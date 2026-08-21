Falešní bankéři poslali pro seniora auto až před dům, okradli ho o milion

Autor: rtd
  13:02aktualizováno  13:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Fotolia

Žádná anonymní komunikace z jiného státu. Podvodníci, kteří připravili seniora z Chotěboře na Havlíčkobrodsku o více než milion korun, zvolili mrazivě drzou taktiku. Pro muže opakovaně poslali auto s řidičem, aby ho odvezl vybrat peníze do jiných měst. Do jeho bytu pak bez okolků poslali ženu, která si přišla osobně vyfotit bankovní kartu.

Právě tento extrémní stupeň osobního kontaktu dělá z případu, který od úterka 18. srpna prověřují kriminalisté, výjimečně varovný příběh.

Všechno začalo začátkem července nenápadným telefonátem. Muž vystupující pod jménem Adam Ryba se představil jako zástupce bankovní společnosti a pod záminkou výhodného výdělku si získal seniorovu důvěru. Když ho přesvědčil k výběru hotovosti, nepřišly na řadu složité návody na převody účtů – podvodník jednoduše oznámil, že muži pošle odvoz.

Cesta do Pardubic a Brna s osobním šoférem

Před domem skutečně zastavilo auto. Důvěřivý senior nastoupil a řidič ho odvezl do Pardubic. Tam oběť na dvou různých místech vybrala veškerou hotovost a přímo na místě ji odevzdala průvodci. Ten pak muže odvezl zpět domů do Chotěboře.

Za pár dní se scénář opakoval. Pro seniora přijel další řidič, tentokrát ho odvezeldo Brna. Opět následoval výběr hotovosti v pobočkách a okamžité předání peněz v autě. Během těchto dvou „výletů s odvozem“ předal senior do rukou cizích řidičů téměř jeden milion korun.

Falešná bankéřka zazvonila přímo u dveří

Zločinci se však nezastavili ani potom a neváhali proniknout až do mužova soukromí. Když falešný bankéř Ryba z oběti vylákal identifikační údaje k účtu a získa vzdálený přístup k jeho počítači, oznámil mu, že je potřeba udělat ještě „nutné ověření totožnosti“.

Slibovaný ověřovatel dorazil vzápětí – byla to žena, která zazvonila přímo u seniorových dveří. „Žena se opravdu dostavila a do svého mobilního telefonu nahrála údaje z platební karty poškozeného,“ popsala mluvčí krajské policie Michaela Lébrová. Z účtu vzápětí začaly mizet další peníze.

V poslední fázi přiměl pachatel zmateného seniora k přihlášení do internetového bankovnictví. Přes vzdálenou správu převzal nad účtem plnou kontrolu a začal provádět bankovní operace, v nichž se oběť postupně úplně ztratila. Celková škoda přesáhla 1,1 milionu korun.

Policie varuje: S nikým cizím nikam nejezděte

Kriminalisté případ vyšetřují jako podezření z podvodu a neoprávněného přístupu k počítačovému systému.

Hořká zkušenost chotěbořského seniora přiměla policisty k důraznému varování. Vedle standardních apelů na utajení PIN kódů či hesla k bankovnictví zdůrazňují ještě další pravidlo.

„Lidé by neměli nikomu přes telefon poskytovat údaje k platebním kartám ani umožňovat cizím osobám vzdálený přístup ke svému počítači,“ upozorňuje policejní mluvčí Michaela Lébrová a dodává klíčovou radu pro podobné případy: „Stejně tak s nikým cizím nikam nejezděte.“

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