Univerzální křídlo Jiří Welsch (46) a rozehrávač Tomáš Satoranský (34). Dvě největší české stopy v nejlepší lize světa. O víkendu se oba stali tvářemi historicky prvního reprezentačního zápasu v nové jihlavské aréně. Zatímco Satoranský dřel na palubovce jako motor týmu, Welsch v roli generálního manažera sledoval, jak se český výběr v kvalifikaci o mistrovství světa rve s favorizovaným Slovinskem.
Nakonec z toho byla nejtěsnější porážka 84:86, která mrzela o to víc, že Češi v poločase vedli drtivě 54:36. „Asi všichni cítíme, že jsme si tu příležitost nechali proklouznout mezi prsty,“ litoval po zápase Welsch. „V krásné hale, před skvělými fanoušky jsme nedostali výsledek, který jsme potřebovali.“
Právě atmosféra byla hlavním tématem všech pozápasových rozhovorů. Tomáš Satoranský, opora Barcelony, si jihlavské publikum nemohl vynachválit. I když se snažil soustředit na hru, bouřlivý aplaus při nástupu nešlo přeslechnout.
„Bylo to úžasné. Naplnila se hezká hala, lidé nás hnali dopředu. I když nám v závěru odešly síly, vlastně jen díky nim jsme zůstali v zápase,“ přiznal rozehrávač.
Právě intimnější prostředí Jihlavy vidí jako výhodu oproti velkým multifunkčním arénám. „Oproti Pardubicím je super, že hala není tak veliká. Je dobře udělaná, lidé jsou blíž a atmosféru vnímáte mnohem lépe,“ srovnával Satoranský.
Agresivita zůstala v šatně
Sportovně však druhý poločas nabídl smutný pohled. Slovinský uragán smazal osmnáctibodové manko a Češi nenašli odpověď. „V prvních dvaceti minutách jsme byli agresivní, atakovali jsme je,“ všímal si Welsch. „Po poločase převzali agresivitu oni a my jsme nebyli schopní odpovědět. Fyzicky i mentálně jsme se jejich kvalitě nevyrovnali.“
|
Stovky nedodělků i neplánovaných vylepšení. Horácká aréna na kolaudaci nespěchá
Satoranský k tomu dodal i střízlivý pohled na stav současného kádru: „Bohužel nemáme moc na výběr. V této době není moc kluků se zkušenostmi a potřebnou fyzičkou.“ O to víc ho mrzela těsná porážka po pátečním debaklu ve Slovinsku (59:99). „Přijel jsem sem s tím, že chci ten zápas vyhrát a poprat se o mistrovství světa,“ hlesl.
Budoucnost na Vysočině?
Navzdory těsné prohře se zdá, že Jihlava u reprezentačního vedení zabodovala. Lvi sice mají dlouhodobou základnu v Pardubicích a klíčové bitvy hrají v Praze na Královce či v O2 areně, ale Vysočina ukázala obrovský potenciál.
„Měl jsem možnost vidět tu halu při otevírání a vizuálně na mě působí naprosto nádherně. Na české sportovní prostředí je to nadstandard,“ složil poklonu Jiří Welsch.
A na otázku, zda se národní tým do Jihlavy vrátí, odpověděl nadějně: „Byla to velmi zajímavá zkušenost. Určitě si dokážu představit, že s reprezentací zase přijedeme.“