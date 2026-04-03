Ze sokolovny do nemocnice a zpět. Elena bojuje s leukémií a hledá dárce

Jan Salichov
  6:02
Měla to být nejlepší léta jejího života. Místo studia sportovní fakulty a trénování dětí v jihlavském Sokole však Elena Krebsová (23) skončila v nemocničním pokoji, kde se učila znovu chodit. Leukémii jednou porazila, teď se nemoc vrátila v páteři.

„Dřív jsem na sebe hrozně tlačila. Nemoc mi vzala sílu, ale dala mi neuvěřitelnou svobodu v hlavě,“ říká v otevřeném rozhovoru dívka, pro kterou teď celé město hledá dárce kostní dřeně.

Kdy se vlastně poprvé objevily signály, že s vaším tělem není něco v pořádku?
Úplně celé to začalo v roce 2023, kdy jsem nastoupila do Brna na vysokou školu, na Fakultu sportovních studií. Začala jsem mít hrozně vysoké horečky a omdlévala jsem. V nemocnici sice zjistili, že mám nízké všechny krevní elementy a poslali mě do Brna, ale tam tehdy nemohli přijít na to, co mi je. Nějakými antibiotiky se to vyřešilo a pustili mě domů.

Jenže to byl jen klid před bouří.
Přesně tak. V březnu 2024 přišly další záněty. A v září 2024 už to bylo kritické. Zhubla jsem dvacet kilo, nemohla jsem chodit a měla jsem měsíc v kuse čtyřicítky horečky. Až tehdy v Brně potvrdili, že je to leukémie. Hned začala léčba.

Obyčejná radost z neobyčejného života. Civilní momentka třiadvacetileté Eleny Krebsové při klidném dopoledni u čaje.
Civilní portrét Eleny Krebsové, která navzdory těžké recidivě leukémie neztrácí úsměv ani víru v budoucnost.
Návrat k milované akrobacii. „Dříve jsem na sebe hrozně tlačila. Teď mám radost z každého kroku,“ říká Elena Krebsová, která bojuje s recidivou leukémie.
15 fotografií

Vy jste sportovkyně, studovala jste obor Regenerace a výživa ve sportu. Jak moc pro vás byla ta fyzická nemohoucnost limitující?
Bylo to hrozné. Já jsem v těch horečkách úplně blouznila o tom, jak běhám. Najednou jsem prostě přestala chodit. K pohybu teď kvůli tomu přistupuji s obrovskou pokorou. Studium jsem sice musela přerušit, ale v léčbě mi paradoxně pomohlo to, co jsem se ve škole naučila. Věděla jsem, jak tělo funguje, co jsou to ty krevní elementy a strava mi hodně pomohla v regeneraci.

Léčba však neprobíhala úplně hladce, že?
První fázi jsme chtěli zkusit jenom intenzivními chemoterapiemi. Vypadalo to, že se to povedlo, už jsem i nastoupila do udržovací léčby. Jenže v ní se mi objevil relaps leukemických buněk v páteři. Takže teď už se ví, že budu potřebovat úplně novou krev od dárce. Transplantace mě čeká teď.

Jak pomoci?
Akce „10 minut pro Elču“

Hromadný nábor do registru dárců kostní dřeně se uskuteční v pátek 17. dubna v jihlavské sokolovně (Tyršova 12) od 13:00 do 18:00.

Podmínky
● Věk 18–35 let (včetně)
● Váha nad 50 kilogramů
● Výborný zdravotní stav (nevadí antikoncepce ani léky na sezonní alergii)

I přes těžkou diagnózu jste se vrátila do sokolovny. Jak vás tamní komunita přijala?
Mně se na Sokolu hrozně líbí, že je to prostor, který přijímá úplně všechny. I když jsem měla kapačku v takové kabelce, nechali mě tam trénovat děti. Ale psychicky to bylo náročné. Viděla jsem kamarády, jak tam skáčou, a já neměla sílu se ani přitáhnout na hrazdě.

Byl nějaký moment, kdy jste to chtěla vzdát?
Jednou jsem přišla k šále na akrobacii a prostě jsem nevylezla. Zhroutila jsem se a rozbrečela se na záchodě. Pak jsem si ale řekla, že tam budu chodit každý týden a jednou to zase vylezu. A po dvou týdnech jsem to skutečně zvládla. Dřív jsem byla hrozná perfekcionistka, hrozně jsem na sebe tlačila. Teď ten tlak úplně zmizel a zbyla jen čistá radost z každého kroku.

Sokol pro vás teď organizuje akci na podporu registru dárců kostní dřeně. Co to pro vás znamená?
Je to hrozně krásné a dojemné. Původně mi Honza Bojanovský napsal, že chce pro mě něco udělat. Dojímá mě, že to nepomůže jenom mně, ale i spoustě dalším lidem. I kdyby měl díky tomu přijít jen jeden člověk navíc, je to obrovská věc.

Mnoho lidí má z registru strach, přitom proces zápisu je dnes už velmi jednoduchý.
Přesně tak, dneska už se jenom vytře pusa a vyplní se formulář. Je důležité tam být, protože každý čtvrtý pacient si tu shodu prostě nenajde. Já jsem se o to dřív taky nezajímala, dokud mě to takhle nesemlelo. Teprve pak člověku dojde, jak je ten život cenný a hrozně křehký.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

