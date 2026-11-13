Horácká aréna sklízí obdiv i prestižní ceny. Prostě revoluční stavba, libuje si radní

Jan Salichov
  12:32aktualizováno  12:32
Sledovat Metro na Googlu
Horácká aréna v Jihlavě má za sebou rok zkušebního provozu a na konto si připsala úspěchy, které rezonují mezinárodní architektonickou scénou. Po nedávném zisku prestižního ocenění v rámci Grand Prix architektů totiž bodoval také v České ceně za architekturu, přičemž tvůrci s napětím vyhlížejí také blížící se pondělní vyhlášení celostátního finále Stavby roku.
Horácká aréna nabízí výhled na Jihlavu ze střechy, na které je kromě vyhlídek i atletický ovál.
Ve zbrusu nové Horácké aréně se v sobotu 25. října 2025 hrál první hokejový zápas. Do haly měl přístup omezený počet diváků – hrálo se pouze pro permanentkáře.
Během šesti let příprav a stavby Horácké arény Ondřej Chybík Jihlavu navštívil více než stokrát. Krajské město Vysočiny mu přirostlo k srdci.
Brněnský architekt Ondřej Chybík se svým vítěznýn projektem Horácké arény, multifunkční haly v Jihlavě, strávil šest let.
41 fotografií

Moderní multifunkční stánek, jenž vyrostl přímo v centru padesátitisícového města namísto obvyklé stavby na zelené louce, oslnil odborníky i veřejnost. Získat dvě takto prestižní ocenění v krátké době po sobě vyvolává v autorském týmu obří vlnu pozitivních reakcí.

„Máme z toho obrovskou radost hlavně proto, že jde o Jihlavu – tedy o město, které není Praha, Brno ani Ostrava,“ uvedl architekt Ondřej Chybík. Podle něj je navíc klíčové, že si stavby všimly mezinárodní poroty, které vybíraly vítěze naprosto nezávisle a bez ohledu na jakékoliv osobní vazby. „Bez toho, jestli má někdo někoho rád, nebo ne. A naprosto objektivně zvolili Jihlavu jako vítěze,“ dodal.

Grand Prix vs. Česká cena: vrchol české architektury

Grand Prix architektů a Česká cena za architekturu představují dvě nejvýznamnější a nejprestižnější ocenění, která může architektonické dílo v České republice získat, přičemž každá z nich přistupuje k hodnocení z trochu jiného úhlu.

Grand Prix architektů, kterou vyhlašuje Obec architektů, je tradiční a nejstarší soutěží u nás, kde se utkává velmi široké pole stovek přihlášených projektů rozdělených do několika kategorií. Oproti tomu Česká cena za architekturu, pořádaná Českou komorou architektů, se vyznačuje tím, že přihlášená díla posuzuje každoročně obměňovaná mezinárodní porota složená výhradně ze zahraničních odborníků.

Zatímco v Grand Prix soutěží projekty v širším domácím kontextu, odborná veřejnost vnímá Českou cenu za architekturu jako pomyslný vrchol a nejvyšší stupeň uznání. Obě ceny se tak skvěle doplňují a dohromady tvoří absolutní záruku nejvyšší architektonické kvality.

Jihlavský radní a manažer stavby David Beke vnímá ocenění jako jasný důkaz dobře odvedené práce mnoha lidí. „To, že arénu odborníci takto ohodnotili, je výrazem toho, že jsme ji udělali fakt dobře,“ řekl Beke. Zatímco odborná veřejnost udělila hlavní ceny, z pohledu běžných občanů má podle něj obrovskou váhu také cena veřejnosti. „Je vidět, že hala byla přijatá nejen u nás, ale v rámci celé republiky velice pozitivně,“ pochvaluje si.

Za úspěchem stojí promyšlený koncept, na němž se podílely špičky ve svých oborech. Autorský tým složený z mladých architektů ateliéru CHYBIK + KRISTOF doplnil designér David Karásek se svými sedačkami, umělec Krištof Kintera autorskou sochou či krajinář Zdeněk Sendler, který navrhl přilehlý park Smetanovy sady. Komplexnost celého řešení, jež zahrnuje exteriér, interiér, veřejný prostor i detaily vnitřního uspořádání, vyzdvihovaly všechny hodnotící komise.

