Vysočina chce zvýšit počet základen zdravotnické záchranné služby. Jihlavská je přetížená. Další bude potřeba i v okolí dukovanské elektrárny. Kraj pro ně nyní hledá vhodné pozemky. Jejich stavba by měla začít do tří let, řekl dnes novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla (ANO).
"Počet výjezdů nám v Kraji Vysočina narůstá a některá místa jsou přetížena, takže plánujeme novou výjezdovou stanici na Jihlavsku, kde posílíme tu současnou, která je v areálu jihlavské nemocnice. V tuto chvíli řešíme vhodný pozemek a budeme řešit studii a projekt na novou výjezdovou stanici. To samé bude v okolí Dukovan. V tuto chvíli to místo ještě není vybrané," řekl hejtman.
V okolí Dukovan bude zřejmě žít víc lidí, protože se tam připravuje výstavba dvou jaderných bloků v rozšířené elektrárně. Základna záchranářů by podle zveřejněného krajského plánu mohla být přímo v Dukovanech, Hrotovicích nebo Rouchovanech. O pozemku na základnu v Jihlavě kraj nyní jedná s městem, dodal hejtman.
Zatím má Zdravotnická záchranná služba Kraje Vysočina 21 základen. Pro některé z nich staví kraj nové budovy, protože ty původní jsou v nevyhovujícím stavu, na nevhodných místech nebo v nich jsou záchranáři v nájmu.
Ve Velkém Meziříčí na Žďársku začaly práce na nové budově asi před rokem. Náklady 48 milionů korun z velké části pokryje dotace z Integrovaného regionálního operačního programu. Díky nové stavbě budou moct záchranáři opustit objekt pronajatý od města. Pozemek na stavbu ve Školní ulici darovalo kraji Velké Meziříčí. Budova má být dokončená příští rok na jaře.
Od letošního února se staví i v Humpolci na Pelhřimovskou. Dvoupodlažní nepodsklepená budova s pěti parkovacími místy a s fotovoltaickou elektrárnou na ploché střeše bude stát podél Máchovy ulice v zahradě krajské příspěvkové organizace Domov Háj. Náklady na ni jsou asi 59 milionů korun a dokončená má být v polovině příštího roku.
Na rok 2027 zároveň kraj chystá začátek výstavby základny v Pacově na Pelhřimovsku, kde se o projektovou dokumentaci a stavební povolení postaralo město. Vedle Pacova se připravuje nový objekt pro záchranáře i v Náměšti nad Oslavou na Třebíčsku.
Loni měli krajští záchranáři přes 52.000 výjezdů, nejvíc za dobu své existence. Asi pětina z nich připadla na záchranáře z Jihlavy. Operační středisko odbavilo loni asi 99.000 hovorů.
Výjezdovou základnou je pracoviště, odkud na pokyn operátora zdravotnického operačního střediska vyjíždějí zdravotníci k pacientům auty a sanitkami, případně odkud vzlétá vrtulník záchranářů. Leteckých zásahů bylo loni 612.