Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

Autor: vok
  15:32aktualizováno  15:32
V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve volebním roce na investice nejvíce peněz v historii města. Dostat se má i na nákladné a komplikované projekty.
V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v konkurenci 25 účastníků návrh od AOC ateliér. | foto: Vizualizace: AOC architekti

Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke...
Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke...
Letošní úpravy jsou teprve druhou z přibližně desítky etap, do nichž Zdeněk...
Do parku Budoucnost často míří svatební páry. Ideální místo pro stylizování...
9 fotografií

„Rozpočet na příští rok je sestaven s důrazem na dlouhodobou jistotu a současně umožňuje realizovat klíčové investice bez nutnosti půjček. Je to jeden z nejambicióznějších rozpočtů, jaký jsme za poslední roky připravili,“ sdělil starosta Zbyněk Stejskal (ODS).

Třiadvacetitisícové město by mělo hospodařit s dosud nejvyšším rozpočtem ve své historii. Příjmy jsou plánované na 1,029 miliardy korun, výdaje by měly dosáhnou 1,129 miliardy. Stomilionový schodek pokryjí vlastní peníze, které se nepodařilo utratit v uplynulých letech.

Rovněž rekordních je 420 milionů korun, které mají jít na investice. Většinu z nich tvoří projekty, které už začaly v roce letošním a v tom příštím je v plánu jejich dokončení. „Na zahájení investic nových by mělo jít 152 milionů korun,“ konstatoval Stejskal.

Nástavba domova pro seniory

Z akcí, které by v příštím roce měly začít, největší balík peněz odčerpá budování nástavby domova pro seniory v Reynkově ulici, která navýší kapacitu domova. Stát by měla kolem 35 milionů korun. Práce navážou na loňskou výměnu střechy, při níž dělníci prostory na vestavbu připravili.

„Pod střechu přesuneme kanceláře. V přízemí se nám tím uvolní prostory pro 14 nových lůžek, z nichž dvě budou určena pro krátkodobé pobyty formou stacionáře,“ přiblížil Vladimír Slávka (ANO), místostarosta zodpovědný za oblast sociálních služeb.

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v konkurenci 25 účastníků návrh od AOC ateliér.
Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke koupališti mohl krytý bazén vypadat.
Havlíčkobrodská radnice zveřejnila vizualizace, jak by po přestěhování ke koupališti mohl krytý bazén vypadat.
Letošní úpravy jsou teprve druhou z přibližně desítky etap, do nichž Zdeněk Sendler obnovu parku Budoucnost rozčlenil.
9 fotografií

Přibližně 22 milionů korun by měla stát modernizace kuchyně v Základní škole Nuselská. „Nechystáme tam žádné velké stavební úpravy, obměnit je však nutné technologie a celý provoz,“ prozradil Stejskal.

Balík o objemu zhruba 39 milionů korun by měl jít do oprav komunikací. V příštím roce město nechystá žádnou kompletní rekonstrukci včetně inženýrských sítí, jako tomu bylo letos třeba v případě Havlíčkovy ulice. Dostat se má spíše na opravy povrchů, chodníků či srovnání obrubníků. V zásobníku jsou například ulice Kavanova, Za Klášterem, U Stadionu, Gagarinova, Na Spádu, Na Stráni či U Nové silnice.

Bytový dům nabídne i podzemní garáže

V roce 2026 by měla začít i stavba nového bytového domu, který vyroste v zahradě bytovek v ulici 5. května směrem k obchodnímu domu Kaufland. Projekt za celkových 80 milionů, který zahrnuje i podzemní garáže, slibuje na příští rok výdaje ve výši 20 milionů korun.

„Půjde o byty určené pro klíčové profese či podporované skupiny obyvatel. Podmínkou zahájení výstavby bude obdržení dotace z příslušného titulu. Nové byty bychom mohli nabídnout například lékařům, učitelům či členům bezpečnostních složek,“ pověděl místostarosta Libor Honzárek (TOP 09).

Jako stará plovárna. Návrh krytého bazénu v Brodě okouzlil jednoduchostí

Rovných dvacet milionů korun má jít do příprav stavby nového krytého plaveckého bazénu. Určené budou na projekt, přípravné práce, dozory či nezbytné průzkumy. Samotná výstavba má začít až později. „Jak ta bude financována, rozhodne až nové zastupitelstvo. Jen z vlastních peněz to ale nepůjde,“ podotkl před zastupiteli k investici za odhadované až půl miliardy starosta.

