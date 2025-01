Dobré skutky se člověku jednou vrátí, věří podnikatel. Pomáhá nemocným dětem

Jak jste se dostal ke své současné práci? A proč zrovna mytí aut?

Už před čtyřmi lety jsem jezdil na mytí svého auta do jihlavského City Parku a v hlavě se mi spřádaly myšlenky, jak by se daly některé věci změnit. Cílem byla změna samoobslužné myčky na obslužné ruční mytí. S mým nejstarším synem Davidem jsme začali v červenci 2022 budovat ruční obslužné mytí vozů. Oba máme rádi auta a především čistotu v interiéru. Toto byly hlavní atributy mého rozhodnutí převzít tuto automyčku.

Název a logo dostala automyčka na základě významu sloučením slov AUTO, tedy zaměření v oblasti vozidel. STYLE, protože styl dodává krásu a eleganci. A CITY jako nedílná součást obchodního centra a zejména města Jihlavy.

Co vás na vašem současném podnikání nejvíce naplňuje?

Od roku 1998 jsem pracoval ve výrobních závodech pro automobilový průmysl, kde jsem nabíral zkušenosti a znalosti tohoto průmyslu. Od roku 2008 jsem pak začal externě využívat své zkušenosti a znalosti při kontrolních činnostech v těchto závodech. V roce 2018 jsem začal v této oblasti samostatně podnikat. Předmětem mého podnikání je především práce s lidmi. K podnikání v automyčce jsem došel postupem času, když nastal úbytek poptávky po externích službách. A jsem za to rád, protože mě to moc baví.

Co lidem konkrétně nabízíte? A v čem si myslíte, že jsou vaše služby jiné, lepší než u konkurence?

V automyčce nabízíme především mytí exteriéru osobních vozů a kompletní čištění interiérů. Snažíme se o to, aby naši zákazníci odjížděli spokojení a chtěli se k nám vracet. Vše je v dnešní době o lidech a jejich přístupu ke své práci. O konkurenci víme, ale nestaráme se o ni. Soustředíme se sami na sebe. Myslím si, že máme skvělý tým, který odvádí dobrou práci. Své služby neustále zdokonalujeme.

Jak třeba?

K mytí a čištění jsme po nákladné rekonstrukci začali nabízet strojní leštění a aplikaci keramické ochrany karoserie vozu. V novém roce rozšíříme služby o instalaci ochranných fólií. Náš tým prochází i potřebným školením, aby se zdokonaloval ve své práci. Myslím si, že nikdo na Vysočině neposkytuje tolik segmentů nabízených služeb na jednom místě. V tom jsme zřejmě jiní než naše konkurence.

Mnozí zákazníci si pochvalují, že bude jejich vůz umytý, zatímco oni si mezitím nakoupí. Byl i tohle váš záměr při výběru provozovny?

Zákazníci si často myslí, že bude jejich vůz za půl hodiny hotov. To ale v naší provozovně není možné. Jen samotné ruční mytí trvá necelou hodinu. Následně záleží na míře zašpinění interiéru. Proto vždy každému vysvětlíme, jak k danému čištění přistupujeme a že je lepší se dopředu objednat. Potom si můžou v klidu nakupovat, posedět v kavárně či zajít do kina. Po celou tu dobu se staráme o jejich vůz.

Výhodou je pro zákazníky také to, že nemusí řešit parkování v přeplněném parkovišti ani následné placení. Vše pro zákazníky zajistíme zdarma. Ano, strategicky jsme sice na místě, kde denně projede spousta potencionálních zákazníků, ale bohužel jsme limitováni výškou auta, a tak se k nám nedostanou vyšší vozy. Mnozí zákazníci o existenci automyčky v podzemních garážích Obchodního centra City Park ani nevědí. Vynaložili jsme již dost financí na reklamu a navíc každý rok pořádáme akce pro děti a dospělé, abychom na sebe upozornili. Nejvíce nás těší, když za námi přijíždí zákazníci, kteří se o nás dozvěděli od známých, co už u nás byli a naši práci pochválili. Věřím, že takových bude jen přibývat. Za kladnou zpětnou vazbu od lidí jsme nesmírně rádi.

Vy se ale ve volném čase věnujete i charitě…

Odmalička jsem byl svými rodiči veden k pomoci bližním a potřebným. Se svojí maminkou jsme již ve školním věku společně s bratrem chodili pomáhat starším lidem, například s donáškou nákupů nebo sklízením uhlí. Nyní s manželkou Ivanou již dvacet let každoročně o Vánocích pomáháme malým dětem, které nemají tolik štěstí a jsou v dětských domovech. Dělali jsme to i v letech, která byla pro naši rodinu finančně těžká. A toto učíme i své děti – aby nezapomínali na druhé.

V roce 2023 jsme při prvním výročí automyčky uspořádali ve spolupráci s Nadačním fondem Šťastná hvězda charitativní akci na podporu malého Lukáška z Plzeňska, který trpěl chromozomální aberací. Ta způsobuje pomalejší psychomotorický vývoj. Vybráno bylo 63 tisíc korun. Loni jsme se rozhodli pomoci malému Bedříškovi z Benešova. Na závěr proběhla velkolepá show, dražba obrazu a hokejového dresu HC Dukla Jihlava. Na akci se organizačně podílelo zdarma několik lidí, kterým musím vyjádřit obrovské poděkování. I přes nepřízeň počasí se povedlo vybrat 75 tisíc korun.

Charita je pro mě osobně důležitá. Nezištná pomoc druhým by měla být pro každého člověka samozřejmostí. Bohužel v dnešní uspěchané době tomu tak není. Ne každý má možnost a sílu se odhodlat k podpoře ostatních. Myslím si ale, že pokud má člověk zdravé ruce a rozum, měl by druhým pomáhat. Věřím, že se nám dobré skutky jednou vrátí…