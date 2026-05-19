Už během června by měl být dokončen park Třešňovka. Je to malý parčík v Havlíčkově ulici naproti areálu nemocnice. Ten notně utrpěl při loňské rekonstrukci ulice, stavební firma ho dle plánu využila jako parkoviště a skladiště materiálu, skrz park vedl průjezd k bývalému Svazarmu.
„Již před zahájením oprav ulice bylo stanoveno, že také právě Třešňovka projde revitalizací,“ uvedla Jana Vránová z oddělení sekretariátu a komunikace městského úřadu.
V parčíku už probíhají dokončovací práce, brzy bude předán k užívání. Vydlážděna už je diagonální spojnice ulic Havlíčkova a Stamicova, zakládají se trávníky. Na ploše bude umístěný nový mobiliář včetně hmyzího hotelu. Osadit zbývá i autobusovou zastávku, na jejíchž sklech bude znázorněna silueta architektonických dominant Brodu.
„Revitalizace parku je symbolickým zakončením opravy významné komunikace. Park je taková Třešňovka na dortu celé rekonstrukce,“ zahrál si se slovíčky starosta města Zbyněk Stejskal (ODS). Nově vysázenými stromy v parku jsou – jak jinak – třešně.
Na první pohled rozpoznatelnou změnou v parku je absence hřiště. Ještě nedávno se mezi stromy skrýval asfaltový plácek na volejbal či nohejbal. Hřiště ale bylo výrazně zastaralé a město se ho rozhodlo neobnovit. „Přesunuli jsme ho na nově budované hřiště na Havlíčkově ulici pod psychiatrickou nemocnicí,“ poznamenal Stejskal.
U sochy Havlíčka staví mostky a opravili i molo
Vrcholí i práce v parku Budoucnost, v nejvýznamnější zelené ploše města. Dělníci staví mostky přes potok, budují nové cesty a obnovují ty stávající, finišují terénní úpravy. „Proběhla již i betonáž prahu mola na rybníku Obora a Hastrman,“ přiblížil místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).
Třetí a čtvrtá etapa revitalizace parku Budoucnost, při níž se obnovuje stráň u sochy Karla Havlíčka Borovského i plochy před Základní školou V Sadech, by měla skončit během letních prázdnin. Náklady přesáhnou 78 milionů korun. Pětadvaceti miliony přispěla formou dotace Evropská unie.
|
Cesty, trávníky, lavičky i červený asfalt. Brodský park se razantně mění
To další zelené prostranství v centru města úprava ještě čeká. Po loňské první etapě se letos uskuteční druhá etapa revitalizace zahrady Mahlerovy vily v Beckovského ulici. V současné době se dokončuje projektová příprava. Práce se budou týkat severní a východní části zahrady, tedy plochy, která je nejvíce patrná z ulice.
Zajímavý projekt z oblasti péče o zeleň se rýsuje v areálu mateřské školy Žižkov. Vznikne zde edukativní zahrada s multifunkčním hřištěm a herními prvky. „Pro výuku přibudou vyvýšené záhony. Proběhne i nová výsadba stromů pro lepší zastínění pískoviště,“ přibližuje úpravy za dva a půl milionu korun resortní místostarosta Vladimír Slávka (ANO).