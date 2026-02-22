Tajemství českých Bradavic. Škola v údolí ukrývá tajnou chodbu i klamné sloupy

Tomáš Blažek
  16:32aktualizováno  16:32
Silnička do areálu někdejší textilní továrny v jihlavském Heleníně se vine svahem do prudce se svažujícího údolí. Pak přijde po pravé straně plot a v něm vstup na dlouhé schodiště dolů. A tam pod schodištěm to je. Škola v Bradavicích jako z příběhů Harry Pottera. Tak jí studenti i řada místních říkají.
Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají...

Škola v Bradavicích. Tak areálu jihlavské „umprumky“ v Heleníně přezdívají nejen studenti, ale i místní. | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Pohled přes dřevěné schodiště odhaluje romantické zákoutí jihlavského Helenína...
Pohled na fasádu reprezentační části školy, které dominuje polygonální arkýř s...
Detail okna v reprezentačním křídle zdobí kovářská práce s heraldickými motivy...
Rok zrodu romantické vize. Kamenná deska s letopočtem 1919 zasazená do fasády...
24 fotografií

Anebo – třeba pro autora tohoto textu, potterománií nezasaženého – něco jako romantický zámeček ze strašidelného filmu, situovaného do Anglie časů Sherlocka Holmese.

Vstupní budova s pseudogotickými okny a kamenným zábradlím na střeše. Ve stěně reliéf sv. Jiří v boji s drakem, vedle takřka nečitelný švabachový nápis s letopočtem. Ozdobné kování černé a zlaté barvy. Zdobená branka do anglické zahrady se sochami. Místy jakoby ze stěn opadalo zdivo, takže se zdá, že stavba už tady stojí celá století.

Textilník Karl Löw

Dědic textilního podnikání po svém otci Adolfovi žil v letech 1849 až 1930. Byl člověkem s mezinárodní zkušeností a rozhledem.

Jeho továrny vyráběly celou třetinu vojenského sukna a pokrývek pro potřeby Rakouska-Uherska.

Obdivoval práci slavného anglického architekta Charlese F. A. Voyseye, s nímž spolupracoval. Je možné, že Voysey pro Löwa navrhoval i reprezentační část areálu v Heleníně, ale není to nijak doloženo.

Přesně takový dojem chtěl zřejmě vyvolat textilník Karl Löw, když v roce 1919 nechal tuto romantickou reprezentativní část přistavět ke své zdejší továrně.

Ohromující dojem prožívali návštěvníci i v interiérech, když vstoupili do skvostně zařízeného rytířského sálu s anglickým krbem, starými obrazy a gobelíny nebo do vedlejšího velkorysého kinosálu.

Z mobiliáře se nic nedochovalo, vlastní architektura však zůstala.

Dnes zde sídlí Střední uměleckoprůmyslová škola Jihlava-Helenín.

Její historická část se po obnově a restaurování skví v exkluzivním lesku. Je to působivé. A bizarní. „Už v době vzniku byly ty reprezentativní prostory historizující, aby působily starší, než jsou. Jsou převážně v novogotickém stylu, ale něco je klasicistní – kašírované nápodoby antických sloupů, které nic nenesou, jsou jen na ozdobu. Nebo synagoga v pseudomaurském slohu, která ale nikdy synagogou nebyla,“ vysvětluje ředitelka školy Silvie Čermáková.

Vyvolat silný dojem se Löwovi nepochybně dařilo. A daří i teď.

Ostatně nebyl mužem gest. Jeho textilky patřily k největším v rakouskouherské monarchii. Za své podnikání obdržel Řád železné koruny a rytířský kříž Řádu Františka Josefa.

Z helenínské školy však nic z jejího genia loci neodpáře.

Bradavice v Pekelném údolí

Název Helenín je podle některých teorií odvozen od zkomoleného německého výrazu „Pekelné údolí“.

Jeho vznik však patrně netkví v temných sférách astrálu, ale jedná se o odkaz na fakt, že ve středověku se v údolí hojně dolovalo – bylo zde plno jam a čadících ohňů. A také vyvěrající důlní vody.

