Dukovany II. Přípravy na stavbu nových bloků pokračují geologickými průzkumy

Tomáš Blažek
  8:02
Přípravy stavby jaderné elektrárny Dukovany 2 korejskou firmou KHNP jsou v běhu. V září a říjnu pokračovaly geologické průzkumy v areálu vedle současné dukovanské jaderné elektrárny. Stavba, respektive její příprava, zde začala oficiálně a slavnostně přestřižením červené pásky letos 8. srpna.
Průzkumy slouží k získání podrobnějších dat o půdě a horninách pod jednotlivými budovami a komplexy nových jaderných bloků. Celkem by se zde mělo uskutečnit až 300 vrtů, přičemž průzkum bude trvat asi jeden rok.

Nejhlubší vrty pod takzvaným reaktorovým ostrovem dosáhnou hloubky až 140 metrů. Geologové provádějí vrty také v místě, kde budou fungovat zařízení, která se budou starat o jadernou bezpečnost. Průzkumy jsou prováděny jak na plochách určených pro výstavbu dvojbloku nové elektrárny Dukovany 2, tak i na plochách zařízení staveniště, které mají rozlohu asi 100 hektarů.

Průzkumy se dělají také v koridorech liniových staveb pro přívod surové vody, odvod odpadních vod či vyvedení výkonu elektrárny.

„V rámci průzkumů bude provedeno přes 350 penetračních sond s celkovou délkou 5 277 metrů a přibližně 300 inženýrsko-geologických vrtů o celkové předpokládané hloubce 12 410 metrů,“ sdělila Alice Horáková, tisková mluvčí elektrárny Dukovany 2.

Za asistence korejských expertů

Na staveništi se pohybuje současně vždy maximálně deset vrtných souprav s doprovodnými vozidly.

Dílo provádí několik desítek pracovníků. „Průzkumy realizuje společnost ČEZ Energetické produkty a její subdodavatelé za technické asistence odborníků z Koreje, kteří dohlížejí na zajištění kvality,“ sdělila Horáková.

Samotné průzkumy přímo v lokalitě by měly být dokončeny v první, čtvrtině roku 2026. „Laboratorní vyhodnocování vzorků a sestavení závěrečné zprávy bude dobíhat ještě po této lhůtě,“ dodala mluvčí elektrárny Horáková.

Výstavba nových bloků jaderné elektrárny Dukovany 2 bude zahájena v roce 2029. Do zkušebního provozu by měl její první blok přejít v roce 2036.

S výstavbou elektrárny související dopady a šance pro Třebíčsko řeší odborné konference. Prozatím poslední z nich s názvem „Nové Dukovany, nové příležitosti pro Třebíč“ se konala v tomto městě v polovině října.

Výrazný dopad bude mít například fakt, že na Třebíčsko v souvislosti s výstavbou přijde pět tisíc nových pracovníků a s nimi částečně i jejich rodinní příslušníci, takže zde přibude odhadem ve špičce až deset tisíc lidí.

„Bude nutno řešit ubytování, ale i další zázemí: místa pro děti ve školkách, nové restaurace, obecně stravování, možnosti dalších kapacit kulturního nebo sportovního vyžití,“ vypočítává Vítězslav Jonáš, předseda sdružení obcí a právnických osob Energetické Třebíčsko, které se souvislostem a budoucnosti jaderné energetiky na Třebíčsku dlouhodobě věnuje.

Blíží se velký „běh“ podnikatelů

Nejvíce se dopady výstavby budou týkat pětikilometrového pásma v okolí stavby elektrárny a obcí v tomto pásmu, dále Třebíče, Ivančic, Náměště nad Oslavou, méně i Jaroměřic nad Rokytnou a Moravských Budějovic.

„Jsem rád, že už se bavíme o konkrétních věcech, které budou třeba. Kde ubytování, jaké ubytování, jaké zázemí pro firmy. Obce budou muset změnit územní a regulační plány, aby se nachystaly, kde budou mít místa pro průmyslové zóny, areály firem, pro bydlení, nachystat pozemky,“ pověděl Jonáš. Velký „běh“ podnikatelů na strategickou stavbu Dukovany 2 ještě nenastal, ale blíží se.

„Teď si to firmy teprve mapují, kde by co mohlo být, ale neví, jakou dostanou zakázku, tendry ještě nebyly,“ upozornil Jonáš.

„V Dukovanech se budou stavět dva nové bloky. Když jsme o tom mluvili poprvé, nebylo to populární téma. Dnes víme, že dává smysl – z hlediska efektivity i budoucnosti regionu,“ řekl na zmíněné konferenci starosta Třebíče Pavel Pacal.

