Humpolec má novou zubní ordinaci. Registrace pacientů proběhne v několika vlnách

Jana Nedělková
  8:52aktualizováno  8:52
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Červená Voda

Více než tři miliony korun investovala humpolecká radnice do úpravy prostor pro novou zubní ordinaci. Ta se nachází v ulici Máchova, v místě, kde dříve fungoval Šatník Oblastní charity Havlíčkův Brod.

Po stavebních úpravách, které začaly již loni, tam vznikla samostatná ordinace zubního lékaře, dále pak ordinace dentální hygieny, čekárna, místnost pro rentgen i potřebné zázemí pro personál a sociální zařízení.

„Naším cílem nebylo jen opravit další městský prostor. Chtěli jsme vytvořit podmínky, které budou dostatečně atraktivní pro nového zubního lékaře. Samotná ordinace bez lékaře by samozřejmě nic neřešila. Proto máme radost, že se podařilo obě části spojit a nová ordinace nyní skutečně zahajuje provoz,“ okomentoval místostarosta Humpolce Martin Hendrych (Česká pirátská strana).

Ordinaci povede zubní lékařka

Zatímco město se postaralo o podobu interiéru, samotné stomatologické vybavení, včetně nábytku, přístrojů a křesel, pořídil a uhradil provozovatel ordinace. Tím se stala společnost TRNKADent v čele s praktickou zubní lékařkou Zuzanou Trnkovou.

Podrobné informace o této ambulanci, včetně termínů a možností registrace, složení odborného týmu, ceníku nebo otevírací doby, naleznou zájemci na webových stránkách uvedené firmy.

„Uvědomujeme si, že zájem o registraci bude velmi vysoký a může docházet k dočasnému přetížení webových stránek či rezervačního systému. Podle sdělení ordinace bude registrace pacientů probíhat v několika vlnách, aby byl proces zvládnutelný. Prosíme občany o trpělivost, shovívavost a respektování pravidel, která si ordinace stanoví,“ uvedl k tomu mluvčí humpolecké radnice Jiří Aujezdský.

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