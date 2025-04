Kam s ní? Vedení jihlavských hokejistů řeší, kde by Dukla hrála případnou baráž

Jihlavští hokejisté mají po dvouleté pauze znovu možnost bojovat o postup do extraligové baráže. Ve finálové sérii Maxa ligy hrané na čtyři vítězství jim zbývá porazit posledního soupeře, tým RI Okna Berani Zlín.

„Nějací Berani nám přeci nebudou stát v cestě,“ s nadsázkou říká náměstek primátora za ANO Radek Popelka, který je velkým hokejovým fanouškem. „Myslím, že to nebude jednoduché. Ale takové 4:2 pro nás by bylo fajn,“ tipuje.

A pozitivní před sérií, která startuje dnes ve Zlíně, je také primátor za ODS Petr Ryška. „Myslím, že je to vyrovnané. Máme šanci vyhrát, stejně jako Zlín. Viděl bych to tak padesát na padesát,“ nechce tipovat konkrétní výsledek.

Duklu ženou výborní fanoušci

Jihlavští fanoušci jsou v pohotovosti. Už ve čtvrtfinále proti Třebíči a v semifinále proti Vsetínu dokázali ve všech pěti případech vyprodat zimní stadion v Pelhřimově, kde Dukla našla v posledních sezonách svůj azyl.

„Konečně se nám daří naplnit barák, což během sezony není,“ pochvaluje si Pavel Falta z obchodního a marketingového oddělení Dukly Jihlava.

Program finále

hokejové Maxa ligy 2. 4. Zlín – Jihlava 17.30

3. 4. Zlín – Jihlava 17.30

6. 4. Jihlava – Zlín 16.30

7. 4. Jihlava – Zlín 19.00



Případně

9. 4. Zlín – Jihlava 17.30

11. 4. Jihlava – Zlín 17.30

13. 4. Zlín – Jihlava 17.30

A není pochyb o tom, že všech 2 650 míst bude obsazeno i v nedělním třetím a pondělním čtvrtém finálovém klání. „Neznám v tuto chvíli přesná čísla, ale nedělní zápas je určitě více prodaný než pondělní,“ řekl v úterý dopoledne Falta. Po obědě klub na sociálních sítích uvedl, že na neděli zbývala necelá stovka a nyní už není kde brát.

Nemalé starosti však Dukle dělalo pondělí. Duel totiž bude Česká televize vysílat v přímém přenosu a začátek v 19 hodin, zejména vzhledem k nutnosti cestování z Jihlavy do Pelhřimova a zpět, divákům nenahrává. „V tuto chvíli se řeší možnost kyvadlové dopravy. Je potřeba lidem pomoct,“ prozradil Falta.

Musí najít domácí stadion

Jihlavští příznivci věří, že přes Zlín vede cesta do extraligové baráže. V ní by Dukla vyzvala Olomouc.

Ale ani zde však zatím není zcela jasno, protože pelhřimovská EMRO Arena nesplňuje podmínky pro sehrání barážových zápasů. „Je jisté, že by se nedalo hrát v Pelhřimově. Musel by se najít další stadion, který by měl vhodnou kapacitu a možnosti hostit domácí zápasy Dukly v baráži,“ potvrdil Popelka.

Podle něj nyní záleží na jednateli Dukly Bedřichu Ščerbanovi. „Nějaké scénáře v hlavách vedení Dukly jsou. Nerad bych je prozrazoval, protože je nemám potvrzené,“ omluvil se Popelka. „Je to věc jednání jiných lidí, proto bych se k tomu v tuto chvíli nerad vyjadřoval.“

A konkrétní zatím nemohl být ani primátor města Petr Ryška. „S panem Ščerbanem jsme se o tom bavili, ale zatím teoreticky. Víc nebudu říkat, je to věcí Dukly, jak by se dohodla,“ doplnil Ryška.

Kde tedy hledat azyl? Reálně by se nabízela možnost využít některý z nejbližších extraligových stadionů.

Jenže! Ze hry už s předstihem vypadly České Budějovice, které v termínu konání extraligové baráže (od 16. dubna) v Budvar Areně hostí mistrovství světa žen (9. – 20. 4.).

A Kometa Brno, Pardubice nebo Hradec Králové teď, díky své aktuální účasti v semifinále extraligy, mají rozhodně jiné starosti. „Tato města v úvahu logicky padala, jsou v dojezdové vzdálenosti. Ale můj osobní názor je takový, že teď rozhodně neřeší Jihlavu a pronájem haly Dukle,“ uvedl Falta.

„Cesta to samozřejmě je, ale je to cesta pro vedení Dukly. Není to věc, kterou by se mělo zabývat město,“ doplnil Popelka. „Samozřejmě, jako fanoušek Dukly bych byl rád, kdyby se hrálo co nejblíže. Aby se tam dalo jezdit.“

Zápas Dukly = reklama pro město

Cestování k domácím barážovým zápasům do odlišné haly – podobně jako loni, kdy Vsetín odehrál neúspěšnou baráž v Brně – je určitě zásahem do rozpočtu klubu.

Pomohlo by Dukle finančně v takové chvíli město? „V podstatě každý zápas, ve kterém hraje Dukla Jihlava, je reklamou i pro statutární město jako vlastníka,“ říká Popelka. „Vlastník se k tomu musí nějakým způsobem postavit čelem. Ale nyní žádné požadavky o navýšení rozpočtu ze strany města od klubu nemáme,“ uvedl Popelka.

„Play off by se mělo zaplatit samo o sobě. Věřím, že vyprodané zápasy v Pelhřimově by měly náklady pokrýt. Naopak si myslím, že by tam měl být i nějaký příjem,“ dodal Ryška.