plochy, jejichž vlastníkem je právě město.

Mravenčí práce pro spoustu lidí

Lokality byly pečlivě vybrány, aby splňovaly celou řadu kritérií. V potaz bylo bráno například dosavadní pokrytí území „výdejnami“, hustota zástavby nebo uložení inženýrských sítí pod povrchem.

„Dívali jsme se na ta místa samozřejmě i z hlediska dopravy, aby tam příjezd zákazníků nezvyšoval riziko kolize aut, chodců či cyklistů, nebo aby nebyly narušeny rozhledové poměry,“ vyjmenoval starosta.

Žďár hodlá usměrnit podobu výdejních boxů, o křiklavé barvy nestojí

Roli ale podle něj hrál také celkový kontext zvažovaného místa – zástavba, zeleň nebo již zmíněná doprava, aby tam boxy nebyly ve výsledku rušivým prvkem.

„Byla to poměrně mravenčí práce, na níž se podílela spousta lidí. Ať již to byl městský architekt nebo kolegové, kteří mají na starosti sítě a digitální a technickou mapu. Výsledek je právě oněch osm míst,“ vysvětlil Mrkos.

„Nechceme zaplavit město boxy“

Jednotlivé oblasti, jež jsou specifikované v příloze nového tržního řádu, se nacházejí napříč Žďárem. Konkrétně jde o prostor u autobusové zastávky v Květné ulici, okraj parkoviště u sportovní haly na Bouchalkách, plochu u výlohy prodejny naproti Obchodnímu centru Halva, prostor za stánkem u polikliniky nebo také její atrium.

Vyzvedávat své zásilky budou lidé v budoucnu pravděpodobně moci také mezi základní školou a jídelnou Vesna v ulici Švermova, za Kinem Vysočina nebo na okraji nevyužitého volného prostranství za obchodní školou v Komenského ulici.

27. června 2025

„My tímto nařízením dáváme trhu jasný signál, že nechceme, aby město bylo dál nekoordinovaně zaplavováno boxy, a že počet usměrňujeme, stejně jako jejich umístění,“ shrnul starosta.

Zmínil ale také, že tento nástroj je zatím novinkou, a teprve se ukáže, jak se osvědčí jeho fungování v praxi.

Velké firmy jsou vstřícné, u menších je to horší

Radnice již letos v červnu představila k výdejním boxům ucelenou strategii, což ale není zákonné nařízení jako takové, ale spíše doporučující koncepční materiál. Řeší mimo jiné vzhled a estetiku, dále ale také rozměry, umístění „výdejen“ v prostoru, návaznost na rozhledové úhly.

Zástupci města se už kvůli podobě těchto zařízení před časem sešli také s několika provozovateli, například s Alzou a Zásilkovnou. „Obě firmy se staví k problematice poměrně vstřícně, protože samy vidí, že města sice vnímají boxy jako dobrou službu, ale zároveň chtějí logicky zachovat nějaké mantinely jejího fungování. Například Alza v minulosti pozitivně reagovala na některé naše požadavky a odstranila reklamu ze svých boxů,“ vylíčil starosta. Doplnil, že s těmito společnostmi se radnice shodla i na střídmé, monochromatické barevnosti.

„Jsme rádi, že město Žďár nad Sázavou vnímá AlzaBoxy jako užitečný prvek městské infrastruktury a máme společnou snahu, aby zapadly do svého okolí nejen funkčně, ale i vizuálně,“ potvrdila Eliška Čeřovská, PR manažerka Alzy.

Horší je to však podle vedení města se společnostmi, které nejsou na českém trhu tolik dominantní, často nemají v tuzemsku ani sídlo nebo spadají pod nějakou velkou skupinu e-shopů či internetových tržišť.

„Tam je jednání mnohem složitější, v čemž by nám měl pomoci právě už zmíněný tržní řád. Ten jasně říká: ‚Pokud tady něco chcete realizovat, musíte se o tom bavit s městem‘,“ dodal žďárský starosta.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Za oroseným půllitrem jen pár minut z Prahy! 11 pivovarů, co stojí za výlet

Za poznáním nových chutí, historií pivovarnictví nebo nasátím neopakovatelné atmosféry. Vydejte se prozkoumat, kde se vaří pivo. Nabízíme deset tipů na minipivovary ve Středočeském kraji, jako...

Zkratka ze Smíchova do Radlic se „vrátí“ už v roce 2027, nejprve povede pod zemí

Důležitý dopravní uzel se změní k nepoznání. Hned tři obří investice propojí individuální i veřejnou dopravu. Modernizace smíchovského nádraží přinese obří autobusový terminál, parkovací dům i...

Nejlepší pivnice se zahrádkou? Známe místa v centru Prahy, kde budete mít město na dlani

Kam jít v centru Prahy na zahrádku na pivo, aniž byste seděli metr od ostrůvku tramvaje? Poradíme, kde si vychutnat jedno orosené. Řada známých pivnic a hospod využívá v letní sezoně i venkovní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nastává čas záletníků. V Liberci už stanice řeší první případy. A jinde jí budou brzy následovat

Každým rokem od poloviny srpna do poloviny září nastává čas, kde se dávají do pohybu hejna netopýrů, aby si našla nové úkryty. V této době se v některých lokalitách každým rokem opakují doslova...

