Řidiči marně hledají místa. Přecpaná Výšina dostane víc parkovacích stání

„Výšina se musí změnit. Sídliště se totiž stavělo v době, kdy každá rodina měla nejčastěji jen jedno auto. To už ale dávno neplatí a je nezbytná revitalizace,“ uvedl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

V tuto chvíli je na sídlišti, na němž ve zhruba devíti stovkách bytů žije kolem dvou tisíc lidí, jen kolem tří stovek oficiálních parkovacích míst. Mnoho desítek dalších je neoficiálních, které vznikly jen tím, že se lidé někam auta naučili odstavovat, případně parkují tak natěsno, až se auta dotýkají zrcátky. Stejně je kritický nedostatek prostoru.

„Hlavně odpoledne a večer hledám místo a jezdím kolem dokola sídliště klidně dvacet minut,“ říká jeden z obyvatel Výšiny Pavel Vejsada.

To jeho sousedka Ivana Mojžyšková si raději platí parkovací místo na novém městském parkovišti, byť to z něho má domů přes půl kilometru. „Protože když jsme se pokoušeli místo u domu najít, několikrát jsme sídliště objeli. A nakonec nechali auto až u základní školy Wolkerova,“ popisuje. Od školy to má domů přibližně stejně daleko.

„Na sídlišti je s parkováním hrozná situace. Vidím to i z pozice integrovaného záchranného systému. Občas máme problém mezi nevhodně odstavenými auty projet s menší sanitou. Co potom mají dělat kolegové od hasičů? “ ptá se Petr Doležal. I on na sídlišti bydlí, pracuje jako zdravotní záchranář.

Bloček by strážníkům nestačil

Radnice o dlouhodobě kritické situaci ví. Však už i městská policie raději na Výšině nepokutuje řidiče, kteří nevhodně odstaví vozidla. To by hlídka na sídlišti strávila celý večer a nestačil by jí bloček na pokuty.

„Když se sídliště na konci osmdesátých let minulého století stavělo, bylo příliš zahuštěné. Už v té době odporovalo tehdejším normám. Z urbanistického hlediska je velice špatně řešené,“ nebere si servítky vůči socialistickým plánovačům místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Vedení města se už roky snaží levnějšími opatřeními počet parkovacích míst navýšit. Nechalo zjednosměrnit ulice či změnit nevyužívaná prostranství v odstavné plochy. Leč je to zoufale málo. Bez pořádné revitalizace se sídliště neobejde.

Prvním krokem k ní bylo nedávné představení tří studií zástupcům společenství vlastníků jednotek (SVJ). „Rozpočet na přípravu projektové dokumentace v takovém rozsahu byl neúměrně vysoký a studie v téhle fázi odvede stejně dobrou práci,“ říká o nich Stejskal.

Studie měly za úkol posoudit současné možnosti sídliště a přinést tři návrhy, jak prostor upravit, aby se mezi bytovky vešlo více parkovacích míst. Od luxusní varianty až po tu nejúspornější. Všechny varianty přitom ale zasahují do zeleně. Logicky, čím více parkovacích míst, tím méně zeleně. A naopak.

Ovšem nutno poznamenat, že ani jedna varianta neřeší vše. Ta nejúspornější počítá na celém sídlišti s celkem s 446 parkovacími místy. Ta nejluxusnější pak s 633 místy. To jsou stále dvě třetiny potřebného počtu. „Kdybychom sídliště stavěli dnes a měli naplnit současné normy, parkovacích míst by muselo být přes devět set,“ zmiňuje Libor Honzárek.

Varianty k posouzení

Zástupci SVJ dostali všechny varianty k posouzení. Nyní mají tříměsíční lhůtu, během níž návrhy projednají se všemi svými členy a vyberou preferovanou variantu. Na čem se shodne nejvíce lidí, tím směrem se vedení města vydá. Podobně radnice postupovala už třeba v případě revitalizace sousedního sídliště Pražská.

„Vůbec to nebude jednoduché. Víme jistě, že někteří lidé budou pro co nejvíce parkovacích míst, jiní naopak pro co nejvíce zeleně. Určitě je ale spoluúčast obyvatel nutná. Je možné, že nad rámec variant půjde učinit určité ústupky a korekce,“ konstatoval Honzárek.

Jeho slova vzápětí potvrdili tři zmínění respondenti z Výšiny. „Pro náš dům není vhodná ani jedna varianta. Ve všech je zakreslena nová silniční propojka mezi naším domem a domovem pro seniory. Už nyní vede další silnice z druhé strany. Byli bychom tam jako na kruháku,“ objasňuje Doležal specifika domu v Reynkově ulici na samém rohu sídliště.

Volba mezi auty a zelení

„Jako řidič bych ocenil víc parkovacích míst. Ale sídliště je pro to, aby tam lidé nejen jezdili přespat, ale aby tam také žili. Proto nechejme pro děti a jejich maminky dostatek zeleně. Vznik dvaceti nových parkovacích míst zrušení ploch vhodných pro hřiště nevyváží,“ tvrdí Vejsada.

„Zeleň je na sídlišti potřeba zachovat. Jeho občané stárnou, je tu i spousta mladých rodin s dětmi. Ponechme tu i plochy pro další vyžití,“ nabádá Mojžyšková.

Ona, stejně jako Pavel Vejsada, by pro vybudování parkovacích míst hledali úplně jiné plochy - na vnějším okraji sídliště. Nabízí se podle nich například travnatá a nevyužívaná plocha pod Penny Marketem. Desítky dalších míst by se mohly vejít i do prostoru v sousedství skateparku.

V minulosti vedení města toužilo na severním okraji sídliště budovat i parkovací dům. Stát měl na místě dnešní zpevněné odstavné plochy u kotelny. Ze záměru však sešlo kvůli vysokým nákladům. O takzvanou PPP spolupráci neměl zájem ani žádný soukromý investor.

„Oproti současnému stavu by přibylo jen asi padesát míst. V pár let starých cenách by to byla investice za padesát milionů korun, dnes ještě víc. Pro soukromníka to není návratná investice. I pro město je to bez dotační podpory příliš,“ vysvětlil Honzárek, proč je celý záměr už roky u ledu.

Pomohlo by hejtmanství jako v Třebíči?

Situaci by mohla změnit pouze úprava dotační politiky, která na parkovací domy příliš nemyslí. „Na Západě je běžné, že jsou budovány s dotační podporou. U nás zatím ne. Ale Kraj Vysočina nedávno schválil dotaci na parkovací dům v Třebíči. Tak třeba bude jeho vedení spravedlivé a také se dočkáme,“ naznačil s odvoláním na opozicí kritizované rozhodnutí kraje Libor Honzárek.

V případě revitalizace Výšiny by vedení města chtělo po třech měsících vybrat vítěznou variantu a do konce roku mít připravený projekt. Příští rok si chce nechat na potřebná stavební povolení. S revitalizací, která mimo parkovacích míst bude zahrnovat i úpravu zeleně, kontejnerových stání, obnovu veřejného osvětlení i sítě cest a mobiliáře, by chtělo začít v roce 2027.