Přesvědčit veřejnost, že se aréna nepostaví na okraji města, ale na místě historického Horáckého zimního stadionu, přitom vyžadovalo velké odhodlání. Jak podotýká David Beke, šlo o revoluční krok: „I odvážné kroky, které veřejnost nepřijala na první dobrou, šly správným směrem. Budoucnost ukáže, že stavba byla ve své době prostě revoluční.“

Že aréna skutečně žije a plní svůj účel, dokazují i statistiky z prvního roku provozu. Podle dostupných údajů navštívilo moderní stánek za prvních dvanáct měsíců neuvěřitelných 310 000 lidí. „Pokud je to pravda, je to fantastické. Znamenalo by to, že plná kapacita arény je naplněna každý čtvrtý den v roce,“ poznamenává s nadsázkou architekt Chybík.

Více než hokejový stánek

Hala hostí nejen hokejové zápasy prvoligové Dukly, ale i mezinárodní sportovní akce, jako byl tenisový Davis Cup nebo kvalifikace mistrovství světa v basketbalu či zápasy Evropské ligy ve volejbale. Její záběr je však mnohem širší a otevírá dveře i kultuře a velkolepým show: v aréně už vystoupila kapela Kabát, zpěvačky Lucie Bílá nebo Ewa Farna, diváci zde mohli sledovat i muzikály na ledě. V nejbližší době aréna nabídne světové turné Lord of the Dance nebo akrobatické FMX Gladiator Games, přičemž na rok 2027 už se chystá například koncert skupiny Škwor.

26. srpna 2026

Práce na novém stadionu však spuštěním provozu rozhodně neskončily a hala nadále funguje v testovacím režimu. Jak vysvětluje manažer stavby David Beke, aréna neustále prochází fází ladění a vylepšování. Zatímco se čeká na finální kolaudaci a pondělní vyhlášení Stavby roku, v interiéru i exteriéru probíhají drobné úpravy. Doplňují se texty ve foyer, orientační systémy v garážích, schémata či bezpečnostní prvky na schodištích a tribunách.

Úpravami prochází také zázemí vzduchotechniky a gastro provozy, protože se na některých místech – například ve VIP zónách – vaří mnohem intenzivněji, než se původně předpokládalo. „Hala sice navenek působí hotově, ale všechno postupně trvá. Dělaly se ty nejdůležitější věci a teď ladíme detaily, od orientačního systému až po posílení vzduchotechniky v místech, kde se ukázalo větší vytížení,“ popisuje Beke.

Podle tvůrců i vedení města je to však přirozený proces, protože kvalitní architektura se neustále vyvíjí a reaguje na reálný život uvnitř stavby.

Čeští architekti jako hokejoví misionáři

Úspěch Horácké arény v Jihlavě otevírá architektonickému studiu Chybík + Kristof dveře na celosvětový trh a dělá z nich nekorunované hokejové misionáře. Když totiž v zahraničí hledají odborníky na moderní sportovní svatostánky, česká stopa v čele s architektonickým rukopisem z Jihlavy slaví úspěchy. Studio nedávno triumfovalo v mezinárodní soutěži na nový stadion ve slovenské Nitře, kde se tamní samospráva rozhodla čerpat právě z ověřených československých zkušeností a navrhnout arénu podle jihlavského vzoru. „Kapacita arény v Nitře je hodně podobná, tak doufám, že za šest let budeme mít podobnou stavbu na Slovensku,“ říká Ondřej Chybík.

V hledáčku tvůrců jsou ale i mnohem vzdálenější destinace, jako je Velká Británie. Například v Londýně se rozbíhají studie na novou arénu pro 20 000 lidí. „Proběhly studie, bavíme se a pokračujeme dál. Takže jsem zvědavý, jestli bude dřív Nitra, nebo Londýn. V ideální světě by měly být obě v horizontu sedmi let,“ pokračuje Chybík.

Nové hokejové arény s Chybíkovým rukopisem by však mohly vyrůst také v Berlíně nebo v Paříži. I zde se obrátili na české tvůrce. „Když Pařížané přemýšleli o tom, na koho se obrátit, přišlo jim vlastně logické, že by to měli být čeští architekti. Protože Česko je globálně respektované jako hokejová země,“ vysvětlil Chybík.

Zajímavý osobní pohled na hokejové prostředí přitom nabízí sám architekt, ze kterého je fanoušek Jihlavy. „Na zápasy jezdím i se svým synem Toníčkem, který se v pěti letech stal fanoušek Dukly,“ usmívá se Chybík. V Brně, která je hájemstvím Komety, tak fandí pouze místní fotbalové Zbrojovce. „Mám jasno: v Jihlavě jsem hokejový fanoušek, v Brně klasický fotbalový,“ dodal se smíchem Chybík.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

Klášterec nad Ohří koupil brownfield v Ciboušově, přesune tam technické služby

ilustrační snímek

Klášterec nad Ohří na Chomutovsku koupil bývalý zemědělský areál v Ciboušově. Radnice do něj plánuje přesunout část aktivit městských technických služeb....