Pohled přes dřevěné schodiště odhaluje romantické zákoutí jihlavského Helenína v zimním hávu. Navzdory strašidelně znějícímu historickému názvu lokality působí areál dnešní „umprumky“ přátelsky a inspirativně. Právě tato členitá architektura zasazená do svahu stojí za oblíbeným srovnáváním školy se světem Harryho Pottera.
Pohled na fasádu reprezentační části školy, které dominuje polygonální arkýř s vysokými lomenými okny. Celý objekt je zakončen ozdobnou balustrádou s kružbami, která spolu s režným zdivem a kombinací kamene a omítky dotváří iluzi starobylého šlechtického sídla v srdci Vysočiny.
Detail okna v reprezentačním křídle zdobí kovářská práce s heraldickými motivy a zlacenými prvky. Tato precizní výzdoba odkazuje na prestiž rodiny Löwových a jejich smysl pro luxus. Právě tyto drobnosti, jako jsou zlacené křížky a orlice v nadpraží, dodávají „jihlavským Bradavicím“ jejich unikátní a vznešený charakter.
Rok zrodu romantické vize. Kamenná deska s letopočtem 1919 zasazená do fasády připomíná rok, kdy Karl Löw nechal k původní továrně přistavět reprezentační křídlo.
Detailní pohled na kamenný reliéf svatého Jiří bojujícího s drakem, který je zasazen do fasády reprezentačního křídla školy. Tento náboženský a rytířský motiv přesně zapadá do Löwova konceptu „starobylého sídla“, které mělo budit respekt a úctu k historii, ačkoli v jeho těsné blízkosti tepal moderní textilní průmysl.
24 fotografií

Která by mohla být coby reálný nepokojný a nepředvídatelný živel emblémem zdejší školy.

Celý někdejší textilní areál na vodě stojí. „S vodou zde ve školních budovách neustále bojujeme. Vzlíná z podloží, někde se nepředvídatelně objevuje a zase mizí, ve stavbě to dělá stálé problémy. Mohou to snad zčásti být vývěry z opuštěných dolů, ale podložené to nemáme,“ říká Čermáková.

Záhady skryté v tloušťce zdí

Aby toho nebylo málo, budova helenínské školy – živelná architektura z 19. století – má i vlastní záhady. „Když jsme přeměřovali chodby a tloušťky zdí, ukázalo se, že někde v prostoru pod rozhraním rytířského sálu a kinosálu přebývá nějaký neznámý prostor, snad místnost nebo chodba navíc, nevíme,“ konstatuje Čermáková.

Svého času veleúspěšná textilní továrna zažila temné zvraty: arizaci za německé okupace, po válce zde byl neblaze proslulý sběrný tábor pro Němce před odsunem, posléze přišlo znárodnění.

Shodou šťastných okolností se podařilo před třemi roky soukromému sběrateli získat soubor neznámých skleněných negativů s unikátními dobovými snímky interiéru Löwova helenínského sídla. Takže víme, jak skvostně byl vybaven. „Co zde bylo, bylo rozkradeno. Vráceno nebylo nic, ale kupodivu architektura zůstala velmi dobře zachována,“ míní Čermáková.

Každý si najde svůj pohled na helenínskou „školu v Bradavicích“. A studenti školy neméně tak. „Líbí se nejen mně, ale třeba i mým prarodičům. Je to umělecká škola a ten vzhled její dojem zvyšuje. Působí možná na někoho strašidelně, ale je pozitivní a přátelská,“ hodnotí studentka prvního ročníku Elen.

Löwovo textilní impérium dávno zaniklo, ale vize jeho tvůrce žijí dál.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Snowboarding na ZOH 2026: české medaile a výsledky

ŽIVOTNÍ ÚSPĚCH. Před deseti lety v Soči 2014 vyhrála olympijské hry.

To je jízda! Závody ve snowboardingu na ZOH 2026 přinesly českým fanouškům dvojnásobnou radost. V Livignu šokovala celý svět Zuzana Maděrová. Favoritka Ester Ledecká skončila ve čtvrtfinále. Další...

ZOH 2026: Mohou Češi zaútočit na další medaile? Šanci má Jílek i biatlonisté

Vítězný Metoděj Jílek s Martinou Sáblíkovou v Českém domě (13. února 2026)

Česká výprava má na Zimních olympijských hrách 2026 zatím čtyři medaile, ale poslední týden her rozhodně nemusí být jen do počtu. Ve hře jsou další silné příběhy i několik disciplín, kde se může...

ZOH: Poslední den her se na start postaví i dvě Češky, závěrečný ceremoniál se koná ve Veroně

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Zimní olympijské hry 2026 jdou do finále. Největší sportovní svátek roku má na programu už jen několik závodů a zápasů. Do běhu na 50 kilometrů se zapojí i dvě české závodnice.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Revoluce v autobusech? Praha mění monitory, ukážou i čas dojezdu

Autobusy v Praze znovu připomínají zastávky na znamení pomocí symbolů zvonečku....

Pražská MHD chystá novinku, kterou cestující nepřehlédnou. V autobusech se mění obrazovky. A spolu s nimi i způsob, jakým lidé během jízdy získávají informace. Dopravní podnik hl. m. Prahy...

