Střední zemědělskou školu v Humpolci čeká proměna za stovky milionů korun

„Počítáme například s vybudováním nových kapacit domova mládeže, kanceláří, prostor pro praktickou i teoretickou výuku a dále kontejnerové bioplynové stanice,“ uvedl k první fázi proměny hejtman Martin Kukla.
V dalších třech etapách má postupně vzniknout třeba nová jízdárna, mycí boxy pro zemědělskou techniku, truhlárna, robotické dojičky, bramborárna či teletník. Cílem kraje je nejen vytvořit odpovídající zázemí pro výuku zemědělských oborů, ale také posílit soběstačnost celého areálu. Rok 2026 bude ve znamení projektových příprav, poté přijde na řadu první etapa prací. S dokončením celé modernizace se p