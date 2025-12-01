Vypečené Vánoce v Jihlavě letos stráví české hudební hvězdy i noví andělé

Jan Salichov
  8:42aktualizováno  8:42
Nejen klasické koledy, ale i dechovka, world music, country, jazz, punk, rap, rock, funky, pop, blues, swing nebo šanson. Hodně pestrý bude hudební doprovod letošních Vánoc v Jihlavě. „Vánoce jsou pro všechny. Proto jsem se do programu snažil dát od všeho trošku,“ říká Jaroslav Štěpánek, vedoucí produkce Brána Jihlavy, která Vypečené Vánoce pořádá.
K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.

K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.
K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.
K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.
K hlavním hudebním tahákům letošního adventníhoprogramu v Jihlavě budou patřit Monkey Business. Kromě nich však v krajském městě Vysočiny vystoupí řada dalších českých hudebních hvězd.
10 fotografií

Na Masarykově náměstí se v termínu od 30. listopadu do 28. prosince představí více než tři desítky vystupujících. „V rámci mého vnímání nějakého vkusu jsme se snažili vybrat věci tak, aby program nebyl až příliš mainstreamový,“ pokračuje Štěpánek. „Máme v něm zastoupen také romský nebo vietnamský večer.“

Vybrané akce Vypečených Vánoc 2025 v Jihlavě

6. prosince, sobota

  • Ready Kirken – 16.00
  • Xlll. století – 18.00

7. prosince, 2. adventní neděle

  • Mňága a Žďorp – 19.00

12. prosince, pátek, Bosch svařák

  • Děda Mládek Illegal Band Kateřina Marie Tichá – od 14.00

13. prosince, sobota

  • Monkey Business – 19.00

14. prosince, 3. adventní neděle

  • Zatrestband – 19.00

19. prosince, pátek

  • Rest – 18.00

21. prosince, 4. adventní neděle

  • Vypsaná fiXa – 19.00

Kompletní program Vypečených Vánoc 2025 – www.dojihlavy.cz

V krajském městě Vysočiny v rámci Vypečených Vánoc, pořádaných Bránou Jihlavy, a tradičního Bosch Svařáku, za kterým stojí firma Bosch Diesel, zahrají i dva vítězové cen Anděl za rok 2024: skupina Monkey Business (13. 12.) a interpretka Kateřina Marie Tichá (12. 12.). „Vyšlo to pěkně,“ usmál se Štěpánek, podle kterého se program adventu domlouval ještě před dubnovým vyhlášením cen České hudební akademie.

Právě Monkey Business jsou zřejmě největším lákadlem adventního programu v Jihlavě. „Ale hned těsně za nimi jsou Mňága a Žďorp, Vypsaná fiXa či XIII. století,“ jmenuje Štěpánek rockové kapely. „A nerad bych zapomněl na Resta,“ přidal umělecké jméno Adama Chlpíka, výrazné osobnosti hip-hopové scény.

V Jihlavě však vystoupí také lokální stálice: Zatrestband (swing), kapela China Blue (rock, bigbít) nebo Oči (pop). A svůj prostor dostanou také ZUŠ Jihlava, Dřeváček Jihlava či pěvecký sbor Melodie.

A milovníci dechové hudby se mohou těšit na středeční vystoupení Sklenařinky (3. 12.), Bohemie Jiřího Cáby (10. 12.) a Vysočinky (17. 12.). V pondělí 28. prosince pak bude Stříbrný dům hostit Vánoční večer s francouzskými šansony.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Do českých poboček McDonald’s dorazí Přátelé. Někteří nechápou, jiní se těší

Ze seriálu Přátelé

Rachel, Monica, Phoebe, Joey, Chandler a Ross. Svět je miluje. Na televizní obrazovky vtrhli už před více než 30 lety, dodnes mají miliony fanoušků. Toho využil i řetězec rychlého občerstvení...

Biatlon je tu! Program olympijské sezony 2025/2026 začíná už v sobotu

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

Olympijská sezona startuje. Fanoušci biatlonu se už těší na 29. listopad. Ve švédském Östersundu je na programu Světový pohár. Jednu ze zastávek soutěže hostí i Nové Město na Moravě. Hlavní událostí...

PŘEHLEDNĚ: Podpora pro lidi bez práce se od ledna 2026 změní. Kolik dostanete vy?

Úřad práce

Podpora v nezaměstnanosti se od ledna 2026 radikálně změní. Jiný bude výpočet částky, jakou lidé bez práce dostanou, i věková hranice, od které jsou nezaměstnaní zvýhodnění. Co všechno změna přináší...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha rozsvítí vánoční tramvaje a autobusy. Známe novinky pro sezonu 2025

Vánoční flotila pražské MHD

Tramvaje či autobusy viditelné po setmění na dálku, to už je v Praze „taková tradice“. V sobotu vyjedou vyzdobené vánoční vozy do ulic. Máme pro vás podrobnosti i trasu průvodu.