Třicet stupňů na déčku. To není stav teploměru, ale sklon eskalátorového tunelu na trase D

Už aby to bylo, říkají si cestující v metru na trase C, když stanicí Pankrác vlaky jenom projíždějí. Na tom, kdy tady opět vystoupí i nastoupí, záleží i na těch, kteří přestup a celou trasu metra D...

Stihnou se do Lítačky nahrát nové ceny a pásma? Kritici pochybují

Programátoři Operátora ICT musí do konce roku naprogramovat do aplikace Lítačka nové ceny, funkce i pásma. Zpoždění při aktualizacích a opravách totiž čelí kritice ze strany vedení Středočeského...

27. srpna 2025  6:52,  aktualizováno  6:52

Firma chce přestavět hotel z Party hic. Její prohlášení protesty neutišilo

Plníme vše, co legislativa nařizuje, a projekt bude regionu prospěšný. Tak zní ve zkratce očekávané vyjádření představitelů ostravské developerské firmy Arkemax Invest k plánu na přebudování opuštěné...

27. srpna 2025  6:12,  aktualizováno  6:12

Živě: Tisková konference ke Světovému dni chronické lymfocytární leukemie, nejčastější leukemie v Česku

27. srpna 2025

Po letech bídy si ovocnáři chválí úrodu. Pálenice mají žně, lidé si ale připlatí

Ačkoliv letošní počasí milovníky parných letních dnů příliš nepotěšilo, zemědělským plodinám svědčí. Výhledy na dobrou sezonu hlásí vinaři a nyní – v době sklizní – si ji chválí také ovocnáři. Po...

27. srpna 2025  5:52

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Žďár začal regulovat umístění a počet výdejních boxů. Už zbývá jen osm míst

Přemíra nevzhledných „krabic“ s křiklavými reklamami, a mnohdy navíc na zcela nevhodných místech. Přesně do takové situace se s výdejními boxy nechce dostat radnice ve Žďáře nad Sázavou. Město již...

27. srpna 2025  5:42,  aktualizováno  5:42

Kam na výlet vlakem z Prahy? Objevte Posázavský pacifik, Semmering a další trasy

Prázdniny se sice chýlí ke konci, ale léto ještě neřeklo poslední slovo. Slunečné víkendy přímo vybízejí k jednodenním výletům. Stačí naskočit do vlaku a za pár minut jste pryč z ruchu velkoměsta.

27. srpna 2025  5:29

Z instalatéra lovcem ponorek. Zmizení Heclova letounu nad Atlantikem je dodnes záhadou

Válečný hrdina František Hecl vyměnil místo pozemního mechanika za hlídkování nad mořem, což ho stálo život. Symbolických 111 let od jeho narození uplyne ve středu. Muž původem z Dolních Studének na...

27. srpna 2025  5:02,  aktualizováno  5:02

Ústavní soud vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti kvůli vazbě obchodníka s obrazy

Ústavní soud dnes vyhlásí, jak rozhodl o stížnosti obchodníka s obrazy Jaroslava Fröhlicha, nepravomocně potrestaného za prodej padělků. Justice chybovala při...

27. srpna 2025,  aktualizováno 

Za únos lodi a zranění posádky na Vltavě obvinili podezřelého, hrozí mu deset let

Kriminalisté obvinili podezřelého muže v případu nedělního napadení na lodi ve Vraném nad Vltavou. Na kontě má podle policie několik přečinů včetně pokusu o těžké ublížení na zdraví. V případě...

26. srpna 2025  21:32,  aktualizováno  21:32

Přenesení českého pavilonu z Expa do H. Králové by mohlo stát až 278 mil. Kč

Náklady na pořízení a přenesení českého pavilonu z letošní světové výstavy Expo v Japonsku do Hradce Králové by mohly činit 206 až 278 milionů korun....

26. srpna 2025  19:03,  aktualizováno  21:51

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG S AJ NEBO NJ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj
nabízený plat: 45 000 - 55 000 Kč

Dalších 32 897 volných pozic

Lékaři z Hradce Králové zachránili ženu se zástavou srdce i její nenarozené dítě

Lékaři z Fakultní nemocnice Hradec Králové spolu se zdravotníky záchranné služby na konci června zachránili těhotnou ženu se srdeční zástavou i její nenarozené...

26. srpna 2025  18:42,  aktualizováno  18:42

D1 směrem na Prahu stála dvě hodiny kvůli požáru nákladního auta u Koberovic

Dálnice D1 směrem na Prahu byla u Koberovic na Pelhřimovsku dnes odpoledne přibližně dvě hodiny zavřená kvůli požáru nákladního auta na 80. kilometru. Zraněné...

26. srpna 2025  18:36,  aktualizováno  19:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.