Češi na ZOH 2026: Program posledního dne olympiády a závěrečný ceremoniál

Zátiší s pěti kruhy v olympijské vesnici v Cortině.

Největší sportovní svátek roku jde do finále. Olympijské hry v Miláně a Cortině přinesly desítky hodin přímých přenosů. Dnes se sportovci postaví na sport na posled. Součástí program je i závěrečný...

Nejslavnější dvojka Tokia. Malý makak a jeho plyšák nahrazující matku dojímají svět

V zoologické zahradě poblíž japonského Tokia se v posledních měsících stalo...

V japonské zoologické zahradě nedaleko Tokia se nečekanou atrakcí stal výběh makaků. Návštěvníky tam přitahuje sedmiměsíční mládě makaka červenolícího jménem Punch, které téměř neudělá krok bez svého...

22. února 2026  15:44

Všední život pod palbou v Paměti národa

ilustrační snímek

Silné svědectví o životě, který se nezastavil ani pod palbou, přináší výstava Ještě není tma. V prostorách Institutu Paměti národa na třídě Míru představí své snímky dokumentarista Zdeněk Chaloupka a...

22. února 2026  15:26

Práce na trolejích pro trolejbus na Kinského náměstí. Dráty již visí po Arbesovo náměstí, někde se musely z důvodu kompetenčních sporů s majiteli bytů či domů stavět sloupy na kraji vozovky! Stačí,...

vydáno 22. února 2026  15:24

Práce na trolejích pro trolejbus na Kinského náměstí. Dráty již visí po Arbesovo náměstí, někde se musely z důvodu kompetenčních sporů s majiteli bytů či domů stavět sloupy na kraji vozovky! Stačí,...

vydáno 22. února 2026  15:23

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Klatovech ukradla auto, zdrogovanou zlodějku zatkli policisté v Praze

(22. února 2026)

Policie v neděli po několika hodinách vypátrala osobní vůz, který jeho majitelka nechala nastartovaný před obchodem v Klatovech a který následně zmizel. Automobil zastavili až v Praze, kde za...

22. února 2026  15:12,  aktualizováno  15:12

V Jeseníkách se zvýšil lavinový stupeň na druhý, teploty jsou již nad nulou

ilustrační snímek

Horská služba v Jeseníkách po dnešním měření v lavinových katastrech zvýšila stupeň lavinového nebezpečí na druhý z pětibodové škály. Důvodem je především...

22. února 2026  13:21,  aktualizováno  13:21

Plzeň 17. března spouští službu sdílených elektrokol, bude jich 300

ilustrační snímek

V Plzni vrcholí přípravy před spuštěním provozu sdílených elektrokol. Pro město budou službu provozovat Plzeňské městské dopravní podniky (PMDP), se startem se...

22. února 2026  12:56,  aktualizováno  12:56

K nám můžete klidně s pivem, říká produkční Kina Art. S multiplexy se nebije

Produkční Jakub Plášek vidí sílu brněnského Kina Art v pohodové atmosféře a...

Zatímco v obchodních centrech voní popcorn a sedačky se třesou v rytmu 4DX efektů, nedaleko centra Brna sázejí na úplně jiný zážitek. Jakub Plášek, produkční Kina Art, s úsměvem vysvětluje, že v Brně...

22. února 2026  14:22,  aktualizováno  14:22

Galerii vybudovali na zelené louce ve městě, které žilo hlavně průmyslem, říká kurátorka GVUO

Hlavní kurátorka Galerie výtvarného umění Ostrava Renata Skřebská (12. února...

Sbírka hlavně českého umění 19. století a počátku století 20. Františka Jurečky byla pomyslným základním kamenem Domu umění v Ostravě, který slaví sto let. Ostravský stavitel a sběratel si díla...

22. února 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Než přiletí z jihu poslové jara – čápi, ještě chvíli potrvá. Nicméně na jedné letňanské zahrádce mají pro jistotu
čápa keramického.

vydáno 22. února 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Požár ve výrobně pelet v Březnici na Příbramsku způsobil škodu 1,5 mil. Kč

ilustrační snímek

Ranní požár v areálu na výrobu pelet v Březnici na Příbramsku způsobil škodu odhadem za 1,5 milionu korun. Požár se obešel bez zranění, příčinu vyšetřovatelé...

22. února 2026  12:03,  aktualizováno  12:03

V Krkonoších připadlo deset cm sněhu, vítr zastavil horní úsek lanovky na Sněžku

ilustrační snímek

Na hřebenech Krkonoš od soboty napadlo asi deset centimetrů sněhu a celková sněhová pokrývka dosáhla až jednoho metru. Dnes přišla do Krkonoš obleva s deštěm,...

22. února 2026  11:26,  aktualizováno  11:26

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.