Useknutá ruka, zubaté monstrum, králíci s taškou. Co všechno už zdobilo zastávky MHD v Praze?

Reklamní instalace na zastávce Albertov

Pražské zastávky nově zdobí instalace inspirované Stranger Things. Společnost BigBoard Praha chce podobnými projekty oživit veřejný prostor a navázat na zahraniční trend kreativních přístřešků. Jde...

Shanghai Electric zakládá Čínsko-pákistánskou akademii excelence pro inženýry s cílem vychovávat talenty pro iniciativu Nové Hedvábné stezky

1. prosince 2025  8:25

V Libereckém kraji je zledovatělá vrstva sněhu na silnicích v Krkonoších

ilustrační snímek

V Libereckém kraji je dnes ráno zledovatělá vrstva sněhu krytá posypem na silnicích nižších tříd v západní části Krkonoš a také na cestě na vrchol Ještědu....

1. prosince 2025  6:44,  aktualizováno  6:44

Casio uvede na trh 25 designových kalkulaček

1. prosince 2025  7:55

Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dálnici D48 před Rychalticemi

ilustrační snímek

Nehoda osobního a nákladního auta uzavřela dnes brzy ráno dálnici D48 ve směru k D1 před Rychalticemi, které jsou součástí Huklvald na Frýdecko-Místecku. Podle...

1. prosince 2025  5:45,  aktualizováno  5:45

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Varnsdorfská radnice bude po opravě přístupná lidem s handicapem

Rozsáhlá oprava, díky které bude přístupná lidem s handicapem, čeká budovu...

Rozsáhlou rekonstrukcí, díky které bude přístupná handicapovaným obyvatelům, projde v následujících měsících historická budova radnice z konce 19. století na náměstí E. Beneše ve Varnsdorfu na...

1. prosince 2025  7:12,  aktualizováno  7:12

Prahu ovládla vánoční flotila. Galerie na kolech svítí víc než strom na Staromáku

Po celý advent až do Tří králů, tedy do pondělí 6. ledna 2026, mohou cestující...

Pražské ulice se krátce před první adventem proměnily v netradiční galerii. Jen místo obrazů po nich jezdí tramvaje, autobusy a dokonce i nový tříčlánkový trolejbus. Dopravní podnik (DPP) totiž opět...

30. listopadu 2025  14:20,  aktualizováno  1. 12. 7:04

V Roudnici nad Labem a Žatci se vysazují nové stromy

V Roudnici nad Labem (na snímku) byly vysazeny čtyři jilmy u domu dětí a...

V Roudnici nad Labem byly vysazeny čtyři jilmy u domu dětí a mládeže v Jungmannově ulici, v Žatci nové stromy zkrášlí prostor za budovou radnice. Na obou místech byla použita speciální metoda výsadby...

1. prosince 2025  6:59

U základní školy v litvínovské Podkrušnohorské ulici opravili příjezdovou cestu

Příjezdová komunikace je nově ohraničena obrubníky. Zpevněna byla také plocha,...

Příjezdová komunikace je nově ohraničena obrubníky. Zpevněna byla také plocha, která je součástí školního dvora.

1. prosince 2025  6:59

Narovnaná koryta potoků se vrací do své původní přírodní podoby

Další dvě koryta toků obnovily v Moravskoslezském kraji Lesy České republiky v...

Uměle napřímená koryta potoků se vracejí do své původní přírodní podoby. Takových projektů v Moravskoslezském kraji je zatím jen málo, častou překážkou jsou například potíže se získáváním souhlasů...

1. prosince 2025  6:42,  aktualizováno  6:42

Živě konference Setkání lídrů: Co čeká české stavebnictví v příštích letech?

1. prosince 2025

V chomutovském areálu Domovinka si mohou lidé půjčit sportovní vybavení

V areálu Domovinka je nově k dispozici samoobslužný box, který je vybaven...

V areálu je nově k dispozici samoobslužný box, který je vybaven tenisovými a badmintonovými raketami, pálkami na stolní tenis nebo fotbalovými a volejbalovými míči. Půjčení je na 90 minut zdarma.

1. prosince 2025  5:59

Rybník v Habrovanech prochází velkou opravou

Rybník v Habrovanech na Ústecku projde kompletní rekonstrukcí. Povodí Ohře,...

Rybník v Habrovanech na Ústecku projde kompletní rekonstrukcí. Povodí Ohře, které vodní plochu spravuje, už dokončilo přípravné práce, během kterých se odtěžilo se dřevo v okolí nádrže. Náklady jsou...

1. prosince 2025  5:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.