Zpronevěry a podvody za více než sto milionů. Advokátovi hrozí až deset let

„Cítím se nevinen, více se k tomu nechci vyjadřovat. Je to zbytečné. Nevíte o té kauze vůbec nic, víte jen to, co někdo něco šíří a jsou to všechno z velké části absolutní nesmysly,“ řekl Musil. Dodal, že zastupitelům Skřinářova dříve nabízel rezignaci, všichni jej ale podle něj podpořili.

Nové termíny hlavního líčení jsou nařízeny na 23. dubna a 21. května. Sdělila to předsedkyně soudního senátu Hana Kurfiřtová. V případě odsouzení muži hrozí trest vězení od pěti do deset let.

O návrhu na obžalobu tehdy čtyřiačtyřicetiletého muže loni v září informovala policejní mluvčí na Vysočině Dana Čírtková.

„Svým jednáním se postupně dostal do neřešitelné dluhové spirály, kterou se mu však vzhledem ke svému postavení advokáta, navenek úspěšného člověka, a zajisté promyšlenému jednání dařilo dlouhodobě skrývat,“ uvedla tehdy mluvčí.

Dnes již bývalý advokát podle kriminalistů zneužíval peníze, které lidé v případě prodeje nemovitosti a převodu práv ukládají do advokátní úschovy.

„Nejméně od začátku roku 2019 opakovaně a neoprávněně fakticky disponoval s uloženými finančními prostředky, a to v rozporu s účelem a podmínkami smluv o úschově peněz, které měl uzavřené se svými klienty,“ uvedla Čírtková.

Z peněz podle policie vyplácel dřívější úschovy, ale používal je také pro splátky svých půjček a pro osobní potřebu. Peníze z úschov nakonec podle Čírtkové vrátil. Aby na to ale získal prostředky, lákal peníze z dalších lidí, nejčastěji pod záminkou dobře úročených investičních příležitostí.

„Jako tehdejší advokát v rámci zpronevěřených úschovních prostředků způsobil škodu ve výši nejméně 90 milionů korun. Podvedeným poškozeným osobám pak způsobil škodu v celkové výši přesahující částku 33 milionů korun, přičemž několik osob, nejčastěji z řad příbuzných, se odmítlo připojit jako poškozený k trestnímu řízení,“ dodala Čírtková.