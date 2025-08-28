Odbornou stáž v jaderné elektrárně letos absolvuje 36 studentů

„Mezi účastníky je i pětice dívek. Už během stáže mohou účastníci od ČEZ získat nabídku stipendia nebo příslib spolupráce během studia. V Dukovanech pracují téměř dvě třetiny absolventů předchozích ročníků,“ uvedl mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.
Studenti během stáže absolvují tři desítky odborných přednášek a navštíví běžně nepřístupná místa elektrárny – například strojovnu, chladicí věž, simulátor blokové dozorny nebo reaktorový sál. „Zájem o účast byl rekordní i přesto, že všichni uchazeči musí projít náročným výběrovým řízením,“ sdělil ředitel elektrárny Roman Havlín.