Na D1 vzplál návěs kamionu. Hašení zablokovalo provoz směrem k Brnu

Provoz na 120 kilometru dálnice D1 ve směru na Brno dnes ráno komplikoval požár návěsu kamionu. U obce Kozlov na Havlíčkobrodsku zasahovali profesionální hasiči z Jihlavy. Škoda vzniklá požárem byla předběžně vyčíslena na 200 tisíc korun.

Při ranním požáru návěsu kamionu na D1 u Kozlova, který způsobila technická závada, došlo ke škodě ve výši 200 tisíc korun. | foto: Policie ČR

„Jednalo se o požár návěsu nákladního vozidla. Prováděli jsme zásah jedním vysokotlakým proudem,“ potvrdila mluvčí HZS Kraje Vysočina Petra Musilová.

Při požáru, kterou zapříčinila technická závada, nebyl nikdo zraněn.

V průběhu zásahu hasičů byl úsek dálnice uzavřen. V 7:28 požár lokalizovali, o dvacet minut později vyhlásili likvidaci. „Zásahem jsme uchránili hodnoty za 400 tisíc korun,“ upřesnila Musilová.

Provoz na dálnici byl levým jízdním pruhem obnoven krátce před osmou hodinou.