13. listopadu 2026  13:12

Zlínská krajská galerie připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové

ZlĂ­nskĂˇ krajskĂˇ galerie pĹ™ipravila vĂ˝stavu vÄ›novanou spisovatelce BoĹľenÄ› NÄ›mcovĂ©

Krajská galerie výtvarného umění ve Zlíně připravila výstavu věnovanou spisovatelce Boženě Němcové. Návštěvníci uvidí také originální autorčiny rukopisy. ČTK...

13. listopadu 2026  13:09,  aktualizováno  13:09

Policie obvinila muže z Nymburka, který nožem napadl svou expartnerku

ilustrační snímek

Policisté obvinili pětatřicetiletého muže, který podle nich ve středu večer v Nymburce napadl nožem svou bývalou partnerku, z pokusu o vraždu a výtržnictví. Žena utrpěla několik bodnořezných poranění.

13. listopadu 2026  14:42,  aktualizováno  14:42

Sadská koupila za 15,5 mil. Kč budovu s kinem, chce v ní multifunkční sál

ilustrační snímek

Sadská na Nymbursku koupila za 15,5 milionu korun budovu s kinosálem v Tylově ulici. Sál by chtěla přeměnit na multifunkční prostor pro divadelní představení,...

13. listopadu 2026  12:54,  aktualizováno  12:54

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Za vraždu a pokus o vraždu manželů na Olomoucku žádá obžaloba výjimečné tresty

ilustrační snímek

Za vraždu matky a pokus o vraždu otce na Olomoucku navrhla státní zástupkyně pro jejich dceru a jejího přítele výjimečné tresty vězení. Ukládány jsou v sazbě...

13. listopadu 2026  12:51,  aktualizováno  12:51

Výstava v Českém Krumlově představí belgickou ilustrátorku Sacréovou

ilustrační snímek

Svět barev, poezie a laskavého humoru belgické ilustrátorky Marie-José Sacréové představí výstava v českokrumlovském Paláci ilustrace. Vernisáž bude v sobotu v...

13. listopadu 2026  12:46,  aktualizováno  12:46

Festival svobody v Třinci se zaměří na manipulaci a dezinformace

ilustrační snímek

Festival svobody, který se 20. a 21. listopadu uskuteční v Knihovně Třinec, bude letos hledat odpovědi na otázky, jak poznat, co je skutečnost a co manipulace....

13. listopadu 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Cvičné byty jemnického dětského domova mají první obyvatele

CviÄŤnĂ© byty jemnickĂ©ho dÄ›tskĂ©ho domova majĂ­ prvnĂ­ obyvatele

Zatím dva stálé obyvatele mají nové cvičné byty dětského domova v Jemnici na Třebíčsku. Vznikly díky celkové přestavbě domova za téměř 43 milionů korun. Mladí...

13. listopadu 2026  12:39,  aktualizováno  12:39

Policie pátrá po čtrnáctiletém chlapci z Plzně, ve čtvrtek odešel z domova

ilustrační snímek

Policie vyhlásila pátrání po čtrnáctiletém Filipu Šulcovi z Plzně, který ve čtvrtek navečer odešel z domova v plzeňské čtvrti Skvrňany. Naposledy byl spatřen v...

13. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Chomutovští zastupitelé se sejdou ve středu, stále není jasno o budoucí koalici

ilustrační snímek

Ani pět dní před ustavujícím zasedáním zastupitelstva v Chomutově není jasno o podobě budoucí koalice. Jednání politických uskupení pokračují, zatím ale...

13. listopadu 2026  12:34,  aktualizováno  12:34

Pyžamová party v ranním metru. Desítky lidí cestou do Motola připomněly nemocné děti

Pyžamový den v pražském metru upozornil na děti, které tráví dlouhé týdny v...

Páteční ranní cesta pražským metrem měla pro desítky Pražanů poněkud neobvyklou podobu. Přes šedesát účastníků totiž vyrazilo v pyžamech ze stanice Depo Hostivař do stanice Nemocnice Motol, aby...

13. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Vánoční atmosféra ožívá v Liberci. Šaldovo divadlo uvede Louskáčka

Liberecké divadlo nastudovalo balet Louskáček. (10. listopadu 2026)

Jeden z nejznámějších titulů klasického baletního repertoáru uvede Divadlo F. X. Šaldy v Liberci. Baletní soubor nastudoval Louskáčka v režii a choreografii Filipa Veverky.

13. listopadu 2026  14:12,  aktualizováno  14:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.