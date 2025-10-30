„Lepší hov.. na hlavě, než fandit Jihlavě.“ „Mrtvej Duklák, dobrej Duklák.“ „Čachotský je mršina z Valče.“
Nejen tyto urážlivé nápisy napsané fixou na kabinkách toalet objevili v úterý pořadatelé z městské společnosti Horácká multifunkční aréna (HMA), která sobotním zápasem se Zlínem otevřenou halu za 2,2 miliardy korun provozuje.
„Je samozřejmě smutné, koukat se na něco, co téměř voní novotou, a někdo má potřebu to poničit a ještě sprostými nápisy. To nechápu,“ okomentoval nápisy manažer stavby a jihlavský radní David Beke. „Myslím si, že člověk, který to udělal, má nějaké vnitřní trápení a takhle si ho ventiluje. Měl by vyhledat nějakou pomoc,“ vzkázal viníkům.
Podle jednatele HMA Martina Lindovského nejde podobným incidentům zabránit. „Ta událost se stala na toaletách, na místech, kde se zavřete do boxů, do té kóje. Tam to neuhlídáte,“ krčí rameny Lindovský.
Podobné chování ostře odsoudil šéf třebíčského klubu Martin Svoboda. „My k tomu dlouhodobě máme velice negativní přístup. Protože jakýkoliv projev vandalismu nebo poškozování cizích věcí je něco, s čím nesouhlasíme,“ uvedl Svoboda. „Mělo by se to prošetřit a daní viníci by to měli na vlastní náklady uvést do původního stavu,“ je přesvědčen.
|
Dva roky v jedné minutě. Jihlava ukázala, jak Horácká aréna nahradila starý zimák
„Kdybych si měl při nervozitě, kterou jsem před derby měl, vybrat, jestli budou v uvozovkách jen popsané záchody, nebo jestli se stane něco horšího, tak všemi deseti beru popsané záchody,“ uvedl jednatel HMA Lindovský. „Je to něco, co uhradí pojišťovna. Policie na tom také pracuje, tak nevím, jestli se pachatele při nějaké kvalifikaci trestného činu podaří dopadnout.“
Snad pomůžou kamery
Policie potvrdila, že se případem zabývá. „Oznámení o poškození prostoru toalet jihlavské sportovní arény jsme přijali a provedli jsme šetření. Zahájili jsme úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání trestného činu poškození cizí věci,“ potvrdila policejní mluvčí Jana Kroutilová.
„Nejsem přímo u toho, protože to řeší pan Lindovský a aréna. Ale pokud mám dobrou informaci, kvůli pojišťovně se to muselo hlásit na policii,“ vysvětlil Beke. „Policie si podle mě vyžádá záznamy z kamer. A bude pátrat, kdo by to mohl být.“
|
27. října 2025
Horácká aréna je vybavená špičkovou technologií. „Kamer je tam spoustu, ty nad ledem mají poměrně vysoké rozlišení. Podle mě se dá dohledat u někoho fixa v ruce,“ je přesvědčen Beke. „Myslím, že pro dotyčného by bylo lepší, kdyby se osobně přiznal, než ho někdo ostudně najde a budeme ho veřejně pranýřovat.“
Podle Bekeho by na případné viníky měli upozornit sami třebíčští fanoušci. „Podle mě moc dobře vědí, kdo to udělal. Většinou přijeli jedním autobusem, když to hodně zjednoduším. Ti lidé se dlouhodobě znají a podle mě vědí, kdo má jaké úmysly a zvyklosti,“ přemítá Beke. „Pokud se kryjí navzájem, tak ať pak navzájem ten trest taky přijmou. Jediná šance v tomto případě je kolektivní trest a zákaz vstupu všem fanouškům nějakého týmu.“
Vandaly u nás nechceme, vzkázal Svoboda
Horácká Slavia v současnosti hraje domácí zápasy v Moravských Budějovicích, v Třebíčí rekonstruuje svou halu. Ta má být hotová v únoru, hrát se v ní bude od příští sezony. A nabízí se otázka, zda současné řádění vandalů v Jihlavě nebude mít následky i v Třebíči. „Může se stát, že přijedou jihlavští fanoušci do Třebíče a budou se chtít pomstít. Doufám, že tomu tak nebude,“ přeje si Lindovský. „Ale tohle nikdy neuhlídáte.“
Podobného scénáře se šéf Horácké Slavie neobává. „Nevím, proč by měla nějaká odveta přijít. Vždyť oni si to ničili taky,“ zmiňuje samolepky s tématikou Dukly, které se rovněž objevily v prostorách jihlavských toalet. „A pokud ano, tak je tam prostě nepustíme. Když se někdo chová jako deb.., tak je to taky potřeba,“ má jasno Svoboda.
„Podle mě se z komára dělá velbloud. Je to dlouhodobá záležitost, kdy se některým lidem toleruje takové chování. V Jihlavě by měli naběhnout, umýt to, strhat duklácké nálepky, když se jim to nelíbí,“ říká Svoboda. „Ať se vyšetří, kdo to udělal. A lidé to na svoje náklady uhradí. Pak si to každý rozmyslí,“ doplnil předseda třebíčského klubu.
A poté přidal návrh drsnějšího řešení. „Nebo ať jim zlomí ruku a hodí je do lesa. Mě je to jedno,“ pokrčil rameny. „Už mě to unavuje, dva dny neřeším nic jiného než telefonáty, že někdo počmáral záchod. Nesouhlasím s tím, ale nevím, co pro to mám více udělat.“
Vandalové na novém stadionu v Třebíči to podle něj budou mít složité. „Mě obecně tyto typy fanoušků vadí. My touhle cestou jít nechceme,“ říká důrazně. „Možná, až otevřeme zimák v Třebíči, bude spousta lidí překvapená a budou se divit. My je tam prostě nechceme. Ať jdou třeba na fotbal,“ dodal jednoznačně.
|
27. října 2025
Fanoušky oddělovat nebudou, posílí však ochranu
Úterní vyhecované derby mezi prvoligovými hokejovými týmy Jihlavy a Třebíče neřeší policie České republiky pouze z důvodu poničených záchodů. „Prověřujeme také případ týkající se klubové šály, o kterou přišel jeden z fanoušků, a napadení, ke kterému v aréně došlo,“ uvedla policejní mluvčí Jana Kroutilová.
Podle informací dostupných na sociálních sítích výrostci z řad příznivců domácí Dukly v přesile přepadli osamoceného fanouška Horácké Slavie a ukradli mu klubovou šálu. Ta pak coby trofej visela v kotli jihlavských fandů.
„Staly se tady nějaké věci, které byly policií podchyceny hned ten den,“ potvrdil Martin Lindovský, jednatel městské společnosti Horácká multifunkční aréna, která halu provozuje. Lindovský počítá s tím, že pro příští rizikové zápasy pořadatelé posílí pořadatelskou službu.
„Z naší strany je aréna otevřená, nechceme tu vytvářet nějaké bariéry či ploty. Budeme do poslední chvíle věřit, že převládne civilizované chování a arénu necháme architektonicky čistou. Fyzické bariéry nepreferujeme,“ tvrdí Lindovský. „Budeme ale maximálně posilovat pořadatelskou službu. Ukázalo se, že by to mohlo stačit. Kromě záležitosti na záchodech jsme ve spolupráci s Policií České republiky a městskými strážníky všechno ostatní uhlídali.“