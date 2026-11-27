Kraj Vysočina se příští rok chystá vydat 25 miliard korun, nejvíc peněz půjde z jeho rozpočtu tradičně do školství a dopravy. Očekávané roční příjmy tohoto kraje budou v porovnání s naplánovanými výdaji nižší o 2,1 miliardy korun, podle předpokladu kraj v novém roce dostane 22,9 miliardy korun. Schodek krajská samospráva vyrovná z vlastního fondu strategických rezerv a penězi, které má na účtech z minulých let. Vyplývá to z návrhu rozpočtu Vysočiny na rok 2027, který je zveřejněný na krajském webu. Rada kraje ho projedná příští týden v pondělí.
Pro letošek měl Kraj Vysočina schválený rozpočet s celkovými příjmy 22,36 miliardy korun a výdaji za 24,4 miliardy korun, tedy také se schodkem okolo dvou miliard korun. V návrhu krajského rozpočtu pro rok 2027 je v porovnání s letoškem očekávaný nárůst celkových příjmů o dvě procenta, výdaje chce kraj v meziročním porovnání zvýšit skoro o tři procenta.
Z vybraných daní by Vysočina podle předpokladu kraje měla příští rok dostat 10,2 miliardy korun, což je o devět procent vyšší částka než v rozpočtu pro letošek.
Z výdajových kapitol v krajském rozpočtu je nejvíc peněz pro školství. Bude to 10,9 miliardy korun, o čtyři procenta víc než v rozpočtu schváleném pro letošek. Výdaje v dopravě očekává kraj v novém roce skoro za 5,4 miliardy korun, v porovnání s letoškem částka stoupne o 13 procent. Tato kapitola obsahuje i přes dvě miliardy korun na úhradu ztrát regionálních autobusů a vlaků objednávaných krajem a peníze pro krajské silničáře, kteří vedle údržby krajské silniční sítě zajišťují i její opravy.
V kapitole zaměřené na nemovitý majetek má Vysočina v plánu vydat dvě miliardy korun, nejvíc peněz je určených na školská a zdravotnická zařízení. Na sociální služby včetně domovů pro seniory a pro lidi s postižením kraj na příští rok vyčlenil přes 1,7 miliardy korun a pro kapitolu zdravotnictví 727 milionů korun. Na financování projektů dotovaných z evropských fondů počítá návrh nového krajského rozpočtu s 1,7 miliardy korun, zatímco v rozpočtu pro letošek bylo na tyto dotované projekty připravených 2,1 miliardy.
Grantových programů se Kraj Vysočina chystá příští rok vyhlásit 26. Na záměry obcí a různých jiných žadatelů se z nich chystá přispět 897 miliony korun. Vyplývá to z návrhu, který také projedná krajská rada v pondělí.
Rezerva peněz, které v krajském rozpočtu nebudou rozdělené, bude jako letos 250 milionů korun. Podle návrhu to je záloha třeba pro případ nižších příjmů z vybraných dní nebo na neočekávané nezbytné výdaje.