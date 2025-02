Nejstarší chrám v Brodě se letos dočká položení šindelů a dokončení oplechování

„Už jsme vyhlásili výběrové řízení. Během letošního roku bychom chtěli položit střešní šindele a dokončit oplechování,“ uvedl havlíčkobrodský místostarosta Libor Honzárek.

S rekonstrukcí svatostánku před lety začala brodská farnost. K postupným opravám využívala jak peníze vlastní, tak i dotační tituly a příspěvky města. S částí nákladů, zajištěním některých řemeslníků a propagací památky pomáhal i Spolek Epigram.

Od roku 2018 bylo proinvestováno více než osm milionů korun. Postupně jsou měněna okna, snesena byla stará střecha a nahrazena novou konstrukcí, obnovena byla věžička. Na restaurování je i vnitřní vybavení. Práce však zdaleka nebyly dokončeny.

To nejdůležitější se však odehrává na střeše. Ta byla nejprve snesena, včetně původní věžičky. Postupně během dalších let byly instalovány nové trámy, věžička byla vybudována znovu, od loňska je osazena i restaurovanými hodinami. Roky má kostel provizorní zastřešení.

Město by mohlo být lepším správcem

O dokončení oprav se už postará město. Tomu farnost kostel nabídla loni v létě, na konci roku zastupitelé bezúplatný převod schválili.

„Kapacitní možnosti havlíčkobrodské farnosti nejsou takové, abychom mohli zajišťovat chod dalšího kostela. Myslíme si, že by město mohlo být lepším správcem. Nehledě na to, že by také snáze mohlo získat prostředky na dokončení jeho oprav,“ vysvětlil děkan farnosti Oldřich Kučera.

Přestože změna majitele ještě fakticky není dokončena, v katastru počátkem tohoto týdne ještě zápis učiněn nebyl, město už se do dílčích kroků pouští. „Chceme se připravit, aby práce mohly co nejrychleji pokračovat,“ objasnil místostarosta Honzárek.

19. února 2024

Důvodem uspíšení příprav je rovněž snaha zajistit na střechu potřebný materiál. Finální krytinou by měl být modřínový šindel. „Není snadné ho narychlo sehnat, dlouho se na něj čeká,“ konstatoval už dříve starosta Zbyněk Stejskal.

Tři miliony korun, které zastupitelé na práce minulý týden vyčlenili, by nikterak neměly ohrozit hospodaření města. Jednak to není nikterak výrazná částka v miliardovém rozpočtu, jednak se zdá, že nebude třeba sáhnout ani do rezerv.

„Ještě nemáme zcela uzavřené hospodaření za loňský rok. Je ale velice pravděpodobné, že jsme nějaké peníze uspořili a budeme je tak moci použít na kostel svaté Kateřiny. Zřejmě nebudeme muset zvyšovat schodek rozpočtu,“ pravil starosta Stejskal. Letos brodská radnice plánuje hospodařit se schodkem 80 milionů korun.

Pomoci ještě mohou dotace, byť pro dokončení oprav nejsou podle Libora Honzárka podmínkou.

Peníze by mohly přijít z kraje i z ministerstva

Z programu Kraje Vysočina by mohlo město Havlíčkův Brod získat 400 tisíc korun, stejnou částku by mohl dodat příspěvek ministerstva kultury. Do jeho dotačního programu podávala žádost ještě farnost, je ji však možné převést na nového vlastníka.

Kostel svaté Kateřiny je jednou z nejstarších brodských památek. Pochází ze 13. století, kdy byl postaven jako kostel hornický mimo tehdejší městskou zástavbu u mostu přes Sázavu. Právě svatá Kateřina je patronkou horníků.

Desítky posledních let ho však církev nevyužívala a stavba značně zchátrala. Kostel navíc trpí dopravou. Je umístěn v těsném sousedství a pod úrovní frekventovaného kruhového objezdu a kamenného mostu. Protože stojí na samém břehu řeky, má i problémy se vzlínající vlhkostí.