Vyšly Dějiny Třebíče, první ucelený pohled na historii města

Třebíčská radnice vydala knihu Dějiny Třebíče. Pod vedením historika Lukáše Fasory na ní pracovalo dalších devět autorů. Poprvé představuje ucelený pohled na historii města. Předchozí publikace z 80. let minulého století, které měly ambici předestřít v několika dílech kompletní třebíčské dějiny, pominuly období od první světové války, hlavně kvůli významu města pro rozmach československého komunismu, řekl dnes novinářům Fasora.
"Napsat za komunistů, a to i v 80. letech, dějiny města Třebíče, bylo obtížné. Protože město Třebíč je mimo jiné významné jako bašta dělnického hnutí, bašta komunistické strany. A strana měla i v 80. letech zájem na tom, aby interpretace odpovídala nějakým stranickým direktivám a vzorům. Pečlivě si tu politiku paměti hlídala," řekl Fasora. Až do roku 1989 se podle něj nenašel vhodný autor.
Třebíč společně s Kladnem, Hodonínem a několika dalšími městy stála v roce 1920 v popředí pokusu o změnu režimu v Československu, když se radikální křídlo sociální demokracie pokusilo o generální stávku. "Místní komunisté byli velice silní, sebevědomí. A připomeňme, že odsud pocházel Bohumír Šmeral jako jeden z vůdců meziválečné komunistické strany," řekl Fasora.
Publikace Dějiny Třebíče ale nabízí mnohem víc než vhled do 20. století. Zabývá se už pravěkým osídlením lokality, které pro knihu zdokumentoval archeolog Milan Vokáč. Raně středověkou podobu města s důrazem na nejnovější poznatky vzešlé i z archeologických výzkumů Karlova náměstí a přilehlých ulic v ní popsal archeolog Aleš Hoch. Na novějších etapách dějin pracovali historici či archiváři Leszek Ciešlak, Rudolf Fišer, Lenka Jičínská, Petr Jičinský a Jitka Padrnosová. Pohled na přírodního bohatství města a jeho okolí pak zprostředkovali Petr Halas a Eva Kallabová.
"Formát dějin města je nesen heslem, že se v malém hledá velké, takže na třebíčských věcech ukazujeme nějaké širší věci. Třebíč je zajímavá soužitím křesťanského a židovského obyvatelstva, je to významný příklad marxistické levice a je zajímavá i z hlediska podnikání. To zajímá i lidi, kteří Třebíč třeba jen dvakrát v životě projeli," řekl ke knize Fasora.
Největší bolestí kolektivní práce, které se opírala o studium primárních pramenů, podle něj byla nutnost redukovat text. Výsledkem společného úsilí je sedmisetstránková publikace s bohatou obrazovou dokumentací, poznámkovým aparátem a jmenným rejstříkem, kterou vydalo v nákladech 1000 kusů nakladatelství Bohumír Němec - Veduta. Zájemci ji najdou v běžné distribuční síti.