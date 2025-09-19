Lidé v Humpolci chtějí psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě

Veřejnost poté hlasovala v užším výběru pro sedm záměrů, které byly komisí vyhodnoceny jako realizovatelné. Konkrétně se jednalo o symbol města na kruhovém objezdu, LED ukazatel teploty, psí hřiště, hru v přírodě, „senior plac“, edukační hřiště v Plačkově a o venkovní sprchu u rybníka Pařezáč.
Nejvíce hlasů nakonec získalo psí hřiště a dřevěné hrací prvky v přírodě, v lokalitě Podhrad. Teď čeká oba projekty – každý za půl milionu – dopracování a výběr konkrétního umístění. Obě investice by měly být dokončeny do závěru roku 2026.