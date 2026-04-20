Havlíčkův Brod začal stavět provizorní most, hlavní tah se zcela uzavře v květnu

Martin Vokáč
  12:22
Rekonstrukce mostu přes Sázavu v Havlíčkově Brodě nabírá na obrátkách. Stavebníci začali montovat provizorní most. Ten na více než rok nahradí čtyřproudou tepnu. Doprava na stávajícím mostě byla stažena do dvou jízdních pruhů. Kompletně se uzavře za měsíc, kdy začne jeho demolice.

Stažení provozu Masarykovou ulicí do dvou jízdních pruhů v pondělí ráno očekávané komplikace nepřineslo. Provoz byl plynulý, jen nárazově se tvořily kolony na sousedních světelných křižovatkách.

Důvodem nového omezení je přeložení kabelů a potrubí, jež mostem vedou. Nejprve se kvůli tomu – oproti plánu o něco později – uzavřel jízdní pás ve směru na Kolín, po pár dnech se uzavírka přesune na druhou polovinu mostu.

Na obou stranách Sázavy se připravují opěry, které ponesou váhu provizorního přemostění. (20. dubna 2026)
V akci je těžká technika. Modrý jeřáb a bagry připravují prostor pro usazení konstrukce provizorního mostu. (20. dubna 2026)
Omezení se dotkla i chodců a cyklistů. Stavební technika obsadila část nábřeží, kudy povedou nájezdy na provizorní most. (20. dubna 2026)
Omezení se dotkla i chodců a cyklistů. Stavební technika obsadila část nábřeží, kudy povedou nájezdy na provizorní most. (20. dubna 2026)
„Tento režim skončí mezi 20. a 25. květnem. Kdy přesně, záleží na průběhu stavby a na tom, jak rychlí budou vlastníci sítí,“ konstatoval Petr Ošmera ze společnosti Znakom, jež omezení koordinuje.

Teprve pak dojde ke kompletní uzavírce. Veškerá místní doprava bude muset jezdit centrem města, případně po obchvatu. Tam je už nyní směřována tranzitní doprava. I proto se provoz v Brodě prozatím nevymyká normálu.

Změna plánu v korytě řeky

Zhotovitel díla, společnost Strabag, se mezi tím připravuje na položení mostního provizoria. To povede z „cirkusplacu“ do ulice Na Losích. Sloužit bude pouze pro autobusy a vozy záchranného systému. Buduje se příjezdová cesta, nachystány jsou základy, na něž bude 51 metrů dlouhá konstrukce položena.

„Na příjezdovou cestu bylo uloženo 2 500 metrů krychlových násypového materiálu. Samotná konstrukce se bude montovat takzvaným vysouváním,“ popsala mluvčí stavební firmy Edita Novotná.

Brod čeká nejhorší uzavírka v historii. Kvůli mostu měří objížďka 11 kilometrů

Na poslední chvíli zhotovitel změnil původní plány. Počítalo se s tím, že v korytě řeky bude zaražena podpěra, na níž konstrukci položí jeřáb. „Na základě optimalizace návrhu se s realizací střední podpory nepočítá,“ konstatovala Novotná.

Kompletní rekonstrukci mostu na průtahu Brodem si vyžádalo vytvoření takzvané návozové trasy pro nadměrné náklady při dostavbě dukovanské elektrárny. Nový most unese až 900 tun. Do provozu by měl být uveden příští rok v létě. Stát má 160 milionů korun bez DPH.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

Dvorecký most

Už zítra se slavnostně otevře Dvorecký most, nová 361 metrů dlouhá spojnice přes Vltavu mezi Lihovarem a Podolím. Od soboty 18. dubna přinese most zásadní změny v pražské MHD – promění autobusové...

Speciální tramvaje i plavby zdarma. Slavnostní otevření Dvoreckého mostu bude velkolepé

Testovací jízdy tramvají a autobusů po novém Dvoreckém mostě v Praze (12....

Spojuje lidi s prací, školou, rodinou, zábavou i kulturou. Je neodmyslitelnou součástí životů miliard lidí po celém světě. Veřejná doprava už v pátek 17. dubna oslaví svůj velký den. Do akce...

Hastroši na Pražském hradě aneb Den otevřených dveří z pohledu výchovy k tanci a kultuře

Den otevřených dveří 18. dubna 2026. Zrcadlový salon pro slavnostní hostiny.

Byl jsem jeden z těch, kteří po Zemanově zabetonování Pražského hradu do tohoto největšího hradního areálu na světě nevstoupil. Potupné fronty před vchody, prohrabávání tašek a baťůžků, scény, které...

Dvorecký most se pro veřejnost otevře už zítra. Kolem je zatím staveniště

Dvorecký most, který spojí Prahu 4 a 5, se otevře 17. dubna, pravidelný provoz...

V pátek 17. dubna 2026 se po novém Dvoreckém mostě projedou první tramvaje a autobusy plné cestujících. Most, který propojí Prahu 4 a 5, je výjimečný. Auta na něj nesmí, zato nabídne prostor pro MHD,...

