Pátrání po policistovi z elitního útvaru začalo v pondělí kolem 13:00. V úterý se týmy do akce vrátily v deset hodin dopoledne. „Dnes zatím bez výsledku. Najíždějí sem síly a prostředky policie, hasičů i vodní záchranné služby,“ potvrdil přímo u přehrady ředitel služby pořádkové policie Policejního prezidia Petr Koutný.
Záchranářské městečko pod kopcem
Sjezd k potápěčské základně se proměnil v rušné logistické centrum. „Je to tu jako městečko. Stojí tu fůra aut, lodě, čluny a hasiči zde mají i občerstvovací zázemí,“ popisuje redaktor MF DNES Martin Vokáč, který se dostal přímo mezi záchranáře. Na místo dorazily jednotky z celé republiky, včetně Hasičského záchranného sboru hlavního města Prahy
Pražští hasiči na přehradu v doprovodu náklaďáku a vozu Škoda Kodiaq dopravili mobilní barokomoru. Ta má sloužit jako pojistka pro zasahující potápěče. „Máme ji tu pro případ, kdybychom takovou službu potřebovali,“ upřesnil plukovník Koutný.
Plocha 400 metrů a klidná voda
Pátrací týmy mají aktuálně vytipovanou plochu o rozloze zhruba 300 až 400 metrů čtverečních, kde by se tělo pohřešovaného mohlo nacházet. Přestože se v místě pracuje v hloubkách mezi 40 až 50 metry, pod hladinou je nyní klid. „Nečekají, že by tam byly proudy, protože si nechali zastavit elektrárnu,“ hlásí z terénu Vokáč.
Hlavním nepřítelem zůstává tma. Viditelnost se pohybuje maximálně do tří metrů. Posádky na člunech se v pravidelných intervalech střídají, zatímco hasiči metr po metru kontrolují břehy. „Čeká se ještě na příjezd dronařů, kteří by měli oblast monitorovat s další speciální technikou,“ doplnil redaktor.
Běžný výcvik se změnil v tragédii
Pohřešovaný policista patří k Odboru speciálních potápěčských činností a výcviku. V pondělí byl pod vodou v rámci standardního cvičení. „Byli tady tři policisté. V tu chvíli se ale podle mých informací potápěl sám,“ uvedl Koutný.
Spekulovat o příčinách – zda šlo o technickou závadu, zdravotní indispozici nebo lidský faktor – policie odmítá. „Těch příčin může být vícero,“ uzavřel plukovník s tím, že využijí veškerou dostupnou techniku včetně sonarů, dokud kolegu nenajdou.
Kvůli bezpečnosti a usnadnění práce záchranářů je v úterý zcela zastaven provoz místní přečerpávací elektrárny. Právě silné proudy vznikající při jejím provozu by mohly pátrání ještě více komplikovat.
„V Dalešicích hladina kolísá i o šest metrů. Pohřešovaného potápěče zřejmě nějaký proud odnesl, já osobně bych ho hledal někde na česlích u hráze přehrady,“ míní zkušený mezinárodní instruktor potápění, jehož identitu redakce iDNES.cz zná.
Dalešická přehrada byla vybudovaná v 70. letech jako zásobárna vody pro dukovanskou jadernou elektrárnu. Jde o nejhlubší vodní nádrž v České republice, maximální hloubka dosahuje až 85 metrů.
23. února 2026