Nemocnice Havlíčkův Brod upraví oddělení pro ženy po porodu. Stavební práce potrvají asi pět měsíců a vyjdou přibližně na 29,5 milionu korun. Krajská rada dnes v Jihlavě schválila dodavatele úpravy. Novinářům to řekl hejtman Vysočina Martin Kukla (ANO). O zakázku v předpokládané hodnotě 31 milionů korun podle něj měly zájem tři společnosti.
Stanice šestinedělí ve čtvrtém podlaží objektu gynekologie je určená pro více než 20 žen. "Z našeho pohledu už je modernizace nutnost, abychom se vyrovnali porodnicím v okolí a pro zvýšení komfortu maminek po porodu," řekla ČTK mluvčí nemocnice Petra Černo. Stavební práce se podle ní chodu porodnice nedotknou, porodní sály zůstanou v provozu, pokoje pro matky s novorozenci budou dočasně v jiné části budovy.
Součástí úprav bude výměna rozvodů, instalace klimatizace i dispoziční změny. Každý z pokojů by měl mít vlastní koupelnu, zatím jednu koupelnu sdílí pacientky ze dvou pokojů.
Loni se v havlíčkobrodské nemocnici narodilo 962 dětí. "Celkem 536 rodiček bylo z okresu Havlíčkův Brod. Nejčastěji k nám maminky jezdí dále z okresu Žďár nad Sázavou, Jihlava, Pelhřimov, Chrudim a Kutná Hora. Výjimkou však nebyly ani maminky z Prahy. Těch do Havlíčkova Brodu přijelo hned 13. Z největší dálky přijela maminka z Plzně. Dvě rodičky měly slovenskou státní příslušnost," uvedla už dřív k loňským porodům Černo.
Letos se podle ní v nemocnici ještě chystají stavební úpravy oddělení rehabilitace.