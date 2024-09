Servisní halu pro vlaky začnou v Brodě stavět na podzim, bude měřit 67 metrů

Záměr stavět novou servisní halu právě v Havlíčkově Brodě zveřejnily České dráhy (ČD) už na jaře. Nyní přípravy vstoupily do další fáze. Státní dopravce podepsal smlouvu se stavebními firmami. Společníkem Chládka a Tintěry bude firma TSS Group zaměřující se na drážní zabezpečení.

Podle zástupců ČD se jedná o další krok v modernizaci opravárenského zázemí. „Významné investice do pořízení moderních vlaků jdou ruku v ruce s novými investicemi do servisního zázemí, kde budeme tyto vlaky udržovat ve špičkové kondici. Potřebujeme proto více dlouhých průjezdných hal, ve kterých uděláme servisní prohlídky i větší opravy najednou na celé několikavozové jednotce,“ uvedl náměstek generálního ředitele Českých drah Michal Kraus.

Že se nová hala o celkové délce 67 metrů má začít stavět v Havlíčkově Brodě, souvisí s faktem, že právě Brod se stal domovskou stanicí nových regionálních souprav RegioPanter a RegioFox na Vysočině, dopravu tyto soupravy zajišťují i do dalších, okolních krajů.

Jeřáb s nosností až 12,5 tuny

Jak přiblížil mluvčí Českých drah Filip Medelský, průjezdná dvoukolejná hala pro údržbu vlaků bude vybavena mostovým dvounosníkovým jeřábem s nosností až 12,5 tuny, obslužnými kanály, prohlížecími lávkami pro snadný přístup na střechu vlakové soupravy a vizuální kontrolu celého vlaku.

„Nedílnou součástí vybavení haly u budou i elektromechanické patkové zvedáky, které budou určeny pro zvedání kolejových vozidel, nebo také zařízení pro odsávání výfukových spalin. V boční přístavbě haly se bude nalézat například zázemí pro zaměstnance nebo skladový prostor,“ vyjmenoval Medelský.

„Nová hala bude určena ke komplexnímu provoznímu ošetření vozidel a k takzvané korektivní údržbě, tedy opravám poškozených dílů a komponentů různého charakteru. Jde tedy o příslušné periodické prohlídky například podvozků, dveří, brzdového systému. A také opravy, třeba když dojde k závadě na dveřích, klimatizaci a dalších částech vlaků,“ doplnil Martin Elstner, ředitel Oblastního centra údržby Východ, pod které servisní areál v Havlíčkově Brodě spadá.

Z depa v Havlíčkově Brodě jsou obsluhovány spoje v celém Kraji Vysočina a také v sousedních regionech, například krajích Pardubickém, Středočeském či Jihomoravském. „Technici se zde starají nejen o nové motorové jednotky řady 847 RegioFox, ale také o elektrické jednotky 650 RegioPanter, motorové jednotky 844 RegioShark nebo motorové vozy 841 RegioSpider,“ zmínil Filip Medelský.

Servisní úkony zde ale budou moci podstoupit i další drážní stroje. A to i jiných vlastníků a jiných dopravců, nejen Českých drah.

Servis a péče o železniční kolejová vozidla je dle generálního ředitele Michala Krapince jedním z pilířů podnikání Českých drah. „Naším cílem je zajistit komplexní péči o vozidla a nabídnout provozní údržbu i periodické obnovy také dalším vlastníkům vozidel. První zakázky na servisování vozidel už máme,“ vzkázal už během jarních měsíců.

České dráhy chtějí postavit čtyři nové haly

Rozšíření servisního zázemí v Havlíčkově Brodě je součástí velké a nákladné snahy Českých drah modernizovat potřebnou infrastrukturu. Jedná se především o výstavbu hal údržby, myček nebo sanitárních kolejí. Do roku 2031 by dopravce chtěl do této oblasti investovat přes 12 miliard korun.

„Další podobné stavby chystáme třeba v Českých Budějovicích nebo v Olomouci. V květnu jsme také zahájili výstavbu nové opravárenské haly ve Středisku údržby v Chebu,“ říká náměstek Kraus s tím, že v plánu České dráhy mají postavit čtyři nové haly údržby, dalších šest hal chtějí rozšířit.

Snahou veškerých podobných investic Českých drah posledních let je, aby byly co nejšetrnější k životnímu prostředí a co nejvíc uhlíkově neutrální. S takovou filozofií ostatně dráhy budovaly v Brodě myčku kolejových vozidel, která byla uvedena do provozu v loňském roce. A ve stejném trendu by se měla nést i stavba servisní haly.

„Bude vybavena fotovoltaickými články, vodní hospodářství bude využívat dešťovou vodu. Vhodná konstrukce omezí tepelné úniky, k vytápění využijeme tepelná čerpadla. Cílem je získat energeticky úsporné haly s nízkými náklady na provoz,“ dodal Michal Kraus.

Výstavba nového depa v Havlíčkově Brodě jen posílí význam této stanice. Město je největším železničním uzlem na celé Vysočině, a to zejména díky jedné z hlavních tratí spojujících Prahu s Brnem. Z Brodu se vlakem dá cestovat do pěti různých směrů včetně přímých spojů – s výjimkou Českých Budějovic, kam to lze jen s přestupem – do krajských měst všech okolních krajů.

6. května 2023