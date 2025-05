Práce na proměně Tří křížů zahájilo město letos v březnu, dokončeny pak byly zkraje května. Na vyhlídkovém místě, kterému dominují tři velké kamenné kříže, přibyla například dřevěná posezení. Dále jsou k dispozici stojany na kola nebo odpadkové koše a původní plot nad svahem, kazící rozhled, byl posunut blíže k dálnici.

Plocha je také zčásti vydlážděná a tvoří terasovité stupně. Právě na tomto kamenném podkladu je instalováno i nové kovové ohniště pro bezpečné pálení táboráku. „Místo už lidé začali využívat, což je ostatně patrné i podle ohořelého dřeva v ohništi,“ podotkla Martina Strnadová, mluvčí meziříčské radnice.

Žádný speciální režim město v lokalitě zatím neplánuje. „Možná do budoucna, v poslední zatáčce cesty ke Třem křížům, kde je odstavná plocha pro auta, přibude cedule s informací, že na vyhlídce se nelze s autem otáčet. To aby lidé pochopili, že nemají jezdit až nahoru. Jsou to ale zatím jen úvahy,“ podotkla Strnadová.

Doplnila, že obnova místa vyšla na přibližně 1,8 milionu korun, z toho 762 tisíc pokryla dotace.

Tradice poutních cest

Vyhlídka je osazena i novým kovovým informačním panelem. Z něj se turisté a poutníci dozvědí údaje o bohaté historii tohoto místa. Tradice poutí z Velkého Meziříčí do Netína totiž sahá až do roku 1714, kdy město sužoval mor. První netínská pouť za Pannou Marií byla vypravena 2. července 1714 a traduje se, že když lidé ten den došli právě ke Třem křížům, skonala ve městě poslední oběť morové nákazy.

Poutníci tehdy před oltářem kostela Nanebevzetí Panny Marie v Netíně slíbili, že nechají na netínské návsi vybudovat sochu svatého Jana Nepomuckého a také že tradici poutí budou každoročně udržovat. Socha byla dokončena v roce 1715 a také pouť se skutečně stala tradicí - koná se od té doby téměř nepřetržitě, pouze v posunutém termínu 15. srpna.

Tři kříže jsou první zastávkou na její trase, jež dál pokračuje přes místní část Loupežník, do vesnic Lavičky a Závist a poté okolo Netínského rybníka ke zmiňovanému kostelu Nanebevzetí Panny Marie v Netíně.

Tři kříže jsou také součástí světlemodré naučné stezky, která nese název Okruh Údolím Oslavy. „V souladu s podmínkami dotace proto město chystá také turistickou brožuru o Třech křížích - zastávce na poutní cestě do Netína, a celkově o naučných stezkách ve Velkém Meziříčí,“ přiblížila Strnadová. V plánu je rovněž vyznačení 16. poledníku, který prochází kousek pod vyhlídkou. K obnovenému vycházkovému cíli vede i červená turistická značka.