Šermíři, výstava o hradu Ronovec, ale třeba i vystoupení kapely XIII. století. Na to vše se kromě obvyklých více než dvou stovek stánků rukodělných výrobců mohou těšit návštěvníci Trhu řemesel. Na Havlíčkově náměstí a v přilehlých uličkách se koná vždy dvakrát ročně, v květnu na Den vítězství a ještě 17. listopadu. Páteční Trh řemesel už nese neuvěřitelnou číslovku 69.
Letošní rok je pro Havlíčkův Brod výjimečný, město si připomíná 770 let od první písemné zmínky. „Květnový Trh řemesel tak bude malou zkouškou před hlavními městskými slavnostmi, které se uskuteční 19. září,“ vylíčila Jana Vránová z městského úřadu.
Po celý den budou na náměstí vystupovat šermíři Páni z Lichtenburku. Návštěvníkům předvedou řadu ukázek, jak vypadaly středověké souboje v době, kdy Havlíčkův Brod psal teprve své první stránky.
„Vystoupení budou v 9, 10 a 11 hodin a budou zároveň entrée k výstavě věnované hradu Ronovec. Její vernisáž proběhne v den konání Trhu řemesel v Reynkově galerii ve Staré radnici v 10 hodin,“ zve Anna Marie Formánková z pořádajícího Městského divadla a kina Ostrov.
Gothic rock v nezvyklém čase
Doprovodným programem Trhu řemesel vždy bývají hudební vystoupení. Dopoledne zahraje ve stylu poplatnému jejímu názvu skupina Country Colaps. Odpoledne převezme pódium Trio Traktůrek, energická parta, která dokáže smíchat folk, country, rock i punk.
Vrcholem dne pak bude koncert kultovní jihlavské kapely XIII. století. Její hodinové vystoupení by mělo začít o půl čtvrté. Na temnou gothic rockovou skupinu s nezaměnitelným aranžmá i scénickou atmosférou je to poměrně nezvyklý čas. Pořadatelé ale o její účast nesmírně stáli. K období založení města a první písemné zmínce nemůže mít přiléhavější název.
|
Brod bude rok bez divadla a kina, rekonstrukce dodá terasu s vyhlídkou i výtah
„Další Trh řemesel se uskuteční opět 17. listopadu a přinese zajímavou hříčku čísel. V roce, kdy si připomínáme 770. výročí zmínky o městě, totiž oslavíme i 70. konání Trhu řemesel,“ připomněla Jana Vránová další zajímavost, tentokrát se vztahující až k podzimnímu trhu.
Sezonu zahájil Koudelův talíř
Trhová sezona v Brodě však začala už o minulém víkendu. To se odehrály první farmářské trhy Koudelův talíř. Opakovat se budou každou první sobotu v měsíci až do října. Ten měsíc se pak uskuteční rovnou dva. Své výrobky na náměstí prodávají zhruba čtyři desítky farmářů z okolí.
|
Tady žije příběh: Havlíčkův Brod si připomíná 770 let od první písemné zmínky
„Lákají rok od roku na náměstí stále více Broďáků i mnoho návštěvníků z okolí. Akce se postupně rozrostla na celý střed náměstí a kromě prodejních stánků přibyl i program pro návštěvníky. Už dva roky je také tradicí, že každý trh má svůj podtitul. Je to rozhodně příjemný začátek sezony akcí pod širým nebem,“ popsal vývoj farmářských trhů starosta Zbyněk Stejskal.
První ze série letošních farmářských trhů měl podtitul Letnicový, červnový bude Svatojánský, následovat budou Pouťový a Dožínkový. V září se uskuteční Vinobranský a po něm Posvícenský. Bonusem pro návštěvníky bude trh Dušičkový, který připadne na 24. října.
Jméno po nepoctivém pekaři
„Červnový ročník bude nově ve spolupráci se závody Molitanový muž a na zářijovém trhu zase hospodyně poměří síly v pečení chleba,“ vyjmenovává zajímavosti programu Ludmila Říhová, jedna z organizátorek farmářských trhů.
|
Stovky bytů i domů. Havlíčkův Brod otevírá cestu investorům a nové výstavbě
Ty letos slaví půlkulaté výročí, pravidelně se v Brodě konají patnáctým rokem. „Úplně první farmářské trhy jsem organizovala 14. května 2011,“ připomíná hlavní pořadatelka Alena Čechová, která je s farmářskými trhy spjatá od samého počátku.
Ta zároveň vzpomněla na to, jak vznikl název Koudelův talíř. „Přišel s ním jeden ze zaměstnanců městského odboru životního prostředí s tím, že bychom tak mohli alespoň trochu očistit jméno nepoctivého pekaře Koudely ze známé městské pověsti. Trochu nás inspirovala i mísa, kterou nese Triton na Koudelově kašně,“ prozradila Čechová.