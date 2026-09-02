Brána Matky Boží se loučí s cementem z 90. let. Získá světlejší vzhled a patinu

Tomáš Blažek
  17:42aktualizováno  17:42
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Odborníci už se sjednotili na konkrétní podobě vzhledu jihlavské brány Matky Boží, jejíž plášť a část interiérů prochází nyní zásadní rekonstrukcí. Renesanční vrchní část věže bude mít nenápadný pískový odstín a bude světlejší než gotická spodní část. Odborníci vybírali finální barvu z osmi testovacích vzorků.

„Finální barevnost jsme řešili asi posledních šest týdnů, kdy bylo cílem, aby řešení bylo odborně v pořádku a současně s ním byla v případě této zásadní jihlavské památky ztotožněna i veřejnost,“ řekl jihlavský architekt a radní Jaroslav Huňáček.

Odborníci předpokládají, že barevnost brány bude relativně rychle stárnout a tím stavba, která je symbolem města, brzy získá patinu.

Kompromis mezi dvěma tábory

Obnova fasády se stala ostře sledovaným tématem, které před rokem rozdělilo jihlavskou veřejnost na dva tábory. Jedna polovina by raději viděla odhalené lomové zdivo na fasádě, druhá strana by spíše požadovala kompletní omítnutí stavby. Problémem je, že brána v minulosti tolikrát měnila vzhled, že není jednoznačné, co je návratem k její historické podobě a na co jsou spíše obyvatelé města po desetiletí zvyklí.

Jihlavská brána Matky Boží zahalena do lešení během oprav fasády a interiérů, které se veřejnosti znovu otevřou na jaře příštího roku. (2. září 2026)
Původní, komplexní hodinový stroj brány je v současnosti chráněn proti prachu a poškození vrstvou průhledné fólie a výstražnou páskou, dokud nebude dokončena celková rekonstrukce prostoru. (2. září 2026)
Pohled do opravených interiérů brány Matky Boží, kde řemeslníci pokračují v pracích, které potrvají do března příštího roku. (2. září 2026)
Pohled do nově upravených vnitřních prostor věže. Zatímco vnější plášť se blíží do finále, v interiérech se bude pracovat do března. (2. září 2026)
12 fotografií

Stavební práce, které vyjdou město na přibližně 12 milionů korun, se pomalu blíží do finále. Cílem je, aby fasáda i další prvky na bráně – například její členitá koruna – vydržely bez stavebního lešení co nejdelší dobu. Práce na vnějším plášti budovy skončí do konce listopadu. Řemeslníci budou pokračovat v interiérech, kde budou působit do března příštího roku. Pro běžné návštěvníky a turisty se Brána Matky Boží znovu otevře na jaře.

„Oprava brány byla nutná, takže jsme se snažili najít přijatelné řešení, aby bylo esteticky vhodné a současně chránilo památku co nejdéle. Nechtěli jsme, aby za tři roky tady zase stálo lešení a dělalo se to znova,“ řekl primátor Jihlavy Petr Ryška.

Návrat k tradičním materiálům

Zdivo brány v minulosti utrpělo neodbornými zásahy, zejména používáním cementových vysprávek v 90. letech, ale i při předchozích opravách. Cement totiž kamennému materiálu neprospívá a způsobuje jeho degradaci. Stavebníci proto veškerý starý cement odstranili a do spár vrátili drobné vyklínovací kameny, které zde původně byly. Na lomovém zdivu se při jeho čištění ukázaly i stopy historických požárů, které také přispěly k narušení kamenů.

„Nyní se vracíme k historickému stylu konstrukce. Vápenná omítka zakonzervuje plochy kamene a současně zachová jejich strukturu,“ řekl Petr Severa z Národního památkového ústavu v Telči.

Brána Matky Boží je pod lešením. Jak bude vypadat, radnice na plachtě radši neukáže

Památkáři a restaurátoři zvolili pragmatickou střední cestu. Kámen nezůstane schovaný pod vrstvou omítky. Vápenný nátěr zachová viditelnou strukturu zdiva, ale zároveň vytvoří potřebnou ochrannou vrstvu. Pro omítky a nátěry se navíc podařilo získat unikátní materiál.

Symbol Jihlavy po opravě podobu nezmění, bránu pokryje „jen“ mikroomítka

„Stavební firmě se podařilo sehnat dvacet let staré pálené vápno, což je dnes už téměř historický relikt. Je tedy použit kvalitní materiál a věřím, že to té památce pomůže,“ řekl Huňáček. Vápenný nátěr by měl účinně zacelit mikropraskliny a zamezit, aby v zimě v konstrukci zamrzala vlhkost.

Zatím nezodpovězenou otázkou je budoucnost takzvaných čuček – ozdobných koulí na samotném vrcholu věže. „Původní kamenné prvky byly v minulosti nahrazeny betonovými replikami, které jsou dnes popraskané a v havarijním stavu. Hrozí, že by se v rozmezí deseti až padesáti let mohly rozpadnout a zřítit dolů na ulici. Kvůli bezpečnosti pravděpodobně dojde k jejich kompletní výměně,“ řekl Severa.

Odborníci nyní zvažují, zda beton nahradí umělým kamenem, nebo nechají vytesat nové žulové čučky od kameníka.

24. března 2026
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