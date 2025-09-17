Je mu pětačtyřicet a na havlíčkobrodském městském úřadě Petr Adam pracuje už 24 let. Posledních šestnáct let zastává vedoucí funkci, v současnosti vede úsek zabezpečení provozu úřadu a krizového řízení. Kromě toho je sportovcem tělem i duší. Od pěti let hrál hokej, později ho trénoval od dětí až po dospělé, byl i trenérem florbalu.
Právě on se měl stát jednatelem nově vzniklé městské společnosti, která převezme správu a rozvoj městských sportovišť a hřišť. „Na té vizi jsme společně s paní místostarostkou pracovali poslední rok. Mou největší motivací je, aby sportoviště fungovala spolehlivě, moderně a byla k dispozici co nejširší veřejnosti,“ uvedl Adam.
Místostarostka Marie Rothbauerová (ODS) návrh na zřízení Brodské sportovní přednesla na posledním jednání zastupitelstva města. Za takový krok sklízela od kolegů pochvaly. Nenašel se jediný zastupitel, který by se proti takovému nápadu postavil. Problém však někteří spatřovali právě ve způsobu určení jednatele společnosti.
„Rok jsem na tom spolupracovala s Petrem Adamem. Celé vizi rozumí a chápe ji stejně jako já. Pro město pracuje řadu let, osvědčil se, navíc má background sportovce, který není nakloněn jen jednomu sportu. Proto na pozici jednatele nevyhlašujeme výběrové řízení,“ oznámila na jednání místostarostka.
Řídící post pro předem vybraného člověka?
Několik zastupitelů tím viditelně zaskočila. „Rozhodně vznik takové organizace vítám. Ale problém vidím v tom, že je vedoucí pozice předem dělaná pro jednu vybranou osobu. Není to transparentní, mělo by se konat výběrové řízení,“ rychle se ozval opoziční zastupitel Ondřej Rázl (KDU-ČSL).
Rozproudil tím hodinu trvající diskusi. V ní zastupitelé místostarostce děkovali za přípravu materiálu i představení vize, kterou si sice všichni už mnoho let přáli, nikdo ale dosud neměl odvahu či sílu se do ní pustit. Ale zároveň se mnozí pozastavovali nad jmenováním jejího jednatele.
|
Zničené zámky, čmáranice, nepořádek. Brod kvůli vandalům zavřel část sportoviště
„Pozice jednatele byla vytvořena na míru jednomu člověku,“ namítal třeba Pirát Jan Kerber.
„Já bych se klonil k výběrovému řízení. Ale respektuji záměr paní místostarostky, jak je navržen,“ pronesl starosta Zbyněk Stejskal (ODS).
„I já jsem příznivcem výběrového řízení. Jeho uspořádání je plně v kompetenci rady města,“ přidal se senátor a bývalý starosta Jan Tecl (ODS).
Místostarostka: Je to spoluautor vize
Naopak jiným jmenování Petra Adama nikterak nevadilo. „Věnoval se té záležitosti od počátku, jeho jmenování mi nevadí. Vždy ho kdyžtak můžeme odvolat,“ svěřila se radní Ivana Štrosová (ANO).
„Výběr jednatele touto cestou skutečně není obvyklý. Ale na přípravě se podílel od počátku, měli bychom mu dát šanci. I jeho osoba patří do vize předkladatelky,“ konstatoval komunista Vladimír Frič.
|
Jako stará plovárna. Návrh krytého bazénu v Brodě okouzlil jednoduchostí
„Pan Adam je Broďák, je to sportovec, on tou záležitostí žije. Mělo by to tudíž být tak, jak paní místostarostka navrhuje,“ zastala se původního návrhu i Veronika Prchalová (SNK – Broďáci).
„Petr Adam je člověk, kterého známe a víme, že dovede předložit řešení, dokáže myšlenky přetavit v realitu. Je spoluautorem vize, takže máme jistotu, že půjde za jasným cílem a bude to fungovat. Zda uchazeč s naším záměrem takto plně souzní, v hodinovém výběrovém řízení nezjistíme,“ stála si za svým Rothbauerová.
Rada města reagovala rychle, konkurz vyhlásila
Když už to vypadalo na patovou situaci, na jednu důležitou okolnost zastupitele upozornil městský právník Lubomír Málek. „Jméno jednatele musí být uvedeno ve zřizovací listině v okamžiku schválení vzniku společnosti. Nelze společnost založit bez toho,“ řekl.
A zastupitelům vzápětí poradil: „Zakládáte tady novou městskou společnost, která má fungovat specifickým způsobem, jaký my tu dosud neznáme. Proto by ji alespoň v počátku měla řídit osoba, která se na jejím vzniku podílela.“
|
Brod zná podobu „Součkových“ hřišť. Splnění snu však ještě pár let potrvá
Těsnou podporu pak získal protinávrh, který přednesl radní Jan Matějka (TOP 09). Ten navrhl, aby zastupitelé schválili vznik společnosti i s obsazením Petra Adama do jejího čela. Do šesti měsíců však ukládá radě města vyhlásit výběrové řízení na jejího jednatele. Adam v něm může pozici obhájit, ale stejně tak se může o post ucházet kdokoliv jiný. Pro tento návrh zvedlo ruku 14 zastupitelů z 23 přítomných.
Rada města pak na nic nečekala a v tomto týdnu výběrové řízení skutečně vyhlásila. Přihlášky je možné podávat do 29. září. Petr Adam tak sice byl uveden jako jednatel ve zřizovací listině společnosti, uvést v život ji ale klidně může nakonec někdo jiný. „Počítáme s tím, že od prvního ledna bude společnost řídit osoba, která vzejde z výběrového řízení,“ ujistila mluvčí radnice Zuzana Melounová. V tříčlenné komisi, která jednatele Brodské sportovní vybere, budou místostarostové Marie Rothbauerová a Vladimír Slávka (ANO) a radní Jan Matějka.
Vzorem byly Pelhřimov a Chrudim
Brodská sportovní od ledna převezme do své správy zimní stadion s tělocvičnou, krytý plavecký bazén, letní koupaliště, fotbalový a atletický stadion, veřejné sportoviště Plovárenská, skate park, pump track, fotbalová hřiště v místních částech, čtyři workoutová hřiště a 38 dětských hřišť.
První rok bude mít od města k dispozici 32 milionů korun, stejný rozpočet, jako byl na sportoviště určen v roce 2024. Další finance pak získá na vstupném a pronájmem sportovišť i reklamních ploch. Nabídku na přestup do nové společnosti dostanou všichni zaměstnanci příslušných divizí Technických služeb, jež se o správu sportovišť starají dosud. Celkem by mělo jít až o 26 lidí.
|
V Havlíčkově Brodě vázne rozvoj sportovišť, správu má převzít nová organizace
Cílem vedení města je, aby Brodská sportovní nejen, že bude sportoviště udržovat, také zajistila i další jejich rozvoj a více spolupracovala se samotnými sportovci a sportovními kluby. K tomu Technické služby nemají dostatek lidí ani motivaci. Vzorem pro Brod byly například města jako Pelhřimov a Chrudim, kde podobný systém správy městských sportovišť úspěšně funguje už roky.