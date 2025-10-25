Hokejová Jihlava má nového majitele, super moderní halu. A teď chce do extraligy

Jan Salichov
  20:12
Sobota 25. října 2025 vstoupí do historie jako den, kdy se do Jihlavy po více než třech letech vrátil hokej. Ve zbrusu nové Horácké areně, multifunkční hale za 2,2 miliardy korun, místní Dukla hostila zlínské Berany. A před omezenou kapacitou, duel se v testovacím režimu hrál pouze pro majitele permanentních vstupenek a sponzory, dvěma góly Roberta Říčky podlehla 0:2.
Kdysi slavný hokejový klub z Vysočiny, který v minulosti vybojoval dvanáct mistrovských titulů, v posledních letech působí pouze ve druhé nejvyšší soutěži. Od roku 1999, kdy elitní soutěž poprvé opustil, se mezi extraligovou smetánku dokázal vrátit pouze dvakrát, na sezony 2004-05 a 2017-18.

Před sedmi lety město Jihlava, tehdejší stoprocentní vlastník Dukly, rozhodl o stavbě nové arény. Té musel ustoupit Horácký zimní stadion, legendární hokejový stánek, na kterém v minulosti pod vedením Jaroslava Pitnera či Stanislava Neveselého řádili takové ikony československého hokeje jako bratři Jaroslav a Jiří Holíkovi, Jan Klapáč, Jan Suchý, Ladislav Šmíd, Josef Augusta, Milan Chalupa, Oldřich Válek nebo Petr Vlk. Poslední tři sezony tak Dukla strávila v azylu, v Pelhřimově a Jindřichově Hradci.

Nadcházející zápasy v Horácké aréně

Úterý 28. října
Jihlava – Třebíč 16.30

Středa 29. října
Jihlava – Litoměřice 17.30

Sobota 1. listopadu
Jihlava – Slavie Praha 16.30

Nyní má Dukla k dispozici novou arénu, nejmodernější halu v České republice. A také nového majitelem, kterým se v létě stal jeden z nejbohatších Čechů, miliardář Slavomír Pavlíček (SPM Invest). Dukla tak má velké ambice. „Všichni vědí, že chci do extraligy. A taky to, že ji chci vyhrát,“ řekl Pavlíček. „Nejsem skromný, je to můj sen. Ale vím, že musí vyjít spousta věcí.“

Cíl majitele bere jako výzvu jednatel Dukly Bedřich Ščerban. „Nijak se netajíme tím, že po návratu do nové arény chceme získat extraligu. Je to náš sportovní cíl,“ zopakoval na předsezonní tiskové konferenci Ščerban. „Rádi bychom náš cíl naplnili do tří let. Nicméně neznamená to, že si to necháváme až na poslední rok. Začneme o to bojovat hned.“

Horáckou arénu otevře hokej. Má obří LED kostku a v Česku nevídané mantinely

Pavlíček tuší, že tradičně nároční fanoušci Dukly by chtěli mezi českou elitu co nejdříve. „Já bych chtěl postoupit hned tento rok, nebo potom ten další. To by ještě asi taky prošlo,“ usmál se Pavlíček. „Ale jinak si myslím, že pak by mě už v Jihlavě fanoušci asi utloukli,“ dodal se smíchem.

A jak ambice Dukla vnímají někdejší opory tehdy ještě armádního klubu? „Dukla dlouhodobě hledala, kdo by ji dával nemalé peníze. Co si budeme povídat, podle rozpočtu se staví mančaft,“ uvedl někdejší obránce Dukly a reprezentace Milan Chalupa. „Když už je tu ta možnost, když přišel pan Pavlíček, bylo by dobré toho využít.“

Všichni si ale uvědomují, že to bude náročné. „S tou historií, kterou Dukla má, by bylo škoda, kdyby se tady nesnažili o ty nejvyšší možné příčky a nejvyšší možnou soutěž,“ uvedl bývalý útočník Dukly a nyní hlavní trenér reprezentace do 20 let Patrik Augusta. „Neříkám, že to bude jednoduché, protože v extralize je spousta etablovaných týmů, nikdo to nebude chtít pustit. Ale Dukla to dělá dobře, jde krok za krokem. Mužstvo má velice silné, dobře vedené,“ připomněl účast Dukly v zatím poslední baráži o extraligu - kde podlehla Olomouci.

„Cesta do extraligy je velice složitá, nejdříve se musí vyhrát tato soutěž, play off, pak vyhrát v baráži,“ připomíná někdejší útočník Dukly František Vorlíček. „A během sezony se může stát x věcí, tým může postihnout marodka, nemusí být forma... Ale postup by to chtělo, to samozřejmě. Když se za peníze daňových poplatníků postavila tak krásná hala,“ dodal Vorlíček.

