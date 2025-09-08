Knihkupectví připomene výročí Zábrany a Jirouse. S ročním odkladem

Obě kulatá výročí si Humpolec měl připomenout v loňském roce. Vzhledem k povodním se pořadatelé z Knihkupectví Jana Zábrany rozhodli akci o rok odložit. Uskuteční se tedy až nyní v sobotu 13. září.
Od půl třetí odpoledne bude připraven program pro děti, následovat bude promítání filmu Jistota nejhoršího a vystoupení Petra Hrušky, Yvetty Ellerové, Petra Linharta a Moniky Načevy.
Součástí odpoledne bude aukce na podporu rekonstrukce statku v Prostředním Vydří. Vše se odehraje na Havlíčkově náměstí, konkrétně v centru Mikádo.