Zahrada Mahlerovy vily v Havlíčkově Brodě získala původní podobu

Dokončena bude rovněž proměna zahrady Mahlerovy vily. Finančně není sice tolik nákladná – stát má zhruba dva a půl milionu korun – podle místostarosty Honzárka je ale důležitá svým významem a příkladnou spoluprací města s vlastníky vily. Vrátit původní prvorepublikovou podobu zbývá severní straně zahrady a předzahrádce směrem do Beckovského ulice.

Další etapy revitalizace parku

Do příštího roku přejde několik investičních akcí, které byly zahájeny v letošním roce. To je třeba případ třetí a čtvrté etapy revitalizace parku Budoucnost. Terénní úpravy, nová síť cest, mobiliář, osvětlení či zcela nové hrací koutky mají být dokončené jak kolem rybníka Obora před Základní školou V Sadech, tak na stráni kolem sochy Karla Havlíčka Borovského nad rybníkem Hastrman. To vše za náklady ve výši 74 milionů korun.

Brod se pustil do obnovy další části parku. Na kácení dřevin se veřejnost neshodne

Je to i případ rekonstrukce a modernizace areálu Technických služeb a sběrného dvora. Jeho část se během příštích let promění v překladiště odpadu, nově je třeba vybudovat zázemí pro další segmenty činnosti městské organizace včetně třeba městské hromadné dopravy. Na úvodní etapy – po letošní nulté – je plánováno 80 milionů korun, přičemž konečný účet za celou a několikaletou rekonstrukci se může vyšplhat až na dvojnásobek.

„Technické služby jsou srdcem města. Díky investici do jejich areálu zlepšíme podmínky, efektivitu i schopnost reagovat na potřeby obyvatel i blížící se změny spojené se zákazem skládkování od roku 2030,“ vysvětlila místostarostka Marie Rothbauerová (ODS).

Přes všechny plány, výdaje a investice Havlíčkův Brod podle vedení radnice hospodaří velice zdravě. Město nemá žádné dluhy, nesplácí žádné úvěry. „Provozní přebytek vykazuje plus 208 milionů korun. To je pak suma, která nám v investicích pomůže. Málokteré město hospodaří tak dobře,“ pochvaluje si Zbyněk Stejskal.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pražské trafostanice mění tvář. Na Smíchově vznikl možná nejpovedenější mural ve městě

Trafostanice v ulici Hořejší nábřeží (Smíchov)

Graffiti už dávno nemusí znamenat jen nelegální nápisy na zdech nebo ohyzdné obrazy na vagonech vlaků. V Praze se stále častěji objevuje opačný trend. Dříve nevzhledná či zanedbaná místa se mění v...

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Národní třída. 660 mrtvých metrů. Prošli jsme místa, kde je víc holubů a potkanů než rezidentů

Palác Lažanských. Žil tady i Bedřich Smetana.

Psát o tom, že se centra velkých měst vylidnila či stále a nadále vylidňují, je nošením sov do Athén. V českých poměrech nošením dříví do lesa. Když ale jdete dům od domu, uvědomujete si smutnou...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Fráze 67 ovládla internet. Google na ni reaguje nečekaným trikem

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Fráze „6 7“ patří v posledních dnech mezi nejvyhledávanější výrazy na internetu a opět potvrzuje, že i zcela nesmyslné virály mohou ovládnout globální trendlists. Zájem navíc živí i samotný Google,...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Kulturní centrum Co.labs v Brně otevře po rekonstrukci v lednu

KulturnĂ­ centrum Co.labs v BrnÄ› otevĹ™e po rekonstrukci v lednu

Rozsáhlá přestavba kulturního centra Co.labs v Brně za víc než 98 milionů korun přinesla rozšíření prostor o 2000 metrů čtverečních, nahrávací studio nebo...

16. prosince 2025  14:05,  aktualizováno  14:05

Ambiciózní plán radnice: Havlíčkův Brod dá stovky milionů na byty, seniory i bazén

V architektonické soutěži na nový plavecký bazén v Havlíčkové Brodě zvítězil v...

