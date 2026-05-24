Sobotní parkování zdarma má oživit centrum Jihlavy. Město přijde o dva miliony

Jan Salichov
  14:12aktualizováno  14:12
Město Jihlava změní pravidla parkování. Od 6. června bude v sobotu na vybraných zónách nově zadarmo. Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje radnice na dva miliony korun ročně.
Také na těchto parkovacích stáních v centru Jihlavy dosud platil v sobotu placený status. Nové opatření magistrátu zde od června poplatky ruší, v neděli zůstává parkování zdarma jako doposud. | foto: Jan Salichov, MF DNES

Řidiče čeká od začátku příštího měsíce výrazná změna při víkendovém stání v krajském městě. Jihlavská radnice se rozhodla upravit dosavadní parkovací režim a zrušit poplatky za parkování během sobot, a to na vybraných typech parkovacích ploch.

Opatření začne platit od 1. června, v praxi se tak poprvé dotkne soboty 6. června.

Bezplatné sobotní parkování se bude týkat oranžového (návštěvnického) a fialového (smíšeného a střednědobého) režimu, kde dosud platil placený status. V těchto zónách tak bude nově o víkendu platit stejný režim, jaký lidé znají z nedělí a státních svátků.

Auto s kamerami hlídá v Jihlavě parkování do noci. Přesné trasy nezná ani primátor

„Vyhodnotili jsme si data, která máme z monitorovacího auta, jež tady jezdí. V sobotu je obsazenost ve fialovém a oranžovém režimu kolem 60 až 70 procent. Chceme vyjít vstříc obyvatelům, návštěvníkům a trošičku například i podnikatelům, kteří mají v sobotu otevřeno a mohlo by jim to pomoct,“ uvedl primátor Jihlavy Petr Ryška.

„S modrým režimem se hýbat nedá“

Změna se naopak vůbec nedotkne modrého, rezidentního režimu. Ten zůstává zpoplatněn i nadále po celých čtyřiadvacet hodin sedm dní v týdnu.

„S modrým režimem se hýbat nedá. Je plně obsazený, a to hlavně v centru města. Chceme, aby rezidenti, kteří v těchto místech bydlí, měli stále kde zaparkovat,“ upřesnil primátor s tím, že pokud by se po zavedení novinky fialové a oranžové zóny v sobotu kriticky přeplnily, muselo by město situaci řešit.

Jihlavská radnice ruší v sobotu poplatky ve fialovém a oranžovém režimu, pod který spadá i parkování na snímku u pošty na Masarykově náměstí. Slibuje si od toho mimo jiné oživení centra města.
Parkoviště v horní části Masarykova náměstí v Jihlavě (u pošty) spadá pod oranžovou zónu. Právě zde lidé od června v sobotu nově zaparkují zadarmo. Modrých rezidentních zón se úleva netýká.
Výpadek v příjmech z parkovného odhaduje jihlavská radnice na zhruba dva miliony korun ročně. Podle Ryšky to však pro městskou kasu nepředstavuje fatální problém. „Naším cílem není vybírat peníze. Když se vybere o dva miliony méně, půjde prostě o dva miliony méně na opravy nějakého parkoviště nebo chodníků, ale to není žádná tragédie,“ konstatoval.

Nové opatření chce magistrát nechat běžet minimálně do konce letošního roku, aby získal dostatek podkladů pro definitivní vyhodnocení. Vedení města si od kroku slibuje i možný drobný vliv na oživení centra. „Lidé možná nepojedou do Aventinu, ale zastaví se v sobotu i v centru, protože budou moci na náměstí zaparkovat zadarmo,“ doufá Ryška. Celkově se změna dotkne stovek až tisíců parkovacích míst v centru i v okrajových částech Jihlavy.

Královský vršek? Místo modré zatím bílá

Zatímco fialové a oranžové zóny čeká rozvolnění, v některých dalších částech města se režim teprve chystá. Například v okolí Kollárovy ulice a tamní školy však modré zóny letos nevzniknou. „Tam se dají očekávat nejdříve příští rok. Nejprve tam začne úprava veřejného prostoru, kterou projednáváme s občany. V tuto chvíli se tam parkuje hodně v rozporu s pravidly silničního provozu a auta by se tam po zavedení zón nevešla,“ vysvětlil primátor.

Jihlava rozšíří rezidenční parkování, modré čáry budou i na sídlišti Kollárova

Naopak na Královském vršku se letos parkovací místa vyznačí, ale zatím pouze bílou barvou. Modré zóny tam město spustí až v momentě, kdy se do lokality kvůli regulaci v sousedství začnou stahovat cizí auta.

