Aplikace po zadání trasy automaticky nabídne nejvýhodnější tarif. „Rozšíření nabídky výrazně zjednodušuje cestování. Vyřeší se tím například problematický výjezd z Jihlavy, kde v MHD nebylo možné koupit jízdenku pro navazující spoje,“ uvedl hejtman Martin Kukla.
Lidé si tak nově koupí jeden doklad na celou cestu. „Cestující si pořídí jízdenku de facto od domu k domu, například z autobusové zastávky v Brtnici až na trolejbusovou zastávku u jihlavské zoologické zahrady,“ doplnil náměstek hejtmana pro oblast dopravy Vladimír Novotný.
Jízdenka je vázaná na mobilní zařízení a v autobusech se prokazuje naskenováním QR kódu u strojku, v městské hromadné dopravě jej kontroluje revizor či řidič.