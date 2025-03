Následně se trhy budou konat vždy jednou do měsíce, a to až do listopadu. A návštěvníci si opět užijí bohatou nabídku farmářských produktů, řemeslných výrobků, přírodní kosmetiky, nejrůznějších pochutin, oděvů a řady dalšího zboží.

„Součástí každého trhu budou bezplatné tvůrčí dílny pro děti, stánek s občerstvením a muzikanti, kteří se postarají o příjemnou atmosféru,“ doplnil k programu mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský.