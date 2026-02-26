Školou otřásá spor kantorů s ředitelkou. Učí lidé bez aprobace, stěžují si rodiče

Martin Vokáč
  15:22
Děti před přijímačkami učí kantoři bez aprobace, mezery jsou v hlídání žáků i bezpečnosti. Personální situace je katastrofální. Tak popisují rozladění rodiče poměry na Základní škole Hradská v Humpolci na Pelhřimovsku, kterou aktuálně prověřuje i školní inspekce. Kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy tu podalo dvacet učitelů výpověď. Napjatou situaci má zklidnit mediátorka, najatá městem, řešení hledá i radnice.
Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď...

Na Základní škola Hradská v Humpolci podala přibližně polovina učitelů výpověď kvůli dlouhodobým sporům s ředitelkou školy. | foto: Martin Vokáč, iDNES.cz

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako...
7 fotografií

Situace se probírala i na středečním jednání zastupitelstva. Problémy se na humpolecké škole objevily po nástupu nového vedení. Ředitelka Helena Kahounová je v čele zařízení zhruba rok a půl.

Podle nespokojených učitelů, kterých je ve sboru většina, ale také mnohých rodičů, se spory prohlubovaly. Opakovaně poměry ve škole prověřovala Česká školní inspekce. Situace vygradovala loni před Vánoci, kdy stížnost na vedení školy podali pedagogové i rodiče žáků.

Tvrdili, že jejich děti často učí kantoři bez aprobace pro daný předmět. Problém je to podle nich zejména u žáků vyšších ročníků, kteří se připravují na přijímací zkoušky na střední školy.

„Syn je v osmé třídě, za rok ho čekají přijímací zkoušky na střední školu. Učí ho učitel bez aprobace a bez zkušeností. Další učitelka na matematiku byla měsíc a půl nemocná, syn neměl adekvátní náhradu. Jak se pak děti mají připravit na přijímačky?“ stěžovala si jedna z maminek.

Škola nevěděla, kde jsou děti

Podle rodičů je ve škole katastrofální personální situace, vidí značné mezery v bezpečnosti a hlídání dětí a tvrdí, že ředitelka zanedbává své povinnosti. „Škola dokonce nevěděla, kde děti jsou. Chceme, aby ve škole bylo stabilní prostředí a aby děti byly v bezpečí,“ prohlásil další z rodičů Marcel Hlaváč, jeden z autorů podnětu podaného inspekci.

Vedení města, které je zřizovatelem školy, však dosud nepodniklo žádné konkrétní kroky, aby se situaci pokusilo vyřešit. „Probíhá šetření České školní inspekce, čekáme na závěrečnou zprávu. Věříme, že ji budeme mít do dvou týdnů,“ konstatoval starosta Humpolce Petr Machek (HumpolecGO!).

Do školy mezitím město poslalo školní mediátorku, která měla k řešení sporu přispět. „Mým úkolem je pojmenovat problém, říct, co nefunguje, a navrhnout řešení. S tím si pak musí zřizovatel a škola nějak naložit,“ vysvětluje mediátorka Miroslava Zápotočná.

Jak ovšem z kritických reakcí a vystoupení kantorů vyplynulo, ti jí moc nevěří. Když ji najalo a platí město, nepovažují ji za nestrannou. Vadí jim také, že s ní většina z nich absolvovala pohovory bez viditelného výsledku.

„Situace ve škole je vážná a dlouhodobě neudržitelná. Opakovaně dochází k rozhodnutím a postupům, které oslabují důvěru a stabilitu pracovního prostředí, personálním změnám bez vysvětlení, omezení kompetencí a nepřiměřenému tlaku při vyjadřování odlišných názorů. Na tyto skutečnosti jsme opakovaně upozorňovali zřizovatele školy. Naše podněty však byly bagatelizovány,“ přečetla na čtvrtečním jednání humpoleckých zastupitelů učitelka Ilona Kostřicová.

Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
Pedagogové tvrdí, že jejich opakované stížnosti nebyly ze strany města jako zřizovatele řešeny dostatečně důsledně.
7 fotografií

„Po vyčerpání možností dialogu jsme se rozhodli podat výpovědi z pracovního poměru s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Tento krok nevnímáme jako příčinu současného stavu, ale jako důsledek. Jsme přesvědčeni, že bez obměny na postu ředitelky školy nelze důvěru obnovit,“ dodala.

Neudělat unáhlená rozhodnutí

Starosta Machek v reakci na to tvrdil, že město nechtělo dělat unáhlená a neuvážená rozhodnutí. „Z prohlášení pedagogů nikdo nemá radost. Ale prosím, dejte nám čas,“ požádal je.

Jak však v následné debatě učitelé, k nimiž se přidala i opozice, poukazovali, času mělo vedení města dost. Řešení ale ani nehledalo a záležitost víceméně ignorovalo. „Za celý rok a půl fungování nové školské rady jsem nezaznamenal jediný signál, že by se ve škole něco podobného dělo,“ kroutil hlavou místostarosta Martin Hendrych (Piráti).

Sporný výběr ředitele školy v Hnojníku. Na revoltu žáků navázal protest rodičů

Situaci se snaží mírnit mediátorka, která by měla moderovat chystanou pondělní schůzku všech stran. Učitelé, kteří podali výpovědi, se jí ale účastnit nechtějí. „Došlo k naprosté a nevratné ztrátě důvěry ve vedení školy. Mediace nemá smysl,“ vysvětlují, proč odmítají přijít.

Rezignoval bych, glosoval zastupitel

Ředitelka školy Helena Kahounová dění v jejím zařízení i postup učitelů okomentovala jen krátce. „Celá situace mě mrzí. O výpovědích, nakonec jich bylo devatenáct, jsem se dozvěděla až ve čtvrtek ráno a přijala je. Situaci se zřizovatelem řešíme,“ vzkázala.

Na webu školy už před pár dny vyvěsila dokument, v němž personální situaci objasňuje. V posledním školním roce došlo k navýšení počtu dětí, přibyly dvě třídy. K tomu několik učitelů odešlo do důchodu. Sehnat se podařilo jedenáct nových pedagogických pracovníků.

„Kdybych já byl na jejím místě, rezignoval bych. Je ve vedení školy, ručí za ni a za vše, co se na ní děje. Udělal bych sebereflexi. I z osobního hlediska bych nechtěl být tam, kde mě kolegové nechtějí,“ pronesl zastupitel Tomáš Jůzl (ČSSD), který je zároveň ředitelem druhé humpolecké základní školy Hálkova. Právě zde Helena Kahounová pracovala dříve. „Odváděla tu výbornou práci,“ řekl Jůzl.

O rezignaci ředitelka školy prozatím nehovoří a na toto téma se nechce vyjadřovat. Naznačuje, že celá situace může mít časem určitý vývoj, nicméně nyní je příliš čerstvá.

Odchod poloviny sboru, nebo pád ředitelky?

Další osud školy v Hradské ulici je v rukou vedení města. Při tom, jak spor došel daleko, má prakticky jen dvě možnosti. „A obě jsou špatné,“ podotkl zastupitel Vlastimil Brukner (KDU-ČSL). Buď radnice ředitelku odvolá, nebo nechá školu přijít o polovinu kantorského sboru. Ani pro jednu z variant však nemá promyšlené další kroky.

První schůzku s vedením školy už představitelé radnice absolvovali ve čtvrtek odpoledne. V pátek je na městském úřadě bude čekat jednání s nespokojenými učiteli. Podle starosty Machka stále platí i pondělní schůzka všech stran s účastí mediátorky.

„Absolutní prioritou pro nás je chod školy, aby v ní vše fungovalo, jak fungovat má. Řešíme určité možnosti, ale v tuto chvíli žádná varianta není definitivní. Během příštího týdne bychom chtěli stanovit jasný postup,“ konstatoval po schůzce s vedení školy Petr Machek.

Základní školu Hradská momentálně navštěvuje 509 žáků, rozdělené jsou do 22 tříd. Má 41 učitelů, z nichž dva si doplňují patřičné vzdělání a jedna učitelka odbornou kvalifikaci nemá.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: Zazářila Maděrová, radost Čechům udělala i Adamczyková. Co další?

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

Matějská pouť láká i na Cyklon. Svět ale obdivuje rekordní horskou dráhu v poušti

Zábavní park Six Flags Qiddiya City během budování

Na pražském Výstavišti startuje další ročník Matějské pouti. K jejím stálicím patří legendární horská dráha Cyklon. Atrakce sází spíš na nostalgii než na adrenalinové rekordy. Pro mnohé návštěvníky...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Asia Express přehledně: Vysílací dny, výzvy i kompletní přehled soutěžících

Českou verzi reality show Asia Express a průvodci celým napínavým závodem budou...

Extrémní cestování, silné emoce a boj s vlastními limity. Do Česka míří celosvětově úspěšná reality show Asia Express, která slibuje napětí od prvního do posledního dílu. Televize TV Prima už...

Survivor Česko & Slovensko 2026: O výhru zabojuje hvězda Ulice i stážista v jaderné elektrárně

Moderátorem zůstává Ondřej Novotný, který provází Survivorem od první řady.

Pátá řada Survivor Česko & Slovensko startuje už za pár dní na Oneplay. Podívejte se, kdy nové díly vycházejí, o kolik se hraje a kdo patří mezi 24 soutěžících letošního Survivoru. Už máte mezi...