V několika ohledech rekordní a ambiciózní. Tak se dá charakterizovat rozpočet Havlíčkova Brodu na rok 2026. Dle dokumentu, který schválilo bez výjimky všech 24 přítomných zastupitelů, půjde ve...

16. prosince 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

Muž na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky posílal lidi bez domova

ilustrační snímek

Muž v chatce u Šlapanic na Brněnsku podle policie vyráběl pervitin, pro léky obsahující potřebnou látku posílal lidi bez domova. Policisté jej obvinili z...

16. prosince 2025  13:46,  aktualizováno  13:46

Velký třesk ve zdravotnictví. Čtyři věci, které budou od ledna jinak

Preventivní prohlídka u praktického lékaře

Posílení některých screeningových programů, rozšíření obsahu preventivních prohlídek nebo doplnění hrazených výkonů v péči o duševní zdraví – to jsou některé změny, které čekají české zdravotnictví...

16. prosince 2025  15:30

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Stavba Nového Dornychu u brněnského nádraží dosáhla ve třinácti metrech svého dna

Na budoucím centru Dornych dosáhli stavbaři nejnižšího bodu dna stavební jámy....

Nejnižšího bodu přibližně 13 metrů pod povrchem dosáhla stavba šesti budov Nového Dornychu, který u brněnského hlavního nádraží staví developerská společnost Crestyl. Je hotová obvodová stěna...

16. prosince 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

Úleva pro Litovel. Zápach ze sušárny kalů omezí nová technologie

Dvě odvětrávané haly solární sušárny kalů vyrostly na periferii města Litovel v...

Vodohospodářská společnost VHS Čerlinka doplní novou solární sušárnu čistírenských kalů v Litovli na Olomoucku o technologii, která eliminuje vznik zápachu při jejím provozu. Na webu města to oznámil...

16. prosince 2025  15:12,  aktualizováno  15:12

Světelné laborky v iQlandii

Humanoidní robot předával v liberecké iQlandii dětem vysvědčení.

Kdy jindy během roku víc vynikne světlo než o Vánocích – třeba na stromečku s vychytaně zapojenými elektrickými svíčkami nebo na jiném, který je vyrobený z optických vláken.

16. prosince 2025  15:10

Zambie: Humanitární organizace CARE pomáhá v zemi, která trpí extrémním suchem i ničivými povodněmi

16. prosince 2025  15:02

Mendelova univerzita bude v Ekvádoru koordinovat ekologické vzdělávání

ilustrační snímek

Mendelova univerzita v Brně bude v Ekvádoru koordinovat projekt, který má vést k ochraně biodiverzity a udržitelnému hospodaření, a to propojením zemědělství,...

16. prosince 2025  13:18,  aktualizováno  13:18

Nový profesor ZČU zpřístupňuje archivy a zjednodušuje administrativu lékařům

ilustrační snímek

Historické soužití Čechy s Němci dokumentuje na portálu Porta fontium téměř 8000 historických map, matrik, kronik a úředních knih. Jejich automatické převedení...

16. prosince 2025  13:15,  aktualizováno  13:15

Advantage Consulting, s.r.o.
TECHNOLOG VÝROBY VHODNÉ I PRO ABSOLVENTY S NÁSTUPNÍM BONUSEM 40-50.000KČ

Advantage Consulting, s.r.o.
Středočeský kraj, Ústecký kraj
nabízený plat: 40 000 - 50 000 Kč

Dalších 29 886 volných pozic

Peterková řečmi o mobilizaci nešířila poplašnou zprávu, potvrdil odvolací soud

Bývalá novinářka a dezinformační aktivistka Jana Peterková (7. listopadu 2023)

Bývalá reportérka Jana Peterková je zproštěna obžaloby z šíření poplašné zprávy. Verdikt v úterý potvrdil krajský soud v Táboře. Ke stejnému závěru dospěl v červnu písecký okresní soud, proti čemuž...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Mince od 113 dárců i prezident. Jeřáb vrátil do věže zámku časovou schránku

Kastelánka zámku Libochovice Michaela Prokopová ukazuje líc pamětní mince,...

Do makovice vodárenské věže na zámku v Libochovicích na Litoměřicku se vrátila pomocí jeřábu a řemeslníků schránka s historickými i novými dokumenty, mincemi a fotografiemi. Tím končí první a druhá...

16. prosince 2025  14:52,  aktualizováno  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.