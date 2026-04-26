Výrazné zdražení vstupného hudební festivaly na Vysočině neplánují

Výrazné zdražování vstupného na letní festivaly letos na Vysočině na návštěvníky nečeká. Jen mírně se zvýší cena festivalu v Telči. V Náměšti nad Oslavou, kde se počtyřicáté uskuteční Folkové prázdniny, zaplatí lidé za permanentku za jednu osobou o 100 korun víc než loni. Zatím jsou ale v předprodeji levnější varianty vstupenek. ČTK to řekli oslovení organizátoři letních festivalů.
"Oproti loňsku jsme lehce zdražili permanentku pro jednu osobu v červencovém prodeji o 100 korun a rodinná vstupenka také až od července se zdražila o 200 korun," řekl Luděk Strašák z náměšťského kulturního střediska. Očekává, že do celkových nákladů festivalu, který pravidelně navštěvuje okolo 6500 lidí, se propíšou zvýšené náklady související s růstem cen pohonných hmot. V ceně vstupného to podle něj ale zobrazené není, protože ceník byl zveřejněný už loni v prosinci.
Vstupenky na náměšťský festival, který se uskuteční od 25. července do 1. srpna, se zatím prodávají jako každý rok za zvýhodněnou cenu. Rodinná permanentka budou do konce června stát 5800 korun, od července zdraží na 6900 korun. Cena pro jednu osobu je zatím 2700 korun a zvýší se o 500 korun.
Čtyřicátý ročník v Náměšti nad Oslavou otevře italské kvarteto Musica da Ripostiglio. V České republice vystoupí poprvé, uvedl umělecký ředitel festivalu Michal Schmidt. Českou premiéru bude mít díky festivalu také britská skupina Honeyfeet se zpěvačkou Ríoghnach Connollyovou. Představovat návštěvníkům jedinečné hudebníky z celého světa je už dlouho cílem festivalu, který má svoji hlavní scénu na zámku a vedle koncertů nabízí i divadelní, výtvarné či hudební dílny a výstavy.
K hudebním festivalovým stálicím patří na Vysočině akce Prázdniny v Telči. Čtyřiačtyřicátý ročník se uskuteční od 31. července do 16. srpna. Vystoupí na něm i Vlasta Redl, Robert Křesťan a Druhá tráva, Mňága a Žďorp, Vypsaná fixa, Monkey Business, Karel Plíhal nebo Ondřej Havelka a Melody Makers. "V jednání jsou drobná programová rozšíření. V zámeckém parku chystáme asi na první týden novocirkusové šapitó. Z koncertů bych rád upozornil na nevšední spojení, jako je Condurango a Bratři Ebenové nebo na výroční koncerty. (Zdeněk) Vřešťál slaví sedmdesátiny, Žalman (Pavel Žalman Lohonka) slaví osmdesátiny, takže se chystají speciální koncerty pro letní sezonu a v Telči se vždycky chtějí předvést nejvíc," řekl k programu mluvčí festivalu Vojtěch Kolář. Ceny vstupenek se podle něho budou zdražovat méně, než co odpovídá meziroční inflaci. "A pořád nám to vychází," dodal Kolář.
Klasickou a populární hudbu po roce opět nabídne Mezinárodní hudební festival Petra Dvorského, který je už 28 let spojený hlavně s Jaroměřicemi nad Rokytnou. Pod uměleckým vedením Jakuba Pustiny se ale v posledních letech festivalové koncerty konají napříč Vysočinou. Letos budou od 1. do 8. srpna. "Domovská scéna jsou samozřejmě Jaroměřice nad Rokytnou, jinak to ale budou místa, která prezentují ať už památky UNESCO nebo prostě významné památky v Kraji Vysočina, z interpretů už teď můžeme slíbit skupinu Cigánski diabli nebo i Felixe Slováčka," řekl Pustina. Koncerty festivalu se uskuteční i v Novém Městě na Moravě, ve Žďáru nad Sázavou, v Třebíči a ve Valči. Vstupenky chce festival začít prodávat asi za měsíc, cena ještě nebyla pevně stanovená. "Zatím neumím říct, jestli vstupenka vůbec bude nějak zdražena. Byli bychom rádi, kdybychom se mohli držet na intencích minulého roku," dodal Pustina.
Mezi hudební akce budou na Vysočině patřit i některé koncerty festivalu vokálních hudby Hlasy tří světů, který bude v květnu a červnu, festival country hudby Trampský širák naplánovaný na 4. a 5. září nebo přehlídka lokálních kapel Pilák fest připravovaný na 20. června.