Více zeleně i míst pro relaxaci: Havlíčkův Brod proměňuje Třešňovku a Budoucnost

Martin Vokáč
  14:52aktualizováno  14:52
Obyvatelé a návštěvníci Havlíčkova Brodu se mohou těšit hned na několik nově upravených míst pro příjemné trávení odpočinku. V Havlíčkově ulici je před dokončením park Třešňovka proměněný k nepoznání. Postupují i práce na revitalizaci části parku Budoucnost, chystá se dokončení obnovy Mahlerovy vily.
Zrevitalizovaný park Třešňovka v celé své kráse. Součástí úprav byla i nová autobusová zastávka, na jejíž osazení se čeká.

Už během června by měl být dokončen park Třešňovka. Je to malý parčík v Havlíčkově ulici naproti areálu nemocnice. Ten notně utrpěl při loňské rekonstrukci ulice, stavební firma ho dle plánu využila jako parkoviště a skladiště materiálu, skrz park vedl průjezd k bývalému Svazarmu.

„Již před zahájením oprav ulice bylo stanoveno, že také právě Třešňovka projde revitalizací,“ uvedla Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.

V parčíku už probíhají dokončovací práce, brzy bude předán k užívání. Vydlážděna už je diagonální spojnice ulic Havlíčkova a Stamicova, zakládají se trávníky. Na ploše bude umístěný nový mobiliář včetně hmyzího hotelu. Osadit zbývá i autobusovou zastávku, na jejíchž sklech bude znázorněna silueta architektonických dominant Brodu.

Pohled do vznikajícího parku Třešňovka v Havlíčkově ulici. Dělníci zde již položili kamennou dlažbu a vysázeli nové stromky, které chrání dřevěné konstrukce.
Nově vysázené mladé třešně v parčíku v Havlíčkově ulici.
Práce v parku Budoucnost vrcholí. Dělníci zde pokládají nové kamenné cesty, které nahradí ty původní, zastaralé.
Dělníci pokračují na stavbě nových mostků a zpevňování břehů v parku Budoucnost.
„Revitalizace parku je symbolickým zakončením opravy významné komunikace. Park je taková Třešňovka na dortu celé rekonstrukce,“ zahrál si se slovíčky starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). Nově vysázenými stromy v parku jsou – jak jinak – třešně.

Na první pohled rozpoznatelnou změnou v parku je absence hřiště. Ještě nedávno se mezi stromy skrýval asfaltový plácek na volejbal či nohejbal. Hřiště ale bylo výrazně zastaralé a město se ho rozhodlo neobnovit. „Přesunuli jsme ho na nově budované hřiště na Havlíčkově ulici pod psychiatrickou nemocnicí,“ poznamenal Stejskal.

U sochy Havlíčka staví mostky a opravili i molo

Vrcholí i práce v parku Budoucnost, v nejvýznamnější zelené ploše města. Dělníci staví mostky přes potok, budují nové cesty a obnovují ty stávající, finišují terénní úpravy. „Proběhla již i betonáž prahu mola na rybníku Obora a Hastrman,“ přiblížil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Třetí a čtvrtá etapa revitalizace parku Budoucnost, při níž se obnovuje stráň u sochy Karla Havlíčka Borovského i plochy před Základní školou V Sadech, by měla skončit během letních prázdnin. Náklady přesáhnou 78 milionů korun. Pětadvaceti miliony přispěla formou dotace Evropská unie.

To další zelené prostranství v centru města úprava ještě čeká. Po loňské první etapě se letos uskuteční druhá etapa revitalizace zahrady Mahlerovy vily v Beckovského ulici. V současné době se dokončuje projektová příprava. Práce se budou týkat severní a východní části zahrady, tedy plochy, která je nejvíce patrná z ulice.

Zajímavý projekt z oblasti péče o zeleň se rýsuje v areálu mateřské školy Žižkov. Vznikne zde edukativní zahrada s multifunkčním hřištěm a herními prvky. „Pro výuku přibudou vyvýšené záhony. Proběhne i nová výsadba stromů pro lepší zastínění pískoviště,“ přibližuje úpravy za dva a půl milionu korun resortní místostarosta Vladimír Slávka (ANO).

