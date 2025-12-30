V pondělí odpoledne přijali operátoři na tísňové lince informaci o zraněné mladé dívce, která se nacházela na vysílači.
„Patnáctiletá dívka zřejmě lezla na vysílač, přičemž v jednom okamžiku spadla a zůstala ležet na plošině,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová. „Pomoc přivolali náhodní kolemjdoucí,“ dodala.
Na místo okamžitě vyrazily všechny složky záchranného systému. „Prvotní informace byla taková, že dívka se nachází ve výšce zhruba třiceti metrů, je zraněná, pláče a není schopna se sama hýbat,“ popsal mluvčí vysočinských záchranářů Petr Janáček.
Zásah tak podle něj vyžadoval nejen lékařskou odbornost, ale i práci ve výškách, jištění, speciální techniku a perfektní souhru všech složek.
Vzhůru za dívkou se vydali hasiči lezci, kteří na plošinu vytáhli i speciální vaničku. „Jedná se o pomůcku, díky níž se později podařilo dostat zraněnou dívku dolů,“ vysvětlila mluvčí Hasičského záchranného sboru Vysočina Petra Musilová.
První zdravotnická pomoc přišla už na plošině
Zmiňovaní záchranáři z Pacova poskytli zraněné dívce v náročných podmínkách, chladu a ve velké výšce společně s hasiči nejprve nezbytnou péči přímo na plošině, kde se nacházela.
„Zajistili jí infuzi, stabilizovali pánev, podali potřebné léky a postarali se o její tepelný komfort,“ hlásil Janáček.
Po bezpečném transportu dolů z vysílače si pak pacientku převzala posádka vrtulníku Kryštof 13, Zdravotnická záchranná služba Jihočeského kraje, která ji následně přepravila do traumacentra.
„Okolnosti, za kterých se dívka na vysílač dostala a jejího pádu, policisté šetří,“ doplnila Kroutilová.