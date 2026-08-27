Humpolecký starosta Machek končí, zastupitelé ho odvolali kvůli územnímu plánu

Jana Nedělková
  10:22aktualizováno  11:44
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Odvolaný humpolecký starosta Petr Machků (HumpolecGO!) přišel o funkci v důsledku bouřlivých debat kolem neschváleného územního plánu. | foto: Město Humpolec

Měsíc a půl před komunálními volbami přišel Humpolec na Pelhřimovsku o starostu. Na středečním mimořádném zasedání zastupitelstva, kde bylo původně na programu pouze projednávání nového územního plánu, totiž odvolali Petra Machka (HumpolecGO!). Pro hlasovalo celkem 16 zastupitelů, proti byli čtyři.

Kromě opozičních politiků schválili sesazení starosty rovněž zástupci hnutí ANO, kteří jsou součástí koalice. Podnětem pro razantní změny na radnici měl být podle oficiálních vyjádření již zmíněný dokument, týkající se dalšího rozvoje města.

K návrhu se po jeho červnovém zveřejnění totiž sešly stovky připomínek. „Důvodem odvolání je zodpovědnost pana Petra Machka za chybné zpracování návrhu územního plánu pro město Humpolec a jeho převzetí,“ uvedl navrhovatel nového bodu středečního zasedání, zastupitel Vlastimil Brukner (KDU-ČSL).

Na dotaz dnes již exstarosty, proč nebyl tento bod zařazen do programu předem a běžným způsobem, odpověděl Brukner, že to bylo kvůli dovoleným a zaneprázdněnosti zastupitelů.

„Petr Machek byl po čtyři roky pověřeným zastupitelem pro územní plánování. Veškerá jednání se zpracovatelem návrhu nového územního plánu vedl on sám,“ řekl Brukner.

Tento výrok však není podle odvolaného starosty pravdivý. „Schůzek se zpracovatelem nového územního plánu se účastnil i první místostarosta Václav Křivánek (ANO), stejně jako druhý místostarosta (Martin Hendrych z Pirátů),“ prohlásil na zasedání Machek.

Křivánek, jenž rovněž hlasoval pro odvolání starosty, dle svých slov Machka několikrát varoval, aby s vizí nového územního plánu „nechodil ven“. „Řešil jsem hodně připomínek a telefonátů od občanů a musím říct, a to jsem ti, Petře, říkal už několikrát – nevyjížděj s tím, mám na to hodně negativních ohlasů. Bude to průšvih,“ vyjádřil se ve středu Křivánek.

Dosavadního koaliční „spoluhráč“ dále zmínil, že k hlasování pro odvolání starosty jej dovedly i další důvody, které však nechtěl veřejně probírat.

Město se vrací ke starému plánu

Ožehavá a hojně propíraná dokumentace k dalšímu rozvoji Humpolce už je navíc po středečním zasedání více méně ze hry. Zastupitelé odhlasovali, že dosavadní návrh, s jehož přípravou začalo již minulé vedení města a to současné na něm intenzivněji pracovalo zhruba jeden rok, nebudou dále zohledňovat.

Řešit se tak nebude ani vypořádání více než šesti stovek připomínek občanů. Ti měli výhrady například proti některým zvažovaným veřejně prospěšným stavbám. Obávali se hlavně vyvlastnění pozemků ve veřejném zájmu. Město tedy prozatím setrvá u současného územního plánu z roku 2016.

Smetení dosavadních kroků ze stolu vnímá Machek jako absolutní nezodpovědnost. „Takhle před volbami mi to nedává jiný smysl, než jako alibismus a taktizování. Pokud už měl být tento proces územního plánování ukončen, mělo to učinit až nové vedení města,“ konstatoval.

Zmínil také, že více připomínek při prvním veřejném projednání této dokumentace je podle odborníků poměrně standardní. „Obzvláště, když si uvědomíme, že původní územní plán je deset starý, což je dlouhá doba plná změn,“ vyjádřil se Machek a zdůraznil, že celý proces navíc nebyl zdaleka u konce a čekala jej ještě řada úprav. „Někde se pořizují nové územní plány třeba deset let, přičemž stále může platit plán původní,“ podotkl exstarosta.

Podle místostarosty je odvolání nespravedlivé

„Nepřipadá mi správné, a já bych se propadl hanbou, kdyby veškerá zodpovědnost padla na pana starostu. Já sám jsem byl na třech čtyřech projednáváních a konzultacích, kdy se se zpracovatelem územní plán tvořil. Byl jsem i u jednání se zástupci osadních výborů, aby se v rámci prezentovaného procesu seznámili s návrhy,“ vypočetl Hendrych, jenž pro odvolání Machka nehlasoval.

„Ve spoustě věcí se s panem starostou neshodnu, ve spoustě věcí je individualista, ale jedna věc se mu upřít nedá – pracovitost, odhodlanost a urputnost, někdy možná až moc velká. Snaží se věci vytahovat a tvořit,“ vyzdvihl pirátský místostarosta. Uvedl také, že byť u některých oblastí nového územního plánu bylo téměř jisté, že „způsobí zlou krev“, nezařadit je do návrhu by znamenalo je předem zbaběle vyřadit ze hry – bez veřejné diskuze, již vnímá jako velmi potřebnou.

Pro Petra Machka je sesazení zklamáním, zvláště od koaličních kolegů z hnutí ANO a místostarosty Křivánka. Od kandidatury v nadcházejících volbách ho to neodrazuje. Nadále chce pracovat pro město a pokračovat v předvolebních přípravách. „Byť by se mohlo po včerejšku zdát, že už je rozhodnuto, tak já to tak nevnímám. Hlavní slovo budou mít tentokrát naštěstí občané,“ dodal bývalý humpolecký starosta.

Do doby konání komunálních voleb povede radnici první místostarosta lidovec Václav Křivánek.

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