Nepřemožení. Ve slévárně vzniká relikviář umučených kněží, budou blahořečení

Relikviář kněží Jana Buly a Václava Drboly, kteří byli popraveni v rámci tzv....

Ve slévárenské dílně v Tupesích odlili první část relikviáře kněží Jana Buly a Václava Drboly popravených v 50. letech. Oba budou prvními blahořečenými oběťmi totalitních režimů v Česku. Dílo navrhl...

26. února 2026  16:52,  aktualizováno  16:52

Příprava na přijímačky přijde na desítky tisíc. Některé rodiny omezují výdaje na domácnost

Podle dat ČSÚ se počet středoškoláků v Česku za pět let zvýšil o pětinu a v...

V pátek končí podávání přihlášek na střední školy. Přijímací zkoušky na střední školy se v Česku postupně staly nejen akademickou, ale i ekonomickou výzvou. Vedle znalostí a studijních předpokladů...

26. února 2026  16:51

Muzeum v Litomyšli otevře výstavu o historii cyklistiky ve městě

Muzeum v LitomyĹˇli otevĹ™e vĂ˝stavu o historii cyklistiky ve mÄ›stÄ›

Regionální muzeum v Litomyšli na Svitavsku otevře v neděli výstavu Hrom do pedálu! Je věnovaná organizované cyklistice ve městě v letech 1886 až 1989. Tamní...

26. února 2026  15:01,  aktualizováno  15:01

Na nové vybavení možná nezbude. Stát škrtne 400 milionů pro dobrovolné hasiče

V Černém Dubu shořel rodinný dům. Oheň likvidovaly profesionální i dobrovolné...

Nová cisterna či další vybavení? Kvůli snížené dotaci na ni řada jednotek musí zapomenout. Dobrovolní hasiči letos totiž dostanou o 400 milionů korun méně než v předchozích třech letech. Podle...

26. února 2026  16:42,  aktualizováno  16:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Skiareály v Ústeckém kraji zasáhlo oteplení, některé zůstávají v provozu

ilustrační snímek

Kvůli oteplení jsou některé skiareály v Ústeckém kraji zavřené. Denní provoz udržují díky dostatku technického sněhu střediska Klíny na Mostecku, Telnice na...

26. února 2026  14:59,  aktualizováno  14:59

Holešovská Regata opět nabídne soutěž netradičních plavidel, spustila registraci

ilustrační snímek

Součástí doprovodného programu festivalu Holešovská Regata bude i letos soutěž netradičních plavidel. Do plavby, která bude na programu v sobotu 20. června, se...

26. února 2026  14:52,  aktualizováno  14:52

V Brně vznikla Lustigova knihovna, jsou v ní také osobní věci, třeba psací stroj

V BrnÄ› vznikla Lustigova knihovna, jsou v nĂ­ takĂ© osobnĂ­ vÄ›ci, tĹ™eba psacĂ­ stroj

Samostatná sekce s kompletní tvorbou spisovatele Arnošta Lustiga vznikla v Moravské zemské knihovně (MZK) v Brně. Vypadá jako obývací pokoj s pohodlným...

26. února 2026  14:53,  aktualizováno  14:53

McDonald's rozšiřuje síť ve středních Čechách, novou restauraci otevřel v Benešově

26. února 2026  16:25

Autobus na Andělu kvůli technické závadě pohltil kouř, přiživil ho i sám řidič

Na pražském Smíchově hořel autobus MHD

Intenzivní kouř vycházející z autobusu pražského dopravního podniku upoutal ve čtvrtek dopoledne pozornost kolemjdoucích na Smíchově. Kvůli technické závadě na jeho brzdách musel Dopravní podnik...

26. února 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Ředitel Nemocnice Znojmo má měsíc na stabilizaci situace, jinak rezignuje

ilustrační snímek

Ředitel znojemské nemocnice Miroslav Kavka má měsíc na to, aby stabilizoval personální situaci na interním oddělení, jinak rezignuje. Dohodnul se na tom s...

26. února 2026  14:43,  aktualizováno  14:43

Jihomoravští silničáři letos mohou hospodařit s 2,6 mld. Kč,chybí peníze ze SFDI

ilustrační snímek

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje (SÚS JMK) může letos hospodařit s částkou 2,571 miliardy korun, většina jde z krajského rozpočtu. V porovnání s...

26. února 2026  14:31,  aktualizováno  14:31

V Liberci otevřeli hygienické a ošacovací středisko pro lidi bez domova

V Liberci otevĹ™eli hygienickĂ© a oĹˇacovacĂ­ stĹ™edisko pro lidi bez domova

V Liberci ode dneška funguje Humanitární centrum Pastýřská. Lidé bez domova v něm získají základní zdravotní péči i ošacení a mohou se tam i vysprchovat....

26. února 2026  14:28,  aktualizováno  14:28

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.