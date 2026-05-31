K havárii došlo kolem půl čtvrté odpoledne. Na místo okamžitě vyjely všechny složky integrovaného záchranného systému.
„Pilot větroně chtěl zřejmě nouzově přistát. Při přistání zavadil o ukazatel u čerpací stanice v ulici Lidická,“ popsala mluvčí krajské policie Dana Čírtková s tím, že po nárazu došlo k požáru zasaženého ukazatele.
Na místě zasahovala pozemní posádka Zdravotnické záchranné služby Kraje Vysočina z Havlíčkova Brodu. „Při nehodě utrpěla jedna osoba středně těžké zranění. Pacient byl po prvotním ošetření na místě události transportován do traumacentra Fakultní nemocnice Brno Bohunice,“ upřesnil mluvčí záchranářů Petr Janáček.
Dopravu řídí policie, míří sem letecká inspekce
Kvůli vyšetřování a odstraňování následků nehody musela policie zcela uzavřít frekventovanou silnici I/38, která městem prochází. Provoz na místě aktuálně řídí policisté.
„Na místě budou nyní pracovat kriminalisté. O události jsme vyrozuměli Ústav pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod,“ doplnila policejní mluvčí Dana Čírtková. Přesné příčiny a okolnosti nouzového přistání jsou předmětem dalšího vyšetřování.