7+2 nejhorších výletních cílů v Česku. Hororové kulisy, pasti na turisty i skutečně nebezpečný les

Jedno z nejděsivějších míst v České republice se nachází ve Rváčově nedaleko...

Kam na výlet po Česku? Kromě zaručených míst slibujících skvělé zážitky existují i lokality, kam nechcete. Připomínají hororové scény, působí nevýslovně divnou atmosférou nebo přinášejí zklamání z...

Mladší sestru bodl přímo do srdce. Kéž by šel vrátit čas, litoval u soudu

Budova pobočky brněnského krajského soudu ve Zlíně

Za letošní lednovou vraždu ženy ve Zlíně uložila v pondělí zlínská pobočka brněnského krajského soudu jejímu čtyřiapadesátiletému bratrovi pravomocně jedenáct let vězení. V bytě, kde společně žili,...

20. dubna 2026  13:32,  aktualizováno  13:32

Jilemnice založila s developerem firmu pro stavbu domů, vložila do ní pozemky

ilustrační snímek

Město Jilemnice na Semilsku založilo s developerem akciovou společnost, která má v rozvojové oblasti Buben připravit čtyři hektary pozemků pro bytovou...

20. dubna 2026  11:48,  aktualizováno  11:48

Požár skladu plastů v Brně. Kouř byl vidět na kilometry daleko, škoda je 50 milionů

V brněnských Přízřenicích vypukl požár ve skladu plastů. Kouř byl vidět na...

Hasiči z Jihomoravského kraje od pondělního rána zasahovali u požáru skladu plastů v brněnských Přízřenicích. Nejdříve vyhlásili druhý stupeň poplachu, později ho zvýšili na třetí ze čtyř možných....

20. dubna 2026  7:42,  aktualizováno  13:28

Mladá Boleslav chce letos upravit vnitrobloky v ulicích Pezinská a Svojsíkova

ilustrační snímek

Mladá Boleslav chce v létě začít s obnovou dvou rozsáhlých vnitrobloků v ulicích Pezinská a Svojsíkova. Přibudou například zpevněné cesty, osvětlení nebo nový...

20. dubna 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

Patnáct procent. Dopravní podnik počítá rostoucí náklady kvůli zdražování nafty

Čerpačka Orlen v Chebu ve středu 8. dubna 2026 - základní natural za 41,90,...

Firem, které mají auta na plyn, se současná krize na Blízkém východě téměř nedotkla. Vítězí také firmy nebo lidé, kteří při jízdě autem vsadili třeba na elektřinu. Jinak jsou na tom ale Plzeňské...

20. dubna 2026  13:12,  aktualizováno  13:12

Brno Art Week poukáže na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény

ilustrační snímek

Na křehkost, ale i houževnatost výtvarné scény poukáže letošní Brno Art Week. Týden věnovaný umění, brněnským galeriím, uměleckým školám a ateliérům začal...

20. dubna 2026  11:29,  aktualizováno  11:29

Rekonstrukce uzavře od dubna do poloviny července velký kinosál Kina Art v Brně

ilustrační snímek

Instalace nového zvukového systému a klimatizace uzavře dočasně velký kinosál brněnského Kina Art na Cihlářské 19. V sále se nebude promítat od pátku 24. dubna...

20. dubna 2026  11:25,  aktualizováno  11:25

Liberecký kraj podpoří akce CHKO Lužické hory a Kokořínsko – Máchův kraj

ilustrační snímek

Liberecký kraj přispěje 150.000 korun na akce, které připomenou 50. výročí vyhlášení chráněných krajinných oblastí (CHKO) Lužické hory a Kokořínsko – Máchův...

20. dubna 2026  11:18,  aktualizováno  11:18

Dánsko-japonský fenomén Sticks’n’sushi vstupuje na český trh

20. dubna 2026  12:54

Mikroregion chce stavět větrníky s firmou ČEZ, lidé jsou elektrárnám nakloněni

Elektrárenská společnost ČEZ provozuje větrné elektrárny pouze ve dvou...

Obce mikroregionu Svitavsko si jako strategického partnera pro budování větrných elektráren vybraly společnost ČEZ. Plán budou dnes od 16 hodin schvalovat zastupitelé Svitav. Obce se dohodly na...

20. dubna 2026  12:52,  aktualizováno  12:52

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi

ilustrační snímek

V Trmicích na Ústecku začal fungovat azylový dům pro matky s dětmi. Klientky se do Domu sv. Anny přestěhovaly z panelového domu v Orlické ulici v Ústí nad...

20. dubna 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Studie ukázala, že trať mezi Žatcem a Lužnou nemá potenciál v osobní dopravě

ilustrační snímek

Železniční dopravu mezi Prahou, Slaným na Kladensku a Louny má smysl do budoucna rozvíjet s ohledem na růst počtu lidí dojíždějících za prací do hlavního...

20. dubna 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

