Vysočina bude doplácet na sociální služby ze svého rozpočtu přes 91,5 mil. Kč

Krajská rada dnes doporučila zastupitelstvu Vysočiny, aby přidalo peníze na sociální služby. Organizace, jejichž zřizovatelem není kraj, by měly dostat přes 91,5 milionu korun z krajského rozpočtu. Přislíbené navýšení ze státního rozpočtu by mělo pomoct i provozovatelům, které zřizuje kraj. Peníze navíc jsou potřeba i kvůli zvýšení platů, o kterém na jaře rozhodla vláda, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
Příspěvkové organizace kraje by mohly ze státního rozpočtu letos dostat přes 53 milionů korun. Podle Kukly je to výsledek jednání asociace krajů s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a ministerstvem práce a sociálních věcí. "Podařilo se nám pro kraje získat zhruba miliardu korun. Kraj Vysočina má směrné číslo 5,3 procenta, to znamená 53 milionů korun pro kraj," řekl Kukla. Částka, která by měla jít z části z rozpočtu ministerstva práce a sociálních věcí a částečně z ministerstva financí, podle něj ale ještě není jistá.
Z peněz určených organizacím, za kterými nestojí kraj, by měly přes 32 milionů korun dostat domovy a pobytové služby. Téměř 59 milionů korun by měli získat poskytovatelé ostatních služeb, jejichž zřizovateli jsou nejčastěji obce a církve.
Kromě růstu platů se sociálním službám zvýšily náklady proto, že už nejsou některé činnosti hrazené z evropských dotací. Podle krajského úřadu je to výpadek až 128 milionů korun.
Na sociální služby dostal kraj od státu na letošní rok asi 1,417 miliardy korun, o 39 milionů víc než loni. Jaký bude krajský rozpočet na sociální věci v příštím roce ještě není stanovené. "Ten rozpočet je zatím jen pracovní verze, čísla se pořád ještě každý den mění," dodal